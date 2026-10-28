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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 14:50 • Новости дня

    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой

    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой до 50 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин считает, что товарооборот России и Африки в скором времени может преодолеть отметку в 50 млрд долларов.

    Товарооборот между Россией и африканскими странами в ближайшее время может превысить 50 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    «Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов. В 2022 году, кстати, он был только 18 (миллиардов – ред.) – рост значительный. Правда, конечно, и этого недостаточно. Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель, как минимум в два раза, и точно преодолеть отметку в 50 млрд», – заявил Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В своем выступлении на форуме он заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал оценку перспектив развития отношений в торгово-инвестиционной сфере в предстоящем выступлении президента.

    28 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    @ CORNELIUS POPPE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди лидеров европейских стран, раскритиковавших их за действия без общего консенсуса.

    Мирные переговоры президента России Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран. Другие главы стран Европы раскритиковали Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре за попытки действовать в одиночку без согласия остальной Европы.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения Дональда Трампа, отмечается в статье.

    «Судя по всему, телефонный разговор между лидерами вбил клин между европейскими сторонниками Украины, что вызвало немалую радость Путина», – подчеркивает газета.

    Для проведения очередного раунда переговоров, который должен пройти в следующем месяце в Абу-Даби, американский лидер отменил санкции на экспорт российского топлива и пообещал закупить тысячи баррелей дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба.

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    28 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки

    Рябков сообщил о планах создать российский портовый хаб на востоке Африки

    Tекст: Мария Иванова

    Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового хаба в рамках транспортного маршрута «Север – Юг», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора «Север – Юг»», – сказал Рябков на сессии саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит «Россия – Африка».

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе государств над упрощением визового режима.

    В понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал приезд около 4 тыс. предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу

    ГУР Украины внесло 254 российских спортсменов в санкционный список

    Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление разведки министерства обороны Украины добавило 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран в базу данных War and sanctions.

    Украинские спецслужбы создали реестр с подзаголовком «Мы идентифицируем цели», призывая отстранить оказавшихся в нем людей от соревнований и исключить из спортивных федераций, передает РИА «Новости».

    В список попали гимнастки Дина и Арина Аверины, выступавшие в марте 2022 года на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.

    Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову внесли в базу за поддержку президента страны Владимира Путина и участие в видео движения «Здоровое Отечество».

    Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что Киев и обслуживающие его неонацистские организации являются наследниками пособников гитлеровцев. По его словам, украинские власти используют спецслужбы для организации терактов, распространения дезинформации и заказных убийств ради удержания власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нападающего Александра Овечкина и еще четверых российских хоккеистов внесли в базу ГУР Минобороны Украины. Украинская разведка внесла Карякина и Фетисова в черный список.

    В сентябре данные волейболистки Варвары Шубиной добавили в реестр украинского сайта «Миротворец».

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    28 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника

    Политолог Ткаченко: России выгодны конфликты в стане спонсоров Украины

    Эксперт: Конфликты между спонсорами Украины ослабляют противника
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осознание будущего поражения Киева и Брюсселя в конфликте с Россией заставляет Европу искать пути выхода из ситуации. Лидеры стран ЕС пытаются переложить на коллег ответственность за провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Европе раскритиковали Хельсинки и Осло за диалог с Москвой.

    «Европейские лидеры постепенно утверждаются в понимании того, что конфликт с Россией проигран. Более того, они начинают осознавать, что побежденной стороной является не только Украина, но и вся Европа», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер указал: ситуация заставляет политиков, находившихся в авангарде помощи Украине, стремиться переложить на других ответственность за будущее поражение. «Власти ряда стран Европы пытаются сделать так, чтобы проигравшим считали любое другое государство, но не их. Происходящее вносит сумятицу в так называемый европейский стан, который они сами еще недавно пытались представить монолитом», – продолжил аналитик.

    Собеседник спрогнозировал, что большинство европейских лидеров, истеблишмента и общественности единогласно назовут виновными в провале руководство Евросоюза, а также персонально председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас.

    «При этом в Европе есть и другие кандидаты на роль виноватого. Прежде всего – Германия. Что касается Финляндии, то до 2022 года она не очень охотно шла на обострения с Россией. Теперь Хельсинки боится подведения итогов конфликта, что заставляет финского лидера Александра Стубба идти на диалог с Москвой», – детализировал политолог.

    Кроме того, добавил спикер, у Европы заканчиваются средства на содержание Украины, что также вынуждает лидеров стран ЕС следовать по пути сворачивания конфликта. «Экономическая ситуация и политический раскол в Европе, внутренние конфликты в стане спонсоров ВСУ выгодны России – они ослабляют противника», – подчеркнул Ткаченко.

    Аналитик также пока скептически оценивает попытки европейских политиков прийти к единому мнению относительно переговорного процесса по Украине. «Главный вопрос состоит в том, кто будет формировать консолидированную позицию. Если полномочия будут делегированы Еврокомиссии, то это приведет Европу в очередной тупик. Небольшие шансы на успех могут появиться, если процесс будет инициирован со стороны отдельных акторов, например – Средиземноморских стран», – пояснил собеседник.

    По его словам, лакмусовой бумажкой изменения европейской позиции по диалогу с Россией станет запуск дискурса в Европе о снятии санкций и размораживании активов. «Москва вряд ли начнет полноценное общение с Брюсселем по содержанию двусторонних отношений на фоне действующих рестрикций», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвали раскол среди лидеров европейских стран. Политики подверглись критике за действия без общего консенсуса.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, который, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения главы Белого дома Дональда Трампа, отмечается в статье.

    Премьер Дании Метте Фредериксен также подверглась резкой критике в скандинавской прессе из-за недовольства общением европейских политиков с Путиным. Обозреватели Aftenposten указали, что прямые контакты лидеров скандинавских стран с Москвой имеют критическое значение для поддержания региональной безопасности.

    «Помолчи, Метте. Дипломатия требует сложных решений, а не громких лозунгов», – говорится в публикации. Авторы статьи подчеркивают, что публичные нотации со стороны Копенгагена лишь усложняют выстраивание прагматичного диалога.

    Накануне Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя. При этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Тема отношений с Европой была затронута и в ходе выступления Путина на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в начале октября, сообщает Кремль. «У нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом либо с конкретными европейскими странами», – отметил тогда российский лидер.

    «Некоторые политики говорят: нет, нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами, нужно всем вместе; нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией. Это диктат больше, чем во времена Советского Союза, я уже об этом говорил. Но там хоть было единое государство, и союзные республики были частью единого, на самом деле строго централизованного государства. В Евросоюзе вроде такого нет в теории, а на практике есть. Кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Нам никто не запрещает, мы готовы», – добавил он.

    Также Путин прокомментировал предложение модератора дискуссии внести раскол в мнимое единство европейских стран: «Да не надо, они сами развалятся», – пояснил президент.

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    28 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Стере описал разговор с Путиным как спокойный и без споров

    Премьер Норвегии Стере: Разговор со Стуббом и Путиным прошел без споров

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что полуторачасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидером Финляндии Александром Стуббом прошел спокойно, стороны лишь изложили свои позиции.

    «Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно», – сказал Стере в эфире телерадиокомпании NRK.

    По его словам, общение велось с переводом с английского на русский и обратно. Норвежский премьер охарактеризовал беседу как профессиональную и содержательную, отметив, что обсуждалась в основном текущая ситуация.

    Как ранее сообщали в Кремле, Владимир Путин в ходе разговора дал оценку обстановке в зоне конфликта на Украине и напомнил о его первопричинах. Кроме того, стороны затронули тему встреч спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Петербурге и Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду издание The Telegraph написало о расколе в Европе из-за звонка финского и норвежского лидеров Владимиру Путину.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии запросов на новые контакты с президентом России от других европейских политиков.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности провести новые переговоры при необходимости.

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    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    28 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Запад навязывает африканским странам финансовые ресурсы на невыгодных условиях. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве, пишет РИА «Новости».

    «Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы закрыть задолженность в ущерб долгосрочным планам в области развития», – заявил Путин и отметил укрепление суверенитета и рост влияния Африки на мировой арене.

    «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Накануне глава государства назвал Африку континентом будущего. А помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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    28 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в мирном процессе на Украине

    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в мирном процессе)», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что ожидает в скором времени встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.передает РИА «Новости».

    Накануне президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Петербург.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях.

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    28 октября 2026, 04:51 • Новости дня
    Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом из-за Зеленского

    Беженка из Константиновки назвала Украину дурдомом

    Tекст: Катерина Туманова

    Беженка из Константиновки Инна Ширедкова рассказала, что многие жители подконтрольной ВСУ части Донбасса симпатизируют России, а Украину назвала «дурдомом» из-за Владимира Зеленского.

    Многие жители подконтрольной ВСУ части Донбасса больше симпатизируют России, передает ТАСС слова беженки из Константиновки Инны Ширедковой.

    «Такого дурдома, как на Украине, мне кажется, нигде нет с таким президентом, с этим клоуном. По-другому никак не назовешь. Россия всегда была ближе по духу всему Донбассу, если честно. Сильно бесил украинский язык, если честно», – рассказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные организовали эвакуацию мирного населения из города с помощью беспилотников. Ширедкова сообщила, что жители Константиновки ждали наступления тумана, чтобы дроны ВСУ не могли атаковать беженцев во время выхода из города.

    Косачев заявил о пребывании Украины в состоянии полураспада из-за политических амбиций Владимира Зеленского.

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    28 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Дмитриев высказался о критике премьера Дании на беседу Путина со Стуббом и Стере

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог восторжествует, так он прокомментировал недовольство премьер-министра Дании Метте Фредериксен разговором лидеров Финляндии и Норвегии с президентом Владимиром Путиным.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал реакцию датского премьера на контакты европейских политиков с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Она заслуживает потери Гренландии. Поджигатели войны потерпят поражение. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Таким образом он отреагировал на видеофрагмент интервью Метте Фредериксен. Ранее она пожаловалась на то, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не согласовали свой телефонный разговор с Владимиром Путиным с другими странами Европы.

    Беседа российского лидера с главами Финляндии и Норвегии состоялась во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Фредериксен заявила об отсутствии согласования беседы с европейскими союзниками.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

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    28 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Косачев заявил о попытках Зеленского избежать уголовной ответственности

    Косачев предрек Зеленскому суд за совершенные ВСУ военные преступления

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Владимир Зеленский пытается договориться с европейскими партнерами о способах избежать уголовной ответственности за преступления киевского режима.

    Владимир Зеленский совместно с европейскими партнерами придумывает конструкцию, которая позволила бы избежать уголовной ответственности за преступления киевского режима, заявил Косачев ТАСС.

    «С моей точки зрения, он пытается сейчас договориться о каких-то конструкциях, что взамен на какие-то подвижки в его нынешней позиции, – а она на внешнем контуре представляется безоговорочной, неподлежащей каким бы то ни было разменам, – что будущие размены ему позволят, во-первых, уйти с сохранением лица, и, во-вторых, избежать ответственности за то, что он натворил на посту президента», – сказал он.

    По словам сенатора, Украина превратилась в террористическое государство, а Вооруженные силы страны совершили огромное количество военных преступлений, за которые Зеленскому придется отвечать лично. При этом шансы избежать наказания минимальны.

    «Ему, очевидно, совершенно придется принять на себя ответственность, за свои деяния и в конечном итоге за них ответить в соответствии с нормами международного права», – подчеркнул Косачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Косачев заявил о состоянии полураспада Украины из-за политических амбиций Зеленского.

    В августе Следственный комитет сообщил о возбуждении более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима. В июле Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о преступлениях против мирного населения Константиновки.

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    28 октября 2026, 04:42 • Новости дня
    Овечкин и еще четыре российских хоккеиста попали в базу ГУР Украины

    Украинская разведка внесла Александра Овечкина в базу «целей»

    Овечкин и еще четыре российских хоккеиста попали в базу ГУР Украины
    @ Nick Wass/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов внесены в базу главного управления разведки министерства обороны Украины.

    База украинского ведомства имеет подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Авторы портала призывают отстранить российских атлетов от соревнований и исключить их из спортивных федераций, передает РИА «Новости».

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин добавлен в список за то, что является сторонником президента Владимира Путина. Кроме того, создатели базы вменили спортсмену в вину публикацию совместной фотографии с главой государства в социальных сетях и посещение Крыма.

    Помимо Овечкина, в перечень попали российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко и Иван Федотов.

    Подобные действия направлены на распространение спортивной изоляции на людей, не совершавших преступлений, и превращают спорт в инструмент политической борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне во время матча против «Сиэтл Кракен». Украинская разведка внесла Карякина и Фетисова в черный список.

    СК установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

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    28 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Климатолог Кокорин рассказал о связи между теплой осенью и холодной зимой

    Климатолог Кокорин исключил связь теплой осени и холодной зимы

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное бабье лето и теплая осень не влияют на холодность зимы или весны, заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

    Связь между сезонными аномалиями в конкретной точке планеты отсутствует, заявил он.

     «Теплая осень никак не означает, что будет холодная зима или теплая или холодная весна. Никакой связи здесь нет. Конечно, закон сохранения энергии существует, но он выполняется не применительно к какой-то точке на Земле, скажем, к Москве, а он применим ко всем точкам на земном шаре одновременно», – цитирует эксперта ТАСС.

    По словам Кокорина, в атмосфере закон сохранения энергии работает так, что если осенью в столичном регионе средняя температура оказалась выше нормы, то где-то на земном шаре средняя температура стала на несколько градусов ниже.

    Он подчеркнул, что речь идет о средней температуре за определенный промежуток времени, и такие отклонения являются естественными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду без снега в Москве до конца октября. Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса.

    В начале года Кокорин заявлял о превышении темпов потепления в России по сравнению с остальным миром.


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    28 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Посол заявил о намерении Сомали развивать военное сотрудничество с Россией

    Сомали решило развивать военное сотрудничество с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Джибути и Сомали по совместительству Василий Ливичук заявил, что сомалийская сторона намерена развивать взаимодействие с Москвой в военной области.

    «В состав делегации Сомали, которая примет участие в третьем саммите Россия-Африка, включен министр обороны, что свидетельствует о намерении наших сомалийских друзей развивать взаимодействие с Россией в этой области», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Литвинчук добавил, что в мае стороны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, на прошлой неделе в Москве успешно прошло первое заседание российско-сомалийской межправительственной рабочей группы по этому направлению.

    Третий саммит Россия – Африка проходит в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Гвинеи-Бисау Фатумата Жао прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Во вторник гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества со странами континента.

    Генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тарак Бен Салем приехал в российскую столицу для участия в форуме.

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