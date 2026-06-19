США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Минобороны сообщило о создании «огневого мешка» в Красном Лимане
Минобороны сообщило о создании огневого мешка в Красном Лимане
Штурмовые подразделения успешно продвигаются в Красном Лимане, создавая «огневой мешок» для остатков ВСУ и лишая их возможности перегруппировки, сообщило Министерство обороны.
Военнослужащие группировки «Запад» закрепляются в одном из районов Красного Лимана, сообщает в Max Минобороны России. Штурмовики 25-й общевойсковой армии продолжают активную зачистку города.
«Создается огневой мешок для остатков украинских формирований», – заявили в ведомстве. Данная тактика надежно лишает противника любой возможности провести перегруппировку сил.
Операторы беспилотников непрерывно наносят точные удары по бронетехнике и живой силе врага. Воздушная разведка в режиме реального времени фиксирует срыв контратак и подвоза боеприпасов на позиции ВСУ.
Российские войска заняли северо-западные окраины Красного Лимана.
Военный эксперт Борис Рожин сообщил о заходе штурмовых групп в центральную часть города.
Месяцем ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о контроле над 85% территории данного населенного пункта.
Видео боев из Красного Лимана смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».