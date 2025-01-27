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Колумбия согласилась принять нелегалов из США после ввода пошлин
МИД: Колумбия разрешила кризис в отношениях с США после запрета рейсов с депортированными
МИД Колумбии объявил о снятии напряженности в отношениях с США, которая возникла после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами, следует из официального сообщения дипведомства.
Министерство иностранных дел Колумбии заявило о разрешении тупиковой ситуации в отношениях с США, передает ТАСС.
Согласно официальному сообщению, правительство Колумбии преодолело кризис, возникший в воскресенье, и планирует отправить главу внешнеполитического ведомства Луиса Хильберто Мурильо в Вашингтон для проведения рабочих встреч и обмена дипломатическими нотами.
Колумбийский МИД также отметил, что страна продолжит принимать своих граждан, возвращающихся домой в качестве депортированных, обеспечивая им достойные условия.
Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро заявило, что готово использовать президентский самолет для возвращения соотечественников, которые должны были прибыть в воскресенье утром депортационными рейсами из США.
Колумбия подчеркнула, что сохранит дипломатические каналы общения для защиты национальных интересов и прав своих граждан.
Ранее колумбийский президент Густаво Петро запретил посадку самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с гражданами Колумбии. В ответ США ввели пошлины в размере 25% на колумбийские товары.
Также власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, перевозившему нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США.
Администрация Дональда Трампа задействовала военно-транспортные самолеты для депортации мигрантов из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, отправив два рейса C-17 с 160 нелегалами на борту.