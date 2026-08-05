Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.2 комментария
Армия Израиля заявила об уничтожении туннеля с ракетами в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала крупный склад ракет радикальных группировок в секторе Газа.
Подразделения Армии обороны Израиля успешно ликвидировали обнаруженный склад вооружений. Объект принадлежал действующим в регионе радикальным группировкам, передает РИА «Новости».
«Военные из десантной бригады под командованием дивизии «Газа» обнаружили подземный туннель, где хранились десятки ракет, принадлежащих террористическим организациям, действующим в секторе Газа. Туннель был уничтожен в сотрудничестве с инженерными войсками», – сообщила армейская пресс-служба.
Представители командования добавили, что зачистка южных районов анклава продолжается. Главной целью операции остается полное уничтожение наземной и подземной инфраструктуры боевиков за пределами так называемой желтой линии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 августа Минздрав Газы сообщил о гибели 18 палестинцев за сутки после ударов Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение готово отказаться от тяжелого вооружения только после прекращения атак и ухода израильских сил из анклава.
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