Французских военных пригласили на 75-летие Победы в Москве

Глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился со своим французским коллегой Франсуа Лекуэнтром и пригасил военных из Франции на парад в честь Дня победы в Москву.

«Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года», – цитирует ТАСС Герасимова.

Он отметил, что прямой и открытый межгосударственный диалог очень важен для стран, особенно в период подготовки к 75-летию Победы.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы в Москве.