Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.0 комментариев
«Единая Россия» будет первой в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму
Партия «Единая Россия» возглавит список в бланках для голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной думы благодаря результатам жеребьевки.
«Единая Россия» будет стоять первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах депутатов Госдумы согласно жеребьевке, которая проходит в ЦИК. Жребий для политического объединения вытянул сенатор Александр Карелин, передает ТАСС.
Герой России достал из лототрона шар с номером один во время официальной процедуры в Центральной избирательной комиссии.
Всего в распределении позиций принимают участие 11 политических сил. Среди них представлены КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и другие официально зарегистрированные объединения.
Голосование за кандидатов в Госдуму состоится в начале осени. Выборы пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.
Ранее Центризбирком в июле зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Единой России».
Делегация партии ранее передала в ведомство документы на выборы в Госдуму.