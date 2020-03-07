Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал министров стран Евросоюза в мае не ехать в Москву на парад, посвященный окончанию Второй мировой войны:

«Россия любит символы. Предстоящий в мае парад в Москве – не только торжества по случаю победы во Второй мировой войне. Этим также стремятся отметить победы осуществляемой сейчас Россией политики войны».

Линкявичюс заявил об этом публично в четверг на проходившей в Загребе неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюзе. Глава литовского МИДа призвал коллег «критически оценить планы официального визита в Москву», потому что «Россия использует свои многочисленные контакты для создания впечатления обычного общения, и это ей удается».

В ходе неформальной дискуссии министр подчеркнул, что в данный момент нет предпосылок для изменения политики ЕС в отношении России, поскольку сама Россия не меняет свою внешнюю политику, продолжает вмешиваться в дела соседних и других государств, а в последнее время ее поведение стало еще более агрессивным:

«Россия демонстрирует свою мощь не только в регионе, но и в мире. Запад не может полагаться на партнерство с Россией, поскольку она не участвует в разрешении конфликтов, а создает их. Мы говорим не только о Грузии и Украине, но и о Идлибе в Сирии, об эскалации в Ливии».

Позиция литовского руководства хорошо известна и поэтому неудивительна – но откровенно ущербна, и главное, бесперспективна.

Парад на 9 Мая важен для нас как наш собственный праздник вместе с родившимся несколько лет назад Бессмертным полком. Но, конечно, для нас важно убедиться в том, что роль России в той победе признается и остальным миром. Особенно, если речь идет о тогдашних союзниках, англосаксах. Войны исторической памяти имеют прямое отношение к сегодняшним геополитическим сражениям. И не случайно, что в той же Европе последовательно уменьшается доля тех, кто знает о решающем вкладе нашей страны в победу.

Демонизация нынешней России напрямую связана с искажением ее роли в той войне. Недавняя резолюция Европарламента по сути разделяет вину за развязывание войны между фашистской Германией и коммунистическим Советским Союзом, оставляя в стороне более чем активных Великобританию и Францию. Такими темпами европейцев скоро убедят в том, что американцы и англичане освободили европейцев от фашистско-коммунистических захватчиков.

Поэтому для России важно – кто приедет в Москву на 9 Мая, а кто предпочтет остаться дома.

Начиная с 2000 года, раз в пять лет, на круглые даты, рассылаются приглашения всем. И самым масштабным по представительству Запада был парад 2005 года. Тогда приехали не только президент Франции и немецкий канцлер, но и президент США – Буш-младший. Только британцы были представлены на уровне вице-премьера. Но были лидеры Китая и Индии, Японии и Италии. Спустя пять лет, в 2010-м, западное представительство было пониже, но были лидеры Германии и Китая, не говоря уже о президентах стран СНГ.

К 70-летию Победы отношения России и Запада обострились до предела. И 9 мая на Красной площади из всех европейских стран на высшем уровне были представлены только Сербия и Кипр, все остальные отклонили приглашения. Только Ангела Меркель посетила Москву на следующий день – возложить венок к Могиле неизвестного солдата. Но, как бы олицетворяя разворот России на Восток, были множество руководителей незападных стран – Китая и Индии, Египта и Венесуэлы, ЮАР и Вьетнама.

В этом году в Москве тоже будет множество иностранных лидеров со всего мира – Китай, Индия, Турция, Япония, не говоря уже о менее крупных и значимых государствах. И не только Востока и Юга. Сейчас конфронтация между Россией и Европой давно уже спала. Несмотря на сохранение взаимных санкций, европейские лидеры все больше говорят о необходимости восстановления отношений и налаживания стратегического диалога. Поэтому на параде 9 мая Европа будет представлена самыми разными первыми лицами – начиная с Франции, президент которой Эммануэль Макрон уже подтвердил свое участие. Будут президенты, премьер-министры, королевские особы – как с запада, так и с востока Европы.

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Даже у англосаксов все не просто. После того, как президент Трамп заявил о том, что ему хотелось бы приехать в Москву на 9 Мая, но он пока что не знает, получится ли это, задумались и в Лондоне – раньше там планировали отправить кого-то из королевской семьи, но в случае присутствия на Красной площади Трампа в Москве соберутся лидеры четырех из пяти стран «большой пятерки». И тогда Борису Джонсону придется ехать в Москву.

Даже те страны ЕС, которые не будут представлены на высшем уровне, пришлют высокопоставленные делегации. Проигнорируют торжества разве что поляки с прибалтами – они последние стараются изо всех сил держать жесткую антироссийскую линию, демонизируя Россию нынешнюю и прошлую. Но если несколько лет назад выступление Линкявичюса встретило бы бурную поддержку британцев, шведов, поляков и недовольное бурчание австрийцев и итальянцев, то сейчас его просто проигнорируют.

Никто не будет сообщать литовскому министру, что Европа не собирается больше сдерживать Россию или пытаться давить на нее с помощью украинской ситуации. Европа хочет вернуть отношения к нормальному сотрудничеству. Лучший способ показать свои добрые намерения – это приехать в Москву 9 мая.

Прибалтов и поляков тоже бы позвали, если бы их руководство не вело себя столь откровенно русофобски, не пыталось еще и давить на своих европейских коллег с помощью всем уже надоевшей апелляции к извечной «русской угрозе».

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