Глава антифашистов Израиля Трапиров назвал позором для Латвии суд над Андриец

Tекст: Вера Басилая

Проходящий в Риге суд над латвийской активисткой Татьяной Андриец был назван «позором для Латвии» главой израильского Антифашистского движения Дмитрием Трапировым, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что действия властей и судебной системы Латвии, начавших судебное преследование против Андриец за ее выступления в защиту прав русскоязычных граждан и против сноса памятников советским воинам, являются позором для страны.

Трапиров также заявил, что считает суд над Андриец не актом правосудия, а примером политической расправы, нацеленной на подавление памяти о Победе над нацизмом и оправдание тех, кто сражался на стороне нацистов. Он отметил, что Израиль чтит память о жертвах нацизма и не может оставаться в стороне, когда в Европе преследуют молодых людей за антифашистскую позицию.

По его словам, израильское Антифашистское движение полностью солидарно с Татьяной Андриец и призывает мировое сообщество обратить внимание на этот опасный прецедент. Трапиров сообщил, что 6 августа организация распространила официальное заявление с призывом к международным правозащитным организациям, журналистам и политикам помочь защитить Андриец и других антифашистских активистов от политически мотивированного преследования в Латвии.

Гражданка Латвии Татьяна Андриец была задержана в 2023 году в Риге Службой государственной безопасности Латвийской Республики. В стране она известна как политическая активистка, открыто выступавшая против сноса памятников советским воинам – освободителям Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков.

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