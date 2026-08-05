Армия Израиля заявила об уничтожении туннеля с ракетами в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Подразделения Армии обороны Израиля успешно ликвидировали обнаруженный склад вооружений. Объект принадлежал действующим в регионе радикальным группировкам, передает РИА «Новости».

«Военные из десантной бригады под командованием дивизии «Газа» обнаружили подземный туннель, где хранились десятки ракет, принадлежащих террористическим организациям, действующим в секторе Газа. Туннель был уничтожен в сотрудничестве с инженерными войсками», – сообщила армейская пресс-служба.

Представители командования добавили, что зачистка южных районов анклава продолжается. Главной целью операции остается полное уничтожение наземной и подземной инфраструктуры боевиков за пределами так называемой желтой линии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 августа Минздрав Газы сообщил о гибели 18 палестинцев за сутки после ударов Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение готово отказаться от тяжелого вооружения только после прекращения атак и ухода израильских сил из анклава.

«Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на план по выводу из эксплуатации своего оружия.