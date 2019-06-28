Встреча Путина и Трампа в Осаке завершилась

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершилась, продлившись полтора часа.

Предполагалось, что встреча продлится от одного до полутора часа. ТАСС уточняет, что переговоры шли 1 час 20 минут, РИА «Новости» передает, что Трамп и Путин беседовали полтора часа – с 14.03 по местному времени (8.03 мск).

По итогам встречи Путин и Трамп заявили, что улучшение отношений России и США в интересах обеих стран и всего мира.

В Белом доме сообщили, что главы государств обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину.