Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Посол Кумар предложил России индийскую рабочую силу
Посол Кумар предложил России квалифицированную индийскую рабочую силу
Индия может предложить российской экономике квалифицированную рабочую силу благодаря огромному потенциалу в технических и экономических сферах, заявил посол республики в России Винай Кумар.
«Индия является густонаселенной страной, поэтому она может предложить квалифицированную рабочую силу для экономики России», – заявил посол на II Российско-индийском бизнес-форуме «ТАЙМ» в Казани, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что Индия в настоящее время обладает широкими возможностями для различных секторов, включая информационные технологии, финансы, кибербезопасность, а также инженерные квалификации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Верховного суда России Ирина Подносова оценила потенциал сотрудничества с Индией.
До этого президент России Владимир Путин перечислил ключевые сферы взаимодействия двух государств.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром развитие связей в космической отрасли.