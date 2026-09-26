Украинские телеканалы заявили о сбоях в вещании после взрывов в дата-центрах

У украинских телеканалов начались проблемы после взрывов в дата-центрах Киева

Tекст: Мария Иванова

Телеканал «Новости. Live» сообщил в своем Telegram-канале о сбое в вещании. «Из-за многочисленных взрывов на оборудовании провайдеров связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями, что затронуло и нашу трансляцию. Канал вернется в эфир, когда удастся стабилизировать сигнал», – заявили представители канала.

Кроме того, телеканал «Прямой» сообщил о недоступности своего сайта, сервер которого расположен в одном из поврежденных дата-центров, передает ТАСС.

Ранее Минобороны сообщило о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова», который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

В пятницу ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине.

В четверг в Киеве начались сбои в работе интернета.