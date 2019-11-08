Трамп назвал причину возможного отсутствия на праздновании Дня Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп подтвердил получение приглашения на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне, назвав при этом причину своего возможного отсутствия.

«Да, я был приглашен», – сказал Трамп в ответ на вопрос о приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года, передает ТАСС.

«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом (визите в Москву – прим. ВЗГЛЯД) подумаю», – сказал американский президент. «Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать», – добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин пригласил главу Белого дома на празднование 75-летия Победы во время саммита в Осаке в июне 2019 года. Отмечалось, что Трамп отреагировал на это позитивно.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальное приглашение американскому лидеру будет направлено в ближайшие дни.