Литва мстит России за «Бессмертный полк» и память о Великой Отечественной

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15 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Российские нефтяники перехитрили Америку

США и хотели бы добывать больше нефти, но уже не могут REUTERS/Shannon Stapleton
Резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. А ведь еще несколько лет назад американские нефтяники смогли обрушить мировые цены на нефть, просто наращивая добычу. Почему же сейчас Америка оказалась бессильна? Подробности...
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

По мнению Путиина, остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которой грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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«Пистолетом. Кулаком. Головой». Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

Майор полиции Александр Шехирев. В правом верхнем углу – место, где остановилась фура Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Героем российских соцсетей недавно стал старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехирев: он догнал и остановил на трассе Пермь – Березники вышедшую на встречную полосу фуру с умершим водителем. Спецкор газеты ВЗГЛЯД своими глазами изучил данный участок трассы, поговорил со свидетелями и понял, что героев в этой истории было как минимум двое.  Подробности...
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Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

После военных операций США и их союзников на Ближнем Востоке люди бегут в Европу Виктор Толочко/РИА Новости
Британский МИД заявил об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В ответ на это в Москве напомнили о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. Почему Запад пытается переложить вину за ситуацию с беженцами у границ ЕС на Россию и что на самом деле спровоцировало кризис? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Лукашенко может чувствовать себя победителем

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Попытки обвинить Россию в миграционном кризисе в Европе выглядят как откровенная истерика от бессилия. Понятно, что руководители Польши, для которых русофобия стала навязчивой идеей, склонны обвинять нашу страну во всех своих бедах и неурядицах. Но в Евросоюзе вроде должны сидеть более вменяемые люди. Подробности...

Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданный режим обстреливает города Донбасса, убивает людей, в том числе и детей. Разовые закупки Украиной угля приведут лишь к увеличению страданий жителей края. Подробности...
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В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Нынешний конфликт на восточных границах Польши является следствием многолетней политики этой страны по поддержке экспансионизма Запада. Но поскольку признать это в Варшаве не могут, то пытаются во всем обвинить Москву. Подробности...
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Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Литва мстит России за «Бессмертный полк» и память о Великой Отечественной

    Алексей Грейчус своей вины не признал
    		   15 ноября 2021, 18:50
    Фото: с личной страницы на VK
    Текст: Валентин Жуков

    Литовский общественник Алексей Грейчус получил четыре года тюрьмы за «шпионаж в пользу России». Даже сторона обвинения признала, что никаких секретных сведений Грейчус россиянам не передавал. На самом же деле, человек отправлен за решетку только за то, что сотрудничал с Россией в рамках культурных проектов, в том числе по акции «Бессмертный полк». Как такое произошло?

    Алексей Грейчюс – издатель, левый активист, координатор акции «Бессмертный полк» в городе Клайпеда. Его арестовали в начале марта 2020 года – одновременно с другим жителем Литвы Миндаугасом Туникайтисом. Это житель городка Пагегяй (недалеко от границы с Калининградом), в 2015 году баллотировавшийся в местный горсовет от партии «Список Литвы». Между собой Грейчус и Туникайтис не знакомы, но, по версии следствия, «поддерживали связь с одним и тем же агентом ФСБ, действовавшим в Калининградской области».

    «Информация не являлась государственной тайной»

    Как уверяют в прокуратуре, за собранные и переданные ими россиянам сведения Грейчюс и Туникайтис якобы получали вознаграждение. «Туникайтис жил на границе с Калининградской областью РФ, регулярно ездил туда. Почти шесть лет он делал фотографии и видео интересующих ФСБ объектов», – уверяют в литовской прокуратуре.

    Грейчюс же, согласно материалам дела, «почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской спецслужбы». Еще он якобы снимал на видеокамеру лиц, участвовавших в этих мероприятиях, а потом передавал эти записи представителю ФСБ – в качестве своих отчетов. Суд, впрочем, отметил, что «переданная российской стороне информация не являлась государственной тайной». Но, тем не менее, судьи задним числом приравняли эти сведения к «секретным». В итоге, Грейчус получил четыре, а Туникайтис – полтора года тюрьмы.

    Что же стоит за делом Грейчуса? «Алексей – глава молодёжной организации "Ювенюс". Он является очень активным общественным деятелем Клайпеды и Литвы. Его деятельность связана с сохранением памяти павших в Великой Отечественной войне, памяти советских пограничников, погибших в первые дни войны. Он является организатором и участником памятных мероприятий: дня снятия блокады Ленинграда и освобождения узников Освенцима, дня освобождения города Клайпеды 28 января, "Бессмертного полка" в Клайпеде, дня начала войны 22 июня, окончания второй мировой войны 2 сентября и многих других», – так характеризует Грейчуса оппозиционный политик Вячеслав Титов, ранее сам подвергшийся репрессиям за публичные заявления о зверствах литовских «лесных братьев».

    Латвийская журналистка Алла Березовская (в этом году оказавшаяся на скамье подсудимых за сотрудничество с российскими СМИ), хорошо знакомая с Алексеем, рассказывает, что он – внук учителей Йонаса и Марийоны Грейчусов, чьи имена увековечены на Аллее праведников народов мира в Иерусалиме: за спасение евреев во время Холокоста в Литве. «Отец Алексея – известный литовский журналист, писатель Римантас Грейчус, в детстве переживший и налет гестапо на их дом, и депортацию после войны вместе с родителями и сестрами в далекую Сибирь. Теперь вот на старости лет Римантасу приходится сражаться уже с литовскими властями за собственного сына», – отмечает Березовская.

    В начале июня 2020 года Алексея Грейчуса выпустили из тюрьмы – с электронным «браслетом» и под подписку о невыезде. А в январе 2021 года следователи передали в окружной суд Клайпеды уголовное дело по обвинению двух граждан республики в шпионаже в пользу России. «Знакомство, начавшееся как якобы случайный контакт на пограничном переходе, и незначительные просьбы человека, представившегося Петром, например – купить настенный календарь или бутылку вина в Литве, в конечном итоге превратились в деятельность против государства», – уверяет прокуратура. По версии следствия, обвиняемые по заданию куратора фотографировали «определённые объекты», собирали данные о названных «Петром» жителях Литвы, участвовали в «некоторых мероприятиях», выкладывали в публичный доступ «определённую информацию» и выполняли другие задачи.

    В связи с делом Грейчуса/Туникайтиса директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис зловеще заявил, что, дескать, для России представляют интерес отнюдь не только те граждане республики, которые имеют доступ к чему-то секретному. «Хочу подчеркнуть, что сбор и передача любой общедоступной информации иностранным разведывательным организациям является преступлением. Совершенно неважно, что именно на фотографии, которую вы передали: участок центральной улицы или горшок с цветком», – подчеркнул Яунишкис.

    Но насколько обоснованы сами обвинения? Алла Березовская рассказывает, что в 2016 году с Грейчусом по электронной почте связался представитель военно-патриотической общественной организации «Фонд Победы» из Калининграда Петр Тарашкявичус: предложил организовать совместные мероприятия по увековечиванию памяти павших бойцов.

    «Фонд официально зарегистрирован в России, в интернете можно было легко найти эту информацию. Алексей к этому времени как раз налаживал связи с представителями общественных организаций в разных странах мира, поэтому был рад предложению и поддержке из Калининграда. При финансовом участии "Фонда Победы" они смогли на достойном уровне провести в разных городах Литвы несколько концертов, посвященных Дню Победы и другим датам. Фотографии и публикации с этих мероприятий Алексей также размещал на порталах и в соцсетях, отправлял своим соорганизаторам, в том числе и в Калининград. Несколько раз они встречались с Петром на разных общественных мероприятиях в Калининграде», – пишет журналистка.

    Решил не поддаваться на запугивания

    Как рассказал Грейчус Березовской, никаких претензий к его активной гражданской деятельности со стороны литовских спецслужб все эти годы не имелось. Но осенью 2019 года, когда русская община Литвы готовилась отмечать 75-летие Победы над нацизмом, к Алексею наведались сотрудники Департамента госбезопасности. Грейчуса в течение нескольких часов убеждали, что его знакомый Петр является сотрудником ФСБ, и фамилия его якобы не Тарашкявичус, а Чагин. Мол, никакого «Фонда Победы» не существует, а на самом деле под этой «вывеской» проводится разведдеятельность на территории Литвы.

    Услышав данные обвинения в адрес своего калининградского знакомого, Алексей им не поверил.

    «Во-первых, он сам видел паспорт Тарашкявичуса, о Чагине никогда не слышал, да и никаких государственных секретов у него никто не выпытывал. Три года он общался с Петром и знал его только с положительной стороны, россиянин помогал ему в проведении общественных мероприятий, приглашал на свои. Алексей посчитал непорядочным, не разобравшись, навешивать ярлыки на своего товарища. А уж об увлечении местной политической охранки "шпионскими играми" он был наслышан. Ещё с тех пор, когда к ним на конференцию по военно-историческим вопросам не пустили антифашистов и краеведов из Латвии, запретив им въезд в Литву на пять лет, не объяснив причин запрета», – делится Алла Березовская.

    По окончании беседы со спецслужбистами Грейчус решил для себя, что не будет поддаваться на их запугивания. За что в начале марта 2020-го и поплатился – стал фигурантом уголовного дела и угодил на несколько месяцев в следственный изолятор в Шауляе. Первые две недели там Алексей провел на карантине в «одиночке», размером полтора шага в ширину и шесть в длину.

    Березовская так описывает условия пребывания Грейчуса в узилище: «Первое, что бросилось в глаза – ядовитая голубая пыль непонятного происхождения, которой полностью была усеяна вся его камера... Пыль забивалась в нос и горло, вызывая тошноту и кашель. Узник попросил ведро и тряпку и первым делом тщательно отмыл камеру. Дышать стало легче. А вот от весеннего холода спасения не было, так как треснувшую форточку никак не удавалось закрыть полностью. От холода укрыться практически нечем, бумажное одеяло разрешалось доставать только ночью. А передачи из дома ему были запрещены. В 6 утра – подъем, в 22 часа – отбой. Днём короткая прогулка в закрытом дворике и назад – в темницу...»

    «Это же совсем другое!»

    Через две недели подследственного повели в общую четырехместную камеру. Самым отвратительным, по словам Алексея, была тюремная еда, говорит, такое ощущение, что её готовили из отходов для свиней. Какие там евростандарты! Супы вообще в рот нельзя было взять, как будто половую тряпку сначала отваривали в воде, а потом бросали в кастрюлю плохо очищенные овощи.. За все три месяца заключения его пару раз возили на короткие допросы из Шяуляя в Клайпеду», – повествует Алла Березовская. Когда Алексей выходил на свободу, у него теплилась надежда, что суд всё-таки разберется в его ситуации – и вторично его в узилище не отправит. Надежда оказалась тщетной...

    В июне 2020-го Грейчуса выпустили под домашний арест. «Где это видано, чтобы по обвинению в государственной измене и чуть ли не в терроризме преступника помещали под домашний арест? Когда ты кричишь про шпионаж, государственную измену и подрыв основ конституционного строя, а суд выпускает обвиняемого под залог, это стыдно», – отмечает калининградский политолог Александр Носович.

    Сам Алексей уверен, что правящие просто решили устрашить гражданских активистов, имеющих влияние на общественное мнение, не совпадающее с официальной идеологией. Особенно раздражает власти «Бессмертный полк» - и Грейчуса, как одного из активных организаторов, решили показательно «придушить».

    Совсем недавно в Литве суд вынес приговор другому оппозиционеру Альгирдасу Палецкису. Его точно так же обвиняли в «шпионаже на Россию», хотя главный грех Палецкиса – его слишком пристальный интерес к событиям 13 января 1991 года у телебашни в Вильнюсе. В Литве на государственном уровне принято, что гибель мирных жителей там – целиком на совести советских войск. Палецкис же озвучил факты, что эти люди могли стать жертвой провокаторов, нарочно стрелявших с крыш по мирным людям, чтобы обрушить гнев толпы на советских солдат. Столь пристальный интерес к вопросам истории стоил Палецкису его политической карьеры, обернулся клеймом «российского шпиона» и привел его на полтора года в следственный изолятор. В конце июля литовский суд дал Альгирдасу Палецкису пять с половиной лет тюрьмы. Впрочем, он пока еще на свободе, поскольку дело сейчас находится на рассмотрении в апелляционном суде.

    Что здесь особенно бросается в глаза? Ежегодно в Вильнюсе проходят так называемые «Форумы свободной России», на которые с большим энтузиазмом съезжаются либеральные «борцы с режимом» – естественно, с российским. Участники этих форумов под одобрительными взглядами хозяев громогласно обличают российские власти во всевозможных злоупотреблениях и преступлениях. Звучат всевозможные предложения по решению «российской проблемы» – вплоть до расчленения государства.

    При этом, форумчане с особым смаком обсуждают судебные дела, например, Ивана Сафронова и прочих лиц, обвиняемых в РФ в передаче за рубеж разнообразной информации о российской «оборонке». Заступники за Сафронова и прочих подобных деятелей нередко говорят, что те, дескать, не делились с заграницей ничем секретным – передавали иностранцам лишь информацию из открытых источников.

    В этом случае, если по совести, российские либеральные оппозиционеры должны были бы горой встать за того же Алексея Грейчуса – человека, в отношении которого даже литовская Фемида признала, что ничего секретного за рубеж он не передавал. Но нет, российские либералы относительно дела Грейчуса сохраняют гробовое молчание.

    Точно так же они молчат и относительно дел Альгирдаса Палецкиса, Сергея Середенко, Юрия Алексеева, Александра Гапоненко и других лиц, подвергающихся в странах Прибалтики репрессиям за свою политическую позицию. Либералы стараются отмахнуться от такой информации, а в лучшем случае сквозь зубы цедят: «Вы не понимаете, это другое...»


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