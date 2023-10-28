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    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    18 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 10:23

    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка наземного наступления армии Израиля на сектор Газа с трех сторон провалилась, израильская сторона понесла большие потери, заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака телеканалу Al Mayadeen.

    Он добавил, что наступление проводилось минувшей ночью. Также Израиль, по словам Барака, использовал вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя, передает РИА «Новости».

    Движение ХАМАС накануне заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.

    27 октября 2023, 21:52
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе

    NYT: В Саудовской Аравии предупредили США о катастрофических последствиях операции в Газе

    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовские чиновники предупредили США, что вторжение Израиля в сектор Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

    Официальные лица Саудовской Аравии неоднократно обращались к американским представителям, предупреждая об опасности наземной операции Израиля в Газе, утверждают источники газеты The New York Times, передает ТАСС.

    По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, встретившегося в минувшие выходные с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, саудовское руководство надеялось, что операцию в Газе можно избежать «по соображениям стабильности, а также из-за гибели людей», пишет издание.

    Ранее стала известна причина отсрочки вторжения Израиля в Газу.

    Коментарии (24)
    27 октября 2023, 23:58
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта

    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщают информационные агентства. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Документ был разработан группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. На рассмотрение ГА ООН проект резолюции внесла Иордания. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались, передает ТАСС.

    Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди стран, которые воздержались или не голосовали, были Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия, передает РИА «Новости».

    Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия». По его словам, «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня». По его словам, «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ».

    Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что принятие резолюции – «это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма». Он попросил Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН о немедленном перемирии.

    Резолюция осуждает насилие как против палестинских, так и против израильских мирных граждан. В документе говорится о необходимости устойчивого гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению боевых действий, и немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», без предварительных условий.

    В документе говорится, что все стороны конфликта должны выполнять обязательства по гуманитарному праву, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов. Также содержится требование немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа.

    Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения.

    При этом Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС» к проекту резолюции – поправка не получила необходимого числа голосов (две трети) – ее поддержали 88 стран, против выступили 55, воздержались 23.

    Напомним, на заседании СБ ООН генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации». Эрдан заявил, что Гутерреш потерял свою мораль и беспристрастность. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН. Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН. Управления верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

    Коментарии (36)
    27 октября 2023, 15:05
    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая

    Лукашенко допустил начало третьей мировой войны из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Лукашенко сказал, где начнется третья мировая
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации нынешнего конфликта между Израилем и Палестиной может начаться третья мировая война.

    По словам белорусского лидера, третья мировая война может начаться с Ближнего Востока, если в палестино-израильский конфликт вступят третьи страны, передает РИА «Новости».

    «Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», – приводит слова белорусского лидера информагентство БелТА.

    Президент Белоруссии подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, произведенного в тех или иных странах, еще ничего не доказывает, так как идет торговля оружием, и «это плохо, но легально».

    Лукашенко считает, что если США, подтянув в регион ударные авиагруппы и авианосцы, начнут наносить удары со Средиземного моря, последует ответ от других стран, в том числе Ирана. По словам белорусского лидера, «очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия». «Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, – американцы – не знают, во что это выльется», – сказал Лукашенко.

    Ранее Израиль заявил о «третьей мировой войне против радикального ислама».

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 14:32
    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля

    Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве

    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит представителей ХАМАС в Москву не пойдет на пользу отношениям России и Израиля. Тель-Авиву не нравится, что членов организации, которая считается террористической, встретили на официальном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль осудил визит представителей ХАМАС в Москву.

    «Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.

    «Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.

    Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.

    Коментарии (16)
    27 октября 2023, 21:23
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сектор Газа подвергся израильскому нападению со стороны суши, с моря и с воздуха, заявило палестинское движение ХАМАС в пятницу вечером.

    Анклав обстреливается с суши, моря и с воздуха, это свидетельствует о намерениях израильской стороны «совершить новые массовые убийства и преступления», указал ХАМАС, передает ТАСС.

    В пятницу израильские военные сообщили о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.

    Коментарии (14)
    27 октября 2023, 20:30
    Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе
    Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные в пятницу вечером расширили масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа, сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Израильские вооруженные силы «увеличили темп атак» на сектор Газа, израильские ВВС бьют по подземным целям и объектам «террористической инфраструктуры», сказал Хагари, передает ТАСС.

    По его словам, армия Израиля расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны».

    Напомним, в секторе Газа перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах в анклаве.

    Коментарии (21)
    28 октября 2023, 03:22
    Столкновения палестинцев с военными Израиля начались на Западном берегу Иордана

    Столкновения на Западном берегу реки Иордан произошли в связи с действиями армии Израиля в секторе Газа

    Столкновения палестинцев с военными Израиля начались на Западном берегу Иордана
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные предпринимают попытки подавить волнения арабского населения, которые начались на Западном берегу реки Иордан после расширения операции Израиля в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Столкновения между израильскими военными и палестинцами начались в районе Наблуса и Эль-Биры, у пропускного пункта Хавара на шоссе в Рамаллу. Сообщается, что как минимум трое демонстрантов получили пулевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на WAFA.

    Израильские солдаты продолжают штурмовать Дженин, который считается форпостом «Бригад мучеников Аль-Аксы», военизированного крыла палестинского движения ФАТХ.

    Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС ранее призвало «народ во всех городах, деревнях и лагерях Западного берега немедленно выходить на демонстрации во всех местах и площадях» и «вступать в бои со всеми оккупантами», передает РИА «Новости».

    Тем временем SANA со ссылкой на палестинские источники сообщает, что палестинцам удалось отразить попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. Утверждается, что израильские силы попали в засаду, потеряли несколько бронемашин и были вытеснены.

    Напомним, Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе, но призвал не считать этот шаг началом анонсированной ранее наземной операции.

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    27 октября 2023, 22:36
    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе

    На фоне расширения Израилем военной операции в Газе выросли цены на нефть и золото

    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    После сообщений о том, что израильские военные расширили масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа, нефть марок Brent и WTI резко подорожала на бирже, сообщают СМИ.

    Нефть марки Brent росла до 90,48 доллара за баррель (плюс 2,3%), WTI – до 85,54 доллара за баррель (плюс 2,8%), пишет Yahoo Finance.

    Как пишет Washington Post, также подорожали золото, серебро и медь.

    Напомним, Израиль объявил, что расширил масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. Боевое крыло ХАМАС сообщило об ожесточенных боях с израильскими войсками.

    Коментарии (4)
    27 октября 2023, 21:57
    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня

    ХАМАС согласилось выдать пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня

    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить удерживаемых иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня.

    По информации газеты Financial Times, представители ХАМАС заявили, что готовы освободить заложников-иностранцев, если Израиль согласится прекратить огонь на пять дней, передает Ura.ru.

    При этом движение не намерено менять израильских солдат, так как планирует удерживать их для дальнейшего обмена.

    Ранее Израиль и ХАМАС отклонили предложения друг друга о перемирии.

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 20:48
    Al Hadath: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира

    Al Hadath: Медики в секторе Газа не могут принимать сигналы из-за отключения связи

    Al Hadath: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира, медики не могут принимать сигналы из-за отключенной связи, заявил представитель палестинского общества Красного Полумесяца.

    Анклав полностью изолирован от мира, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя общества, передает ТАСС.

    Представитель добавил, что бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отключенной связи, а машины, находящиеся на вызовах, не могут выйти на связь.

    Израиль в пятницу объявил о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь и интернет, поступили сообщения о мощных взрывах.

    Коментарии (6)
    27 октября 2023, 11:58
    Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом политбюро ХАМАС

    Замглавы МИД Ирана встретился в Москве с членом политбюро делегации ХАМАС Марзуком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани встретился в Москве с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком, говорится в сообщении посольства Ирана в Москве.

    Как говорится в сообщении, заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани, прибывший в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций, встретился с Абу Марзуком, членом политбюро ХАМАС, передает ТАСС.

    Как указали в диппредставительстве, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве со ссылкой на замминистра иностранных дел Ирана.

    Напомним, в четверг представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Россию с визитом. Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    Коментарии (0)
    27 октября 2023, 22:15
    Боевое крыло ХАМАС сообщило об ожесточенных боях с израильскими войсками

    «Бригады Изэддина аль-Кассема» сообщили об ожесточенных боях с израильскими войсками в секторе Газа

    Боевое крыло ХАМАС сообщило об ожесточенных боях с израильскими войсками
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    «Бригады Изэддина аль-Кассема» (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) сообщили, что отражают израильское наземное вторжение в секторе Газа.

    Группировка заявила, что «противостоит израильскому наземному вторжению на востоке Аль-Бурейджа» (лагерь беженцев). Сообщается, что начались «ожесточенные столкновения», передает РИА «Новости».

    Движение ХАМАС заявило о готовности противостоять наземной операции израильских вооруженных сил. По словам члена политбюро движения Иззата ар-Ришка, если глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху «решил ночью совершить наземное вторжение в Газу, то силы сопротивления готовы», передает ТАСС.

    Напомним, Израиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе. В ХАМАС сообщили, что сектор Газа подвергся израильскому нападению со стороны суши, с моря и с воздуха.


    Коментарии (2)
    27 октября 2023, 20:02
    В результате мощных обстрелов Израиля в Газе пропали интернет и связь
    В результате мощных обстрелов Израиля в Газе пропали интернет и связь
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В секторе Газа в пятницу вечером перестали работать интернет и услуги связи, утверждают арабские телеканалы.

    В секторе Газа полностью прекратили работу услуги связи и интернет, сообщил телеканал Al Arabiya, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в это время Израиль наносит массированные удары по анклаву. СМИ предполагают, что это может быть началом наземной операции Израиля в регионе.

    На ваш взгляд
    Почему Израиль откладывает наземную операцию в Газе?




    Результаты


    До этого телеканал сообщал, что Израиль и ХАМАС обоюдно отвергли предложения друг друга по прекращению огня в ходе переговоров, проводившихся через Египет и Катар.

    Коментарии (5)
    27 октября 2023, 12:58
    Представитель ХАМАС прервал интервью с Би-би-си

    Представитель ХАМАС прервал интервью с Би-би-си после вопроса о погибших израильтянах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Гази Хамад прервал интервью Би-би-си после того, как ведущий задал вопрос о жертвах среди мирного населения Израиля.

    Хамад заявил, что это была военная операция, никакой команды убивать гражданских не поступало, передает ТАСС.

    По его словам, жертвы были из-за того, что у территории, где проводилась операция, большая площадь, там было много людей.

    «Я могу точно сказать: у нас не было никакого намерения убивать гражданских, мы не принимали такого решения», – заявил Хамад.

    Журналист в ответ продолжил настаивать, чтобы Хамад ответил на вопрос о том, как в ХАМАС оправдывают жертвы среди израильского гражданского населения.

    В ответ представитель движения заявил, что хочет прекратить интервью, и снял микрофон с пиджака.

    В ХАМАС инцидент пока не комментировали.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой.

    Коментарии (0)
    27 октября 2023, 21:59
    Белый дом отказался комментировать действия Израиля в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белый дом не намерен комментировать сообщения об израильской военной операции в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что видел сообщения о действиях израильской армии в пятницу, но пояснил, что не будет комментировать их, поскольку заявления об этом может делать только Армия обороны Израиля, передает ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон пытается добиться от партнеров «больших объемов топлива» в сектор Газа.

    В пятницу Израиль объявил о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. В анклаве перестала работать связь. ХАМАС обвинил Израиль в нападении с суши, моря и воздуха.

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    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

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    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

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