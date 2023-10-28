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    28 октября 2023, 20:05

    Российский паспорт спасает израильтян

    После переговоров в Москве ХАМАС согласился освободить заложников

    Российский паспорт спасает израильтян
    @ Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    ХАМАС пообещал освободить восемь заложников, информация о которых поступила по дипканалам из Москвы. Это люди с двойным – российским и израильским – гражданством. Таков один из итогов визита делегации ХАМАС в Москву на этой неделе. В экспертной среде считают, что Россия приобретает все большее уважение в арабском мире, а обладание российским паспортом становится реальной гарантией безопасности.

    Исламское движение сопротивления ХАМАС намерено отпустить заложников из переданного Россией списка. Как заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук, это произойдет после того, как эти люди будут найдены. По его словам, движение смотрит на Россию как на «ближайшего друга» и отнеслось к этому списку очень внимательно. Однако он подчеркнул, что в первую очередь ХАМАС рассматривает захваченных как граждан Израиля, а не граждан тех стран, откуда они прибыли в Израиль.

    Тем не менее гуманитарные усилия МИД РФ приносят результат. Список людей с двойным (российско-израильским) гражданством Москва передала через каналы МИД. Ранее сообщалось, что среди всех захваченных заложников российское гражданство имеется лишь у трех человек. Делегация ХАМАС во главе с Марзуком прибыла в Москву на переговоры в четверг. Российскую делегацию возглавлял российский чрезвычайный посол в Израиле Анатолий Викторов.

    С Марзуком встретился замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Темой разговора было освобождение заложников, а также эвакуация россиян и «других иностранных граждан» из сектора Газа. Кроме того, была подтверждена российская неизменная позиция в пользу создания суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Израиль назвал этот визит «непристойным шагом» и призвал Россию «немедленно изгнать террористов ХАМАС». В ответ посольство РФ назвало неприемлемыми попытки обвинить Россию в поддержке терроризма в контексте контактов Москвы в Ближневосточном регионе. «Российская сторона осуждает насилие в отношении мирного населения в любых формах и с любой стороны», – говорилось в сообщении дипмиссии.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке – и с Израилем, и с движением ХАМАС. «Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем», – подчеркивал Песков.

    По данным Израиля, сейчас ХАМАС удерживает в плену 229 человек, захваченных во время нападения палестинских боевиков 7 октября. Марзук отметил, что к мирным гражданам, которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, относятся как к гостям.

    Марзук сообщил, что на международных переговорах по освобождению остальных 221 заложника прогресса нет. По его словам, «десятки западных и региональных чиновников пришли к нам с требованием освобождения задержанных». Ранее издание Financial Times писало, что представители ХАМАС готовы освободить заложников-иностранцев, если Израиль согласится на прекращение огня сроком на пять дней.

    На прошлой неделе Бригады Изаддина аль-Кассама (боевое крыло ХАМАС) освободили при посредничестве Катара двух гражданок США, мать и ее дочь. Это было сделано с целью «доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными». Через три дня при посредничестве Катара и Египта также были освобождены Нурит Ицхак и Йохевед Лифшиц.

    В экспертной среде приветствовали усилия Москвы по освобождению заложников и отмечают, что обладание российским гражданством становится реальной гарантией безопасности даже для тех, кто уехал из страны.

    «Любая акция, которая способствует освобождению заложников, уже сама по себе в плюсе. Любая попытка обсудить гуманитарные вопросы чрезвычайно важна. Другое дело, что далеко не все занимаются этим, а Россия занимается и это главное. А американцы уже отправили пять тысяч своих военных участвовать в боях по зачистке Газы. Две страны и два абсолютно разных подхода к проблеме.

    Наш подход мне представляется единственно правильным и допустимым в данной ситуации», – считает Армен Гаспарян, член Общественной палаты, писатель.

    Собеседник добавил, что речь идет не только о заложниках с двойным гражданством, а вообще о заложниках. «Проблема состоит в том, что какая-то их часть погибла в результате авиаударов. И это большая новая глава в истории противодействия терроризму. Когда кто-то просто начинает бомбить и убивать людей, то это выглядит, мягко говоря, странно, с учетом результатов голосования на Генассамблее ООН», – отметил спикер.

    Гаспарян не исключил, что в процессе освобождения заложников могут возникнуть дополнительные препоны, «потому что международная позиция по поводу происходящего на Ближнем Востоке не может не удивлять». «Я не припоминаю подобного отношения к гуманитарной теме, которая очень сложная. После массированной поддержки Украины говорили, что в мире все поменялось. Теперь это отразилось еще и на заложниках. Но будем надеяться, что все будут живы, воссоединяться с родными и близкими, а потом уже будем подводить итоги», – предложил Гаспарян.

    «Обещание ХАМАС отпустить заложников – это ответ тем, кто привык оплевывать все русское, Русский мир. Речь в том числе и о резко уехавших из России. Оказывается, принадлежность к России может много значить для безопасности.

    Россия приобретает большее уважение во всем арабском мире, чем США и другие западные страны. Этот тот самый маркер, который определяет тенденции и рост влияния России на мировую политику», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По мнению спикера, обещание ХАМАС – это прямой ответ тем, кто предлагает «валить из Рашки». «Они еще вспомнят, что такое великая Россия, которая спасает своих граждан. Я хорошо помню истории украинцев, которые бежали вместе с американскими из Афганистана летом 2021 года, тогда они представлялись афганцам русскими, что позволило им избежать нападений со стороны «Талибана*», – напомнил собеседник.

    Кроме того, польские власти закупали для своих военных в Афганистане российские вертолеты, что тоже способствовало снижению атак со стороны талибов, которые в первую очередь устраивали охоту на американские «вертушки». «Российские вертолеты в Афганистане обеспечивали поляком большую безопасность, потому что у талибов сохранилась любовь еще к советской технике», – отметил Перенджиев.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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