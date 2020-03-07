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7 марта, суббота  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

Зюганов, похоже, обогнал Жириновского и Миронова по количеству популистских поправок к КонституцииФото: Анна Исакова/ТАСС
Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
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      Обсуждение: 8 комментариев
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              Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

              Пять лет назад на параде в честь 70-летия Победы   7 марта 2020, 09:30
              Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба
              президента РФ/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Чем ближе к празднованию 75-летия Победы, тем заметнее будут попытки отговорить приглашенных иностранных лидеров от поездки в Москву на 9 мая. Например, министр иностранных дел Литвы агитирует европейских коллег не ехать на парад прямо во время саммита в Хорватии. Впрочем, эти усилия недругов России ни к чему не приведут.

              Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал министров стран Евросоюза в мае не ехать в Москву на парад, посвященный окончанию Второй мировой войны:

              «Россия любит символы. Предстоящий в мае парад в Москве  не только торжества по случаю победы во Второй мировой войне. Этим также стремятся отметить победы осуществляемой сейчас Россией политики войны».

              Линкявичюс заявил об этом публично в четверг на проходившей в Загребе неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюзе. Глава литовского МИДа призвал коллег «критически оценить планы официального визита в Москву», потому что «Россия использует свои многочисленные контакты для создания впечатления обычного общения, и это ей удается».

              В ходе неформальной дискуссии министр подчеркнул, что в данный момент нет предпосылок для изменения политики ЕС в отношении России, поскольку сама Россия не меняет свою внешнюю политику, продолжает вмешиваться в дела соседних и других государств, а в последнее время ее поведение стало еще более агрессивным:

              «Россия демонстрирует свою мощь не только в регионе, но и в мире. Запад не может полагаться на партнерство с Россией, поскольку она не участвует в разрешении конфликтов, а создает их. Мы говорим не только о Грузии и Украине, но и о Идлибе в Сирии, об эскалации в Ливии».

              Позиция литовского руководства хорошо известна и поэтому неудивительна – но откровенно ущербна, и главное, бесперспективна.

              Парад на 9 Мая важен для нас как наш собственный праздник вместе с родившимся несколько лет назад Бессмертным полком. Но, конечно, для нас важно убедиться в том, что роль России в той победе признается и остальным миром. Особенно, если речь идет о тогдашних союзниках, англосаксах. Войны исторической памяти имеют прямое отношение к сегодняшним геополитическим сражениям. И не случайно, что в той же Европе последовательно уменьшается доля тех, кто знает о решающем вкладе нашей страны в победу.

              Демонизация нынешней России напрямую связана с искажением ее роли в той войне. Недавняя резолюция Европарламента по сути разделяет вину за развязывание войны между фашистской Германией и коммунистическим Советским Союзом, оставляя в стороне более чем активных Великобританию и Францию. Такими темпами европейцев скоро убедят в том, что американцы и англичане освободили европейцев от фашистско-коммунистических захватчиков.

              Поэтому для России важно – кто приедет в Москву на 9 Мая, а кто предпочтет остаться дома.

              Начиная с 2000 года, раз в пять лет, на круглые даты, рассылаются приглашения всем. И самым масштабным по представительству Запада был парад 2005 года. Тогда приехали не только президент Франции и немецкий канцлер, но и президент США – Буш-младший. Только британцы были представлены на уровне вице-премьера. Но были лидеры Китая и Индии, Японии и Италии. Спустя пять лет, в 2010-м, западное представительство было пониже, но были лидеры Германии и Китая, не говоря уже о президентах стран СНГ.

              К 70-летию Победы отношения России и Запада обострились до предела. И 9 мая на Красной площади из всех европейских стран на высшем уровне были представлены только Сербия и Кипр, все остальные отклонили приглашения. Только Ангела Меркель посетила Москву на следующий день – возложить венок к Могиле неизвестного солдата. Но, как бы олицетворяя разворот России на Восток, были множество руководителей незападных стран – Китая и Индии, Египта и Венесуэлы, ЮАР и Вьетнама.

              В этом году в Москве тоже будет множество иностранных лидеров со всего мира – Китай, Индия, Турция, Япония, не говоря уже о менее крупных и значимых государствах. И не только Востока и Юга. Сейчас конфронтация между Россией и Европой давно уже спала. Несмотря на сохранение взаимных санкций, европейские лидеры все больше говорят о необходимости восстановления отношений и налаживания стратегического диалога. Поэтому на параде 9 мая Европа будет представлена самыми разными первыми лицами – начиная с Франции, президент которой Эммануэль Макрон уже подтвердил свое участие. Будут президенты, премьер-министры, королевские особы – как с запада, так и с востока Европы.

              Даже у англосаксов все не просто. После того, как президент Трамп заявил о том, что ему хотелось бы приехать в Москву на 9 Мая, но он пока что не знает, получится ли это, задумались и в Лондоне – раньше там планировали отправить кого-то из королевской семьи, но в случае присутствия на Красной площади Трампа в Москве соберутся лидеры четырех из пяти стран «большой пятерки». И тогда Борису Джонсону придется ехать в Москву.

              Даже те страны ЕС, которые не будут представлены на высшем уровне, пришлют высокопоставленные делегации. Проигнорируют торжества разве что поляки с прибалтами – они последние стараются изо всех сил держать жесткую антироссийскую линию, демонизируя Россию нынешнюю и прошлую. Но если несколько лет назад выступление Линкявичюса встретило бы бурную поддержку британцев, шведов, поляков и недовольное бурчание австрийцев и итальянцев, то сейчас его просто проигнорируют.

              Никто не будет сообщать литовскому министру, что Европа не собирается больше сдерживать Россию или пытаться давить на нее с помощью украинской ситуации. Европа хочет вернуть отношения к нормальному сотрудничеству. Лучший способ показать свои добрые намерения – это приехать в Москву 9 мая.

              Прибалтов и поляков тоже бы позвали, если бы их руководство не вело себя столь откровенно русофобски, не пыталось еще и давить на своих европейских коллег с помощью всем уже надоевшей апелляции к извечной «русской угрозе».

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