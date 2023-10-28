Израиль оказался в изоляции из-за Америки

Израиль стал жертвой антиамериканских настроений на Генассамблее ООН

Tекст: Андрей Резчиков

Израиль резко раскритиковал принятую Генассамблеей ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что этот день войдет историю «как пример бесчестия» и «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн назвал призыв ГА ООН «отвратительным». «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ*», – заявил Коэн.

Документ был разработан группой из более 20 арабских стран во главе с Иорданией при поддержке ряда других государств, включая Россию. Он осуждает насилие против мирных граждан с обеих сторон и призывает к устойчивому гуманитарному перемирию, а также немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену». Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались.

Помимо Израиля и США против проголосовали Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди воздержавшихся оказались Канада, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал принятие резолюции «победой здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма». В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству БелТА заявил о том, что Москва сохраняет контакты с Израилем в полной мере, но посылает сигналы о необходимости искать мирное решение.

Министр предупредил, что уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава двух млн жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия. По мнению Лаврова, выход на прямые переговоры о создании двух государств Палестины и Израиля сейчас едва ли достижим.

«Прекратить сейчас огонь – будет для нас моральным и военным поражением. Если мы сейчас остановимся, то через некоторое время по нам нанесут новый удар. Поэтому нужно разорвать этот порочный круг»,

– считает Саймон Ципис, сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета.

Собеседник пояснил, что те, кто не проживает в Израиле, «не понимают того масштаба трагедии 7 октября и того морального состояния, в котором находится израильское общество». В день нападения погибло гражданских и военных «больше, чем за все войны вместе взятые за все время существования Израиля».

«С первого взгляда может показаться, что такая обычная резолюция ООН по прекращению огня не должна вызывать столь резкой реакции. Но у нас сейчас идет борьба за наше будущее, выживание. Вследствие атаки ХАМАС мы потерпели моральное поражение и пережили серьезный моральный надлом... Мы фактически боремся за свое моральное и материальное существование», – подчеркнул собеседник.

По его словам, на Ближнем Востоке превалируют свои законы, которые не понять жителям Европы, Южной или Северной Америки. «Здесь нужно обязательно осуществить ответный удар. Отсутствие ответного удара рассматривается арабами мусульманами, проживающими вокруг нас, как слабость. Это культурная, национальная и традиционная особенность Ближнего Востока. Элемент мести – кровь за кровь и зуб за зуб – в культуре народов Ближнего Востока... Если ты не отомстишь, то будешь уничтожен», – добавил спикер.

Ципис убежден, что большинство стран, поддержавших резолюцию, «боятся своей мусульманской общины внутри». «Они лучше проголосуют против Израиля, но у них дома будет спокойно, то есть это своего рода лукавство, потому что в душе они понимают правоту Израиля. Поскольку за последние 20 лет волна беженцев, в том числе из Южной Африки и Ближнего Востока заполонила всю Европу, то сегодня не осталось государства, в котором не было бы большой, малой или иной мусульманской общины. Правительства боятся демонстраций, терактов, стычек», – уверен собеседник.

«Израиль не находился в такой международной изоляции за всю историю своего существования. А те государства, которые воздержались, даже среди них идет раскол. У Израиля не осталось опоры, кроме США и других крупных двух-трех западных государств. На таком политическом багаже двигаться дальше невозможно, потому что начинается рост антисемитизма», – отмечает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока.

Итоги голосования в ГА ООН, по мнению Тарасова, указывают на появление предпосылок к созданию Палестинского государства и означают потерю Израилем международного авторитета. «Ситуация изменилась, влияние США в мире упало и государства стали действовать и думать самостоятельно. Голосование в ООН – это тактическое и дипломатическое сражение. Это демонстрация возможностей американской дипломатии протащить угодную себе резолюцию. Раньше им это удавалось, а с Израилем у них этого не получилось», – считает Тарасов.

«За последние десятилетия возросла субъектность исламского мира, эту силу все сложнее игнорировать.

Катар, Кувейт и даже Саудовская Аравия не хотят быть послушными марионетками, как европейские страны. Во-вторых, ситуацию невозможно упростить, как в свое время США смогли сделать это с Ираком и Афганистаном, имея больше возможностей легитимизации деструктивных действий, нарушающих нормы и принципы международного права. Итоги голосования – это протест против американской гегемонии», – считает Мовсес Газарян, политолог, эксперт по международным отношениям.

«США и другие страны западного сообщества сделали много отрицательного, чтобы роль ООН фактически была нивелирована. Еще в советское время говорили о фактическом превращении Организации в филиал Госдепартамента США. Дело в том, что ООН не реагирует на деструктивные действия Вашингтона и не может быть эффективным инструментом по поддержанию мира, как минимум, начиная с середины 90-х годов. В этом смысле ООН повторяет судьбу Лиги Наций, которая оказалась абсолютно бессильной перед агрессией западной военной машины Третьего рейха», – добавил международник.

По мнению собеседника, данная резолюция была принята благодаря давлению международных сил в поддержку палестинцев, потому что наземная операция Израиля в секторе Газа может спровоцировать начало «тотальной войны, которая существенно ослабит американское влияние на Ближнем Востоке».

«США привыкли работать в рамках стратегии управляемого хаоса, который становится все более неуправляемым. Одно дело, когда манипулируемые США террористы точечно работают по противникам Америки, а другое – когда огромное количество радикализированных масс сметают все на своем пути. Принятие резолюции – это пример того, что западное сообщество должно соблюдать некий баланс, потому что нельзя доводить до крайности исламский мир», – пояснил Газарян.

На фоне голосования в ГА ООН Израиль расширил свою наземную операцию в секторе Газа, задействовав пехоту и бронетехнику при поддержке «массированных» ударов с воздуха и с моря. В Сети появились видео, на которых видно, как колонны бронетехники медленно перемещаются по открытым песчаным районам Газы, что стало первым визуальным подтверждением присутствия наземных сил. Ранее войска совершали короткие ночные наземные вторжения.

О том, что палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации, говорится в субботнем сообщении МИД России. «28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа. Мы неоднократно предупреждали об опасных последствиях такого шага, который негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации гумобстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе», – заявили в дипведомстве.

Россия, напомнило ведомство, вносит вклад в достижение мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, задействовав в том числе посреднические функции. Дипломаты предостерегли внешних игроков от авантюрных решений по разжиганию очередной большой войны на Ближнем Востоке.

В ночь на субботу израильская авиация нанесла удары по 150 туннелям и подземным бункерам на севере сектора Газа. Находящиеся там обширные подземные объекты ХАМАС рассматриваются израильскими военными как ключевые цели наступления. Впрочем, член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил о больших потерях противника и провале попытки наземного наступления армии Израиля на сектор Газа с трех сторон.

Однако Ципис опроверг эти утверждения ХАМАС. По его словам, Израиль отказался от интервенций танковыми бригадами напролом из-за подземных тоннелей в Газе, большого количества мирных жителей, а также пленных и заложников. «Не было никакой попытки напасть на Газу с трех направлений. Наши вооруженные силы не понесли больших потерь. У нас сейчас совсем другая тактика – это будет вялотекущая гибридная операция с периодическими набегами наших спецподразделений, налетами ВВС и точечными ударами по сектору Газа», – пояснил эксперт.

Операция уже идет две недели и будет разбита на множество этапов. «Сообщения о том, что в такое-то время начнется наземная операция – не будет. Вчера было заявлено, что мы расширяем свою операцию. В этой фразе есть все – это значит, что операция уже давно идет. Но не стоит ожидать выступления рядов пехоты на штурм сектора Газа», – заверил собеседник.