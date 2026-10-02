Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Индия начала замещать России трудовых мигрантов из СНГ
Россия переориентируется на привлечение трудовых мигрантов из Индии, спрос на которых достигает 90 тыс. человек ежегодно на фоне кадрового дефицита, отметила вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель.
Потребность России в иностранных специалистах остается высокой, и основным источником кадров постепенно становится Индия, передает РИА «Новости».
Накануне Госдума ратифицировала соглашение с Нью-Дели о временной трудовой деятельности.
«В настоящее время на российском рынке труда наблюдается сокращение входящего потока трудовых мигрантов из традиционных стран СНГ примерно на 10–15%. Однако общероссийская потребность в иностранной рабочей силе сохраняется из-за кадрового дефицита и потребностей растущей экономики», – рассказала вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель.
По ее словам, в России уже работают от 70 до 80 тыс. индийских граждан. При этом спрос на специалистов из этой страны оценивается в 70–90 тыс. человек ежегодно.
В рамках текущих квот на привлечение визовых работников индийцам выделяется почти треть от общего объема, что позволяет компенсировать нехватку кадров из СНГ.
Эксперт подчеркнула, что иностранные рабочие требуются в самых разных отраслях. Наиболее остро кадровый голод ощущается в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительстве.
Кроме того, высокий спрос на трудовых мигрантов, в том числе из Индии, наблюдается в промышленном секторе и машиностроении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Нью-Дели подготовили соглашение о защите прав индийских рабочих в России.
Из-за дефицита кадров российские компании начали активный наем сотрудников из этой страны.
Министерство иностранных дел Индии выразило готовность увеличить количество отправляемых в РФ трудовых мигрантов.