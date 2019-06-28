В Кремле описали реакцию Трампа на приглашение Путина на День Победы

Приглашение американскому президенту Дональду Трампу на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году будет направлено в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что «Трамп позитивно воспринял [приглашение] и сказал, что будет ждать официального приглашения», передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что официальное приглашение, «конечно, в самые ближайшие дни уже будет направлено».

В пятницу на полях саммита состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа. В ходе встречи российский лидер пригласил главу Белого дома на празднование 75-летия Победы.