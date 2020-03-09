Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ.

Преследования русских активистов в Прибалтике идут уже довольно давно - но в последнее время они существенно обострились.

Например, в Литве уже полтора года продолжается травля русского политика-антифашиста из Клайпеды Вячеслава Титова. Летом 2018 года Титов, будучи депутатом горсобрания Клайпеды, возмутился желанием местных властей увековечить память командира послевоенных «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса и повесить мемориальную табличку в его честь. Депутат, ссылаясь на документы советского суда, приговорившего Раманаускаса в 1957 году к смерти, заявил, что этот «национальный партизан» причастен к многочисленным убийствам мирных жителей. В ответ прокуратура завела на народного избранника уголовное дело – его обвинили в «оскорблении памяти» Раманаускаса-Ванагаса и в «публичном одобрении советских преступлений».

Тюрьмы Титову удалось избежать (хотя прокуратура настаивала именно на тюремном сроке), но ему назначили штраф в 10 тысяч евро. Антифашист воззвал к общественности – и русские Литвы собрали ему всю сумму штрафа. Но одним только штрафом не ограничилось – в ноябре 2019-го Главная избирательная комиссия Литвы объявила о том, что Вячеслава Титова лишили депутатского мандата. Место депутата перешло к политику Элле Андреевой, также избиравшейся по списку «Титов и справедливость».

Увы, спокойно проработать ей довелось совсем недолго. В феврале 2017 года Титов заявил о том, что намерен создать новую политическую партию – которая займется защитой прав русской общины Литвы и борьбой за социальную справедливость в государстве. А 3 марта стало известно, что Эллу Андрееву задержали некие личности.

Под угрозой расстрела

О происшествии сообщил Титов: «3 марта в 2020 года в 7 утра в квартиру к Элле Андреевой пришли с обыском две женщины и трое мужчин.. Как сказала открывшая дверь пожилая мама, Эллу забрали неизвестные ей люди десять минут назад. Сказала, что эти люди забрали компьютер, все имевшиеся в доме телефоны, какие-то бумаги и четыре пачки сигарет. Как сказала мама Эллы Андреевой, она спросила этих людей: будут ли одевать наручники? Они ответили пожилой женщине, что не будут, но если задержанная побежит, то ее застрелят! Мама назвала это каким-то беспределом. Она сказала, что если с нею что-то случится, то у нее не осталось телефона, чтобы вызвать «скорую помощь».

Позже стало известно, что личности, забравшие Андрееву – полицейские. Правда, в тот же самый день, 3 марта в 17:00 по местному времени Эллу Андрееву отпустили из полиции. Но на следующий день женщине пришлось вновь ехать в участок – для продолжения допроса. «Она пережила сильное унижение и испытывает возмущение от происходящего беспредела», – рассказал Титов. Он также сообщил, что Андреевой присвоен статус свидетеля по делу о «шпионаже» – в связи с которым сразу в нескольких городах Литвы прошли обыски и допросы.

Тут, конечно, мгновенно возникла ассоциация с делом Альгирдаса Палецкиса. Известный в Литве политик, твердый и последовательный критик правящего режима, он был тайно арестован в октябре 2018 года – и тоже по обвинению в «шпионаже» на Россию. С тех пор Палецкис находится в тюрьме – а суд уже несколько раз отверг апелляции о его освобождении под подписку о невыезде, даже невзирая на очень плохое состояние здоровья узника.

3 февраля Генпрокуратура Литвы сообщила об окончании следствия по делу Палецкиса и передаче всех материалов в суд. Предъявляемые ему обвинения узник решительно отрицает и называет чистейшим абсурдом.

А недавно руководитель зарегистрированной в Литве ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктор Орлов заявил, что власти фактически запретили им искать и перезахоранивать останки бойцов Красной армии. «Я, как руководитель организации, каждый раз при нахождении останков подвергался возбуждению уголовного дела – и каждый раз проходил как обвиняемый по факту возможного убийства. А теперь законы ужесточили еще сильнее – мы даже раскопками не имеем права заниматься», – жалуется Орлов. В частности, дело на Орлова заводили в том числе и за то, что на могилах найденных и перезахороненных поисковиками семерых советских бойцов были изображены звезды. Советская символика в современной Литве под строжайшим запретом, за ее распространение предусмотрено наказание.

«Подозревают в «шпионаже»

И вот еще одно шпионское дело... Задержанным на сей раз оказался деятель русскоязычной общины Литвы Алексей Грейчус.

Об этом тоже сообщил Вячеслав Титов: «Шпиономания в Литве продолжается. Задержан после обысков дома и помещен под арест минимум на два дня общественный деятель Клайпеды Алексей Грейчус. Алексей – глава молодежной организации «Ювенюс». Он является очень активным общественным деятелем Клайпеды и Литвы. Его деятельность связана с сохранением памяти павших в Великой Отечественной войне, памяти советских пограничников, погибших в первые дни войны. Он является организатором и участником памятных мероприятий: дня снятия блокады Ленинграда и освобождения узников Освенцима, дня освобождения города Клайпеды 28 января, «Бессмертного полка» в Клайпеде, дня начала войны 22 июня, окончания второй мировой войны 2 сентября и многих других. Сегодняшний беспредел, творящийся в нашей Литве, расцениваю как попытку подавить инакомыслие, уничтожить ценности, которыми мы дорожим, а также сорвать празднование в Литве памятных дат и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Как выяснил Титов, Грейчуса сначала собирались выпустить под подписку, но «сверху» поступил сигнал удержать его под стражей. Визитом полицейских к Андреевой и Грейчусу дело не ограничилось. Прокуратура сообщает, что по делу о «шпионаже» арестовано на три месяца двое человек. Имя этого второго пока огласке не предается.

Почти одновременно стало известно, что в Вильнюсе задержали и вызвали на допрос учительницу, соорганизатора местного «Бессмертного полка» Татьяну Коломиец. Она, занимавшаяся «Бессмертным полком» несколько лет подряд, и раньше получала сигналы о недовольстве властей ее деятельностью – однако на допрос учительницу вызвали впервые. Дома у педагога состоялся обыск, сопровождавшийся изъятием телефона, компьютера и других личных вещей. Представители окружения Коломиец пришли к выводу, что в Литве идет зачистка инакомыслящих перед началом майских празднеств.

Действительно, в последнее время официальные Литвы постоянно высказывают свое негативное отношение к празднику Победы. «Россия любит символы. Предстоящий в мае парад в Москве – не только торжества по случаю победы во Второй мировой войне. Этим также стремятся отметить победы осуществляемой сейчас Россией политики войны», – заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, выступая на неформальном саммите глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС.

Исходя из «агрессивной внешней политики России», Линкявичюс призвает страны ЕС отказаться от отправки в Москву своих официальных представителей для присутствия на параде Победы 9 мая на Красной площади. Помимо этого, Линас Линкявичюс представил в Сейм Литвы проект резолюции о защите исторической памяти с обвинением России в попытках «переписать историю». В тексте утверждается, что Москва пытается «осуществить исторический ревизионизм» и «распространить дезинформацию, которая отрицает роль Советского Союза как одного из основных инициаторов Второй мировой войны».

На эту тему

«Литовское руководство твердо вознамерилось сорвать русской «пятой колонне» празднование 9 мая в Кремле и, в меру своих скромных возможностей, отравить 75-летие Великой Победы России. Политиков Литвы бесит, что Россия и русские не только победили, но и имеют наглость этому радоваться и праздновать. Да еще предлагают присоединяться к своему празднику всему остальному миру. Чем больше людей и стран в мире присоединятся к российскому празднику жизни, света и уничтожения абсолютного зла, каким была гитлеровская Германия, тем меньше у Литвы шансов, что Россия когда-нибудь станет стыдиться даты 9 мая, каяться, скорбеть и платить Литве материальные компенсации. А на том, что это когда-нибудь все же произойдет, Литва с 1991 года строила свой образ будущего», – отмечает политический аналитик Александр Носович.

Шпионы за каждым углом

Недавно на рассмотрение в Сейм Литвы поступили поправки к существующему в стране закону о спецслужбах. Их обсуждение парламент проведет в ходе весенней сессии, которая начнется 11 марта. Если эти поправки, инициатором которых стал сам президент государства Гитанас Науседа, утвердят, то Департамент государственной безопасности (ДГБ) получит право без санкции суда проверять документы у населения, производить аресты, просматривать личные данные граждан, а также проводить профилактические беседы с людьми, деятельность которых несет «повышенный риск для национальной безопасности и государственных интересов Литвы».

Из всех политических сил страны этими поправками особенно заинтересовался «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» (консерваторы), заявивший, что поддержит инициативу президента. «Мы согласны, что нужно укреплять ведомства национальной безопасности перед лицом растущих гибридных угроз из России, Китая и Беларуси», – сказал глава СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис.

«Учитывая, что из всех политических групп Литвы президент Гитанас Науседа ближе всего именно к консерваторам, такая дискуссия в правящих кругах выглядит пантомимой актера театра кукол, который говорит за своих марионеток разными голосами», – иронизирует Александр Носович. Однако, чтобы протолкнуть этот закон, необходимо создать в стране атмосферу паники, доказать, что шпионы – буквально за каждым углом. Одного лишь дела Палецкиса, видимо, оказалось недостаточно. Вот и отыскали новую партию жертв на заклание...

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД