Русофобы признали эффективность защиты русских в Прибалтике

Tекст: Никита Демьянов

Эта история началась с того, что на днях на датском телевидении презентовали «сенсацию» – рассказали, что якобы прочитали закрытую электронную переписку российского государственного Фонда поддержки и защиты прав соотечественников («Правфонд»). О том, как эта переписка попала к ним, датчане умолчали, но можно понять, что она была украдена в результате взлома. Пзломщики еще и похвастались масштабами своей кражи – если им верить, в их распоряжении оказалось то ли двадцать, то ли пятьдесят тысяч документов за период с 2007-го по 2025 гг. Эта информация, кстати, вызывает сомнения, так как фонд был создан лишь в 2011-м.

Одновременно выяснилось, что датчане слили свою добычу спецслужбам стран Прибалтики, а те через подконтрольные СМИ тоже начали публиковать «разоблачения». Слово намеренно берется в кавычки, ибо взломщики выяснили «невероятную» вещь – даже если переписка аутентична, фонд всего-то выполнял свои прямые обязанности, для которых был создан.

«С датским телевидением точно работал кто-то в чине не меньше майора. И вот этот не названный по имени майор на голубом глазу утверждает, что видел (но нам, конечно, не покажет) документы, подтверждающие то ли выделение, то ли получение средств на гонорары тем латвийским адвокатам, которые защищают латвийских же диссидентов. То есть защищают тех, кто никого не убил и не ограбил, но за невосторженнный образ мысли провел по несколько месяцев в предварительном заключении, а может в конце судебного процесса и пожизненное получить», – пишет правозащитник Владимир Бузаев, сопредседатель Латвийского комитета по правам человека.

Множество жителей Прибалтики в последние годы стали жертвами репрессий – на том основании, что их обвинили в «пособничестве» России. Точное количество жертв репрессий оценить трудно, так как некоторых арестовывают тайком, а близкие сидят в страхе, опасаясь оглаской ухудшить положение брошенного в узилище человека. Однако можно назвать имена самых известных жертв: некоторые уже осуждены и в тюрьме, а другие еще только ждут приговора.

В Литве это политик Альгирдас Палецкис и оппозиционные активисты Алексей Грейчус и Эрика Швенченене, в Эстонии – политик Айво Петерсон, активисты Дмитрий Роотси, Андрей Андронов, журналисты Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, правозащитник Сергей Середенко. В Латвии – студентка Татьяна Андриец, ученый Александр Гапоненко, активистка Елена Крейле и группа из четырнадцати местных журналистов, судимых за то, что они легально сотрудничали с российскими СМИ.

Каждый из них нуждается в адвокате, а оплата услуг профессионального юриста – дело дорогостоящее. Отсюда страшное «разоблачение», сделанное датчанами и прибалтами – оказывается, адвокатов вышеуказанным людям оплачивал фонд поддержки соотечественников.

Так это или нет, доподлинно неизвестно, но в любом случае, казалось бы – ну и что такого? Но тут следует знать, что осенью 2023 года авторы очередного санкционного пакета, введенного в отношении России, совершили подлый ход – внесли «Правфонд» в санкционный список ЕС. Таким образом они решили окончательно добить фигурантов политических дел в Прибалтике, лишив их адвокатов.

Но даже в этой ситуации оплата адвокатов продолжалась. В итоге в латвийских пропагандистских СМИ заявляется, что «под видом правовой поддержки «Правфонд» защищает обвиняемых в шпионаже и госизмене». Как будто даже для таким обвиняемым иметь адвокатов запрещено, как будто это не является ни чем иным как именно правовой поддержкой.

Отдельная драма разыгралась в Эстонии. В конце прошлого года Полиция безопасности задержала местную жительницу Татьяну Соколову. Ее обвинили в том, что она за несколько раз привезла из России в общей сложности сумму в 50 тыс. евро. Эти деньги поступили семье российского гражданина Андрея Андронова, который уже два с лишним года находится в следственном изоляторе по обвинению в «ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики».

За это прокуратура требует дать Андронову одиннадцать лет лишения свободы.

Эстонские «безопасники» задержали Соколову как раз накануне передачи очередного транша в 10 тыс. евро и конфисковали эти деньги. Было заявлено, что средства поступили из российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников – а Соколова выполняла функцию курьера. В отношении 65-летней женщины завели уголовный процесс по делу о «нарушении европейских санкций» и приговорили ее к лишению свободы сроком на один год и четыре месяца. Но вырвав у заключенной, успевшей отсидеть четыре месяца, «признание вины», суд согласился заменить неотбытую часть 360 часами принудительных работ.

Гораздо более суровое наказание постигло рижанку Светлану Николаеву, арестованную в мае 2024-го. Накануне ареста Николаева вернулась из России, откуда привезла крупную денежную сумму. На допросе Николаева сказала, что ездила в РФ по просьбе своего бывшего одноклассника, рижского таксиста Сергея Сидорова, на которого в 2022 году завели уголовное дело – «шпионаж в пользу России». По словам Николаевой, деньги она получила от проживающей в России сестры Сидорова – на адвоката.

Ей не поверили, заявляя, что деньги для защиты таксиста Сидорова Николаева взяла у российских госструктур. Женщину бросили за решетку, где она находится и по сей день. При этом у Николаевой неважное здоровье. Ее фактически оставили без медицинской помощи – что по международным конвенциям является одним из видов пытки. Никаких следственных действий за время заключения с ней тоже не проводили. Ну а таксисту Сидорову дали семь лет тюрьмы.

Теперь фигурантов политических дел в Прибалтике, вдобавок к уже выдвинутым в их адрес обвинениям (как правило, это «шпионаж», «антигосударственная деятельность» и «помощь враждебному государству»), могут обвинить еще и в «нарушении европейских санкций». В связи с чем латвийский правозащитник Дэги Караев пишет:

«За пропагандистскими лозунгами «неполживых» латвийских СМИ легко просматривается главное: таки фонд выполняет свою первоначальную задачу – защищает права обвиненных соотечественников за рубежом. Ежу понятно, что дело Сидорова шито белыми нитками. И если «Правфонд» поддерживает попавшего в беду человека, то чего в этом плохого-то? Дали деньги человеку на адвоката!»

В свою очередь, правозащитник Владимир Бузаев отмечает: «Санкции вводятся с целью лишить объекта их применения возможности обогатиться. Здесь же налицо трата денег российских налогоплательщиков на защиту российских же соотечественников, налогоплательщиками в России точно не являющихся. Где же здесь полученная преступным путем прибыль?

С точки зрения морали помощь России или любой другой страны своим соотечественникам, попавшим в переплет за ее пределами, так и вообще богоугодное дело».

Необходимо, впрочем, отметить, что помимо прочего оплата адвокатов жертв репрессий ведется и из сумм, собранных русскими общинами Прибалтики. «Как сопредседатель Латвийского комитета по правам человека, я участвовал в сборе таких средств на защиту Юрия Алексеева (известный в республике журналист – прим. ВЗГЛЯД), которому наш неутомимый СГБ, кроме подброшенной пачки патронов, умудрился еще и закрыть счет в банке. И хотя я точно не миллионер, помогал понемногу и другим, уже в частном порядке», – свидетельствует Бузаев.

Он выдвигает еще одно объяснение развязанной истерии по поводу «кремлевских денег». Недавно стартовал уголовный процесс, в ходе которого рассматривается дело вышеупомянутого охранника Александра Жгуна и студентки Татьяны Андриец – их обвиняют в «антигосударственных действиях» в виде оставления записей и модерирования телеграм-канала, содержавшего критику в адрес латвийских властей. Обоим грозит до пожизненного заключения.

В ходе первых трех заседаний адвокаты Жгуна и Андриец проявили себя с наилучшей стороны – защита осуществляется на высоком профессиональном уровне. Сейчас в процессе объявлен перерыв до августа. Вот спецслужбы и решили использовать этот перерыв, чтобы ударить по адвокатам Жгуна и Андриец. Цель проста – лишить фигурантов политических дел законной юридической помощи.

Но на самом деле сам факт преследования адвокатов русских политзаключенных в Прибалтике и попыток пресечь их законное финансирование только обнажает очевидную истину. Юридическая защита жертв репрессий столь хороша, а обвинения в их адрес столь абсурдны, что на противодействие этому брошены спецслужбы прибалтийских стран - да еще с помощью их западноевропейских коллег. Так де-факто прибалтийские русофобы признали эффективность защиты русских политзаключенных в Прибалтике.