Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.5 комментариев
Следствие исключило версию умышленного исчезновения семьи Усольцевых
Следствие исключило побег пропавшей семьи Усольцевых за границу
Следственный комитет рассматривает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае, однако приоритетной остается версия несчастного случая, выезд за границу исключен, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следствие не нашло подтверждений умышленного исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае. Поездка была согласована, а вероятность выезда за границу полностью исключена, передает РИА «Новости».
«Данных, указывающих на умышленное исчезновение туристов, не установлено. Поездка семьи в поселок Кутурчин для пешего похода являлась между членами семьи запланированной и согласованной. Исключена версия выезда Усольцевых за границу», – говорится в сообщении Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В ведомстве добавили, что на данный момент рассматривается несколько версий случившегося. Криминальная версия не исключается, однако приоритетной остается версия несчастного случая.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака породы корги пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка.
Ранее сын Усольцевой предположил побег пропавшей семьи в Калифорнию.
Сотрудники Следственного комитета еще в начале года сообщили о проживании бывшей супруги Сергея Усольцева за границей.
При этом правоохранители назвали криминал и несчастный случай приоритетными версиями исчезновения семьи.