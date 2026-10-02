Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Названы место и дата следующего заседания Евразийского межправсовета
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Москве в декабре
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в декабре в Москве, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.
Руководитель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев озвучил прессе дату следующего заседания Евразийского межправительственного совета, передает РИА «Новости».
«Следующее заседание Евразийского межправсовета состоится в декабре в городе Москве», – заявил Сагинтаев журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страны Евразийского экономического союза покупают газ в пять раз дешевле стран Евросоюза.
В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС. Мишустин и премьеры стран объединения сделали общее фото в преддверии межправсовета.