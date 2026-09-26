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Украинские телеканалы заявили о сбоях в вещании после взрывов в дата-центрах
У украинских телеканалов начались проблемы после взрывов в дата-центрах Киева
Как минимум у двух украинских телеканалов возникли проблемы с трансляцией и работой сайтов после взрывов в дата-центрах в Киеве.
Телеканал «Новости. Live» сообщил в своем Telegram-канале о сбое в вещании. «Из-за многочисленных взрывов на оборудовании провайдеров связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями, что затронуло и нашу трансляцию. Канал вернется в эфир, когда удастся стабилизировать сигнал», – заявили представители канала.
Кроме того, телеканал «Прямой» сообщил о недоступности своего сайта, сервер которого расположен в одном из поврежденных дата-центров, передает ТАСС.
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В пятницу ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине.
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