У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию
Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию
Представитель Росавиации сообщил в Mаx-канале о переходе аэропортов Домодедово и Жуковский на работу с рейсами по согласованию.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами России, при этом в ночь на среду над страной было сбито 129 украинских дронов.