При атаках Украины на ЛНР за сутки погибли четыре человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Четыре мирных жителя стали жертвами ударов украинских военных по территории Луганской Народной Республики, еще пятеро мирных жителей пострадали. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что под огонь противника попали 12 муниципалитетов.

«В Троицком муниципальном округе неонацисты прицельно ударили по легковому автомобилю, погибла семейная пара», – написал Пасечник. На трассе Новоайдар – Северодонецк украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус. В результате пострадали 17-летняя девушка и ее мать, а 74-летняя пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.

В Старобельском округе дрон атаковал молоковоз, водитель погиб на месте. В Алчевске удар пришелся по парковке, ранения получили 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном пострадала женщина при обстреле придомовой территории.

Силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили около 50 воздушных целей над республикой. Повреждены жилые дома, автомобили и коммунальная инфраструктура, на местах работают следователи и аварийные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября атаки украинских беспилотников на гражданские автомобили унесли жизни четырех мирных жителей ЛНР.

В конце августа при целенаправленном ударе по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов погибли девять человек. Несколькими днями ранее жертвами вражеских дронов стали еще двое граждан республики.