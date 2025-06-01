  • Новость часаРоссийская делегация направилась на переговоры в Стамбул
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    БМПТ «Терминатор» получит новое имя
    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России
    Вражеские дроны совершили налет на Мурманскую область
    Пассажирка брянского поезда рассказала, как люди пережили падение моста
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа
    Богомаз: Семьям погибших при обрушении моста выплатят по 1,5 млн рублей
    Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    10273 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    24 комментария
    1 июня 2025, 15:30 • В мире

    Русофобы признали эффективность защиты русских в Прибалтике

    Русофобы признали эффективность защиты русских в Прибалтике
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Очередную русофобскую акцию организовали в Прибалтике – на этот раз устроили якобы разоблачение того, как российское государство помогает местным русским политзаключенным. О чем идет речь и почему на самом деле сам факт участия в этом деле прибалтийских спецслужб доказывает то, что эта помощь действительно эффективна?

    Эта история началась с того, что на днях на датском телевидении презентовали «сенсацию» – рассказали, что якобы прочитали закрытую электронную переписку российского государственного Фонда поддержки и защиты прав соотечественников («Правфонд»). О том, как эта переписка попала к ним, датчане умолчали, но можно понять, что она была украдена в результате взлома. Пзломщики еще и похвастались масштабами своей кражи – если им верить, в их распоряжении оказалось то ли двадцать, то ли пятьдесят тысяч документов за период с 2007-го по 2025 гг. Эта информация, кстати, вызывает сомнения, так как фонд был создан лишь в 2011-м.

    Одновременно выяснилось, что датчане слили свою добычу спецслужбам стран Прибалтики, а те через подконтрольные СМИ тоже начали публиковать «разоблачения». Слово намеренно берется в кавычки, ибо взломщики выяснили «невероятную» вещь – даже если переписка аутентична, фонд всего-то выполнял свои прямые обязанности, для которых был создан.

    «С датским телевидением точно работал кто-то в чине не меньше майора. И вот этот не названный по имени майор на голубом глазу утверждает, что видел (но нам, конечно, не покажет) документы, подтверждающие то ли выделение, то ли получение средств на гонорары тем латвийским адвокатам, которые защищают латвийских же диссидентов. То есть защищают тех, кто никого не убил и не ограбил, но за невосторженнный образ мысли провел по несколько месяцев в предварительном заключении, а может в конце судебного процесса и пожизненное получить», – пишет правозащитник Владимир Бузаев, сопредседатель Латвийского комитета по правам человека.

    Множество жителей Прибалтики в последние годы стали жертвами репрессий – на том основании, что их обвинили в «пособничестве» России. Точное количество жертв репрессий оценить трудно, так как некоторых арестовывают тайком, а близкие сидят в страхе, опасаясь оглаской ухудшить положение брошенного в узилище человека. Однако можно назвать имена самых известных жертв: некоторые уже осуждены и в тюрьме, а другие еще только ждут приговора.

    В Литве это политик Альгирдас Палецкис и оппозиционные активисты Алексей Грейчус и Эрика Швенченене, в Эстонии – политик Айво Петерсон, активисты Дмитрий Роотси, Андрей Андронов, журналисты Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, правозащитник Сергей Середенко. В Латвии – студентка Татьяна Андриец, ученый Александр Гапоненко, активистка Елена Крейле и группа из четырнадцати местных журналистов, судимых за то, что они легально сотрудничали с российскими СМИ.

    Каждый из них нуждается в адвокате, а оплата услуг профессионального юриста – дело дорогостоящее. Отсюда страшное «разоблачение», сделанное датчанами и прибалтами – оказывается, адвокатов вышеуказанным людям оплачивал фонд поддержки соотечественников.

    Так это или нет, доподлинно неизвестно, но в любом случае, казалось бы – ну и что такого? Но тут следует знать, что осенью 2023 года авторы очередного санкционного пакета, введенного в отношении России, совершили подлый ход – внесли «Правфонд» в санкционный список ЕС. Таким образом они решили окончательно добить фигурантов политических дел в Прибалтике, лишив их адвокатов.

    Но даже в этой  ситуации оплата адвокатов продолжалась. В итоге в латвийских пропагандистских СМИ заявляется, что «под видом правовой поддержки «Правфонд» защищает обвиняемых в шпионаже и госизмене». Как будто даже для таким обвиняемым иметь адвокатов запрещено, как будто это не является ни чем иным как именно правовой поддержкой.

    Отдельная драма разыгралась в Эстонии. В конце прошлого года Полиция безопасности задержала местную жительницу Татьяну Соколову. Ее обвинили в том, что она за несколько раз привезла из России в общей сложности сумму в 50 тыс. евро. Эти деньги поступили семье российского гражданина Андрея Андронова, который уже два с лишним года находится в следственном изоляторе по обвинению в «ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики».

    За это прокуратура требует дать Андронову одиннадцать лет лишения свободы.

    Эстонские «безопасники» задержали Соколову как раз накануне передачи очередного транша в 10 тыс. евро и конфисковали эти деньги. Было заявлено, что средства поступили из российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников – а Соколова выполняла функцию курьера. В отношении 65-летней женщины завели уголовный процесс по делу о «нарушении европейских санкций» и приговорили ее к лишению свободы сроком на один год и четыре месяца. Но вырвав у заключенной, успевшей отсидеть четыре месяца, «признание вины», суд согласился заменить неотбытую часть 360 часами принудительных работ.

    Гораздо более суровое наказание постигло рижанку Светлану Николаеву, арестованную в мае 2024-го. Накануне ареста Николаева вернулась из России, откуда привезла крупную денежную сумму. На допросе Николаева сказала, что ездила в РФ по просьбе своего бывшего одноклассника, рижского таксиста Сергея Сидорова, на которого в 2022 году завели уголовное дело – «шпионаж в пользу России». По словам Николаевой, деньги она получила от проживающей в России сестры Сидорова – на адвоката.

    Ей не поверили, заявляя, что деньги для защиты таксиста Сидорова Николаева взяла у российских госструктур. Женщину бросили за решетку, где она находится и по сей день. При этом у Николаевой неважное здоровье. Ее фактически оставили без медицинской помощи – что по международным конвенциям является одним из видов пытки. Никаких следственных действий за время заключения с ней тоже не проводили. Ну а таксисту Сидорову дали семь лет тюрьмы.

    Теперь фигурантов политических дел в Прибалтике, вдобавок к уже выдвинутым в их адрес обвинениям (как правило, это «шпионаж», «антигосударственная деятельность» и «помощь враждебному государству»), могут обвинить еще и в «нарушении европейских санкций». В связи с чем латвийский правозащитник Дэги Караев пишет:

    «За пропагандистскими лозунгами «неполживых» латвийских СМИ легко просматривается главное: таки фонд выполняет свою первоначальную задачу – защищает права обвиненных соотечественников за рубежом. Ежу понятно, что дело Сидорова шито белыми нитками. И если «Правфонд» поддерживает попавшего в беду человека, то чего в этом плохого-то? Дали деньги человеку на адвоката!»

    В свою очередь, правозащитник Владимир Бузаев отмечает: «Санкции вводятся с целью лишить объекта их применения возможности обогатиться. Здесь же налицо трата денег российских налогоплательщиков на защиту российских же соотечественников, налогоплательщиками в России точно не являющихся. Где же здесь полученная преступным путем прибыль?

    С точки зрения морали помощь России или любой другой страны своим соотечественникам, попавшим в переплет за ее пределами, так и вообще богоугодное дело».

    Необходимо, впрочем, отметить, что помимо прочего оплата адвокатов жертв репрессий ведется и из сумм, собранных русскими общинами Прибалтики. «Как сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, я участвовал в сборе таких средств на защиту Юрия Алексеева (известный в республике журналист – прим. ВЗГЛЯД), которому наш неутомимый СГБ, кроме подброшенной пачки патронов, умудрился еще и закрыть счет в банке. И хотя я точно не миллионер, помогал понемногу и другим, уже в частном порядке», – свидетельствует Бузаев.

    Он выдвигает еще одно объяснение развязанной истерии по поводу «кремлевских денег». Недавно стартовал уголовный процесс, в ходе которого рассматривается дело вышеупомянутого охранника Александра Жгуна и студентки Татьяны Андриец – их обвиняют в «антигосударственных действиях» в виде оставления записей и модерирования телеграм-канала, содержавшего критику в адрес латвийских властей. Обоим грозит до пожизненного заключения.

    В ходе первых трех заседаний адвокаты Жгуна и Андриец проявили себя с наилучшей стороны – защита осуществляется на высоком профессиональном уровне. Сейчас в процессе объявлен перерыв до августа. Вот спецслужбы и решили использовать этот перерыв, чтобы ударить по адвокатам Жгуна и Андриец. Цель проста – лишить фигурантов политических дел законной юридической помощи.

    Но на самом деле сам факт преследования адвокатов русских политзаключенных в Прибалтике и попыток пресечь их законное финансирование только обнажает очевидную истину. Юридическая защита жертв репрессий столь хороша, а обвинения в их адрес столь абсурдны, что на противодействие этому брошены спецслужбы прибалтийских стран - да еще с помощью их западноевропейских коллег. Так де-факто прибалтийские русофобы признали эффективность защиты русских политзаключенных в Прибалтике.

    Главное
    В Брянской области на 2, 3 и 4 июня объявили траур из-за ЧП с мостом
    В Брянской области нашли новое повреждение ж/д путей
    Богомаз: Брянский мост не смогут восстановить после обрушения
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    ВС России освободили Алексеевку в Сумской области
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине
    Парижский ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

    Перейти в раздел

    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

    Перейти в раздел

    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации