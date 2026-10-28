  • Новость часаПутин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 15:38 • Новости дня

    Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами «Лукойла»

    Минфин Британии продлил лицензию на работу с болгарскими структурами «Лукойла»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Британии продлило действие лицензии на совершение операций с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании «Лукойл» до 26 февраля 2027 года.

    Британское ведомство внесло изменения в генеральную лицензию, продлив срок ее действия до 26 февраля следующего года, передает РИА «Новости». Под действие документа подпадают такие компании, как Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и предприятие по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.

    Впервые Лондон выдал лицензию на осуществление транзакций с болгарскими предприятиями находящейся под британскими санкциями российской компании в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим по счету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла».

    В середине месяца американское ведомство приняло решение продлить действие генеральной лицензии на проведение финансовых операций на объектах российской компании за пределами страны.

    В ноябре 2025 года британские власти вывели болгарские дочерние фирмы «Лукойла» из-под санкций.

    28 октября 2026, 02:13 • Новости дня
    Британия призвала Польшу готовиться к войне с Россией
    Британия призвала Польшу готовиться к войне с Россией
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия и страны НАТО должны быть готовы к сценарию войны с Россией, заявил британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве.

    Стритинг заявил, что «мы должны быть готовы к сценарию, при котором Соединенное Королевство и альянс НАТО окажутся в состоянии войны с Россией», пишет The Guardian.

    Он пояснил, что этот сценарий возможен, но не не потому, что «мы хотим войны – у нас нет разногласий с русским народом, и мы не желаем войны с Россией, а НАТО – это оборонительный альянс».

    Выступая с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, Стритинг подчеркнул готовность альянса «защищать каждый дюйм своей территории» и продолжать поддержку Украины.

    «Чем лучше мы будем готовы противостоять России, защищать каждый сантиметр территории НАТО, тем меньше вероятность того, что мы окажемся в подобной ситуации», – сказал британский министр.

    Он сообщил, что в ноябре британские военные примут участие в крупных учениях многонациональных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз западным границам Союзного государства.

    До этого министр обороны Британии Стритинг предупредил о необходимости подготовки к войне через 1000 дней. В НАТО уже приступили к консультациям о финансировании и технике на случай конфликта с Россией.

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    28 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии

    Sky News: США вывезли из Британии атташе до допроса по делу о педофилии

    Tекст: Вера Басилая

    Американского офицера Майкла Морриса, работавшего помощником военного атташе в посольстве США в Лондоне, вывезли из Великобритании до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Судебное слушание по делу Морриса должно состояться на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в следующем месяце, пишет Sky News.

    Офицеру предъявлены официальные обвинения в хранении и распространении детской порнографии, воспрепятствовании правосудию и поведении, недостойном офицера. Брат военного Бенджамин Моррис также предстанет перед судом в США по аналогичным обвинениям. Прокуратура сообщает, что он делился незаконными материалами с братом.

    В ВВС США заявили, что обвинения и доказательства будут рассмотрены для принятия решения о передаче дела в военный трибунал. В Скотленд-Ярде подтвердили, что поддерживают регулярный контакт с американскими властями с августа, когда стало известно о расследовании.

    Отъезд Морриса вызвал новые опасения о том, что власти США игнорируют юрисдикцию принимающей страны. Издание сравнивает этот случай с делом сотрудницы Госдепартамента США Энн Сакулас, которая в 2019 году насмерть сбила британского подростка Гарри Данна и покинула страну благодаря дипломатическому иммунитету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    В феврале сотрудники полиции вывели из дома в Лондоне бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британский король Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    25 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Times: Минфин Британии в среду объявит о повышении расходов на оборону

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов Великобритании Джон Хили планирует объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов, пишет Times.

    Глава министерства финансов Великобритании Джон Хили намерен анонсировать многомиллиардное увеличение расходов на оборонную сферу в среду в ходе представления государственного бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Дополнительные ассигнования поступят в британский бизнес-банк и национальный фонд благосостояния. В дальнейшем часть этих средств пойдет на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс королевства. Ожидается, что самую большую выгоду из сложившейся ситуации извлекут производители дронов и компании, специализирующиеся на военных технологиях.

    При этом ранее Financial Times сообщала о намерении Хили отказаться от достижения показателя военных трат в 3% ВВП к 2030 году из-за дефицита средств. Эту планку он установил самостоятельно во время работы на посту министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке.

    В июле канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    В июне Джон Хили подал в отставку с должности руководителя оборонного ведомства из-за конфликта вокруг урезания военного бюджета.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    26 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Британский военный самолет подал аварийный сигнал над Англией

    Военный самолет Airbus A400M ВВС Британии подал сигнал бедствия над Англией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Военно-воздушных сил передал сигнал общей чрезвычайной ситуации во время полета над Англией.

    Самолет вылетел из города Эймсбери и начал делать круги в небе недалеко от места вылета, передает РИА «Новости». Борт установил универсальный транспондерный код 7700, который означает возникновение общей чрезвычайной ситуации.

    Данный сигнал необязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы, конечный пункт назначения самолета остается неизвестным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский Boeing авиакомпании Ryanair направился в Ньюкасл после сообщения о бедствии.

    В пятницу сверхзвуковой учебный самолет Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия во время полета над штатом Миссисипи.

    На прошлой неделе американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules передал аварийный сигнал над территорией Алабамы.

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    26 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Ученые нашли старейший паб Англии с 600-летней историей

    В Англии нашли старейший паб с 600-летней историей

    Tекст: Денис Тельманов

    Паб The George Inn в деревне Нортон-Сент-Филип в графстве Сомерсет признан старейшим действующим питейным заведением Англии, он работает уже более 600 лет.

    Ученые из организации Historic England, занимающейся охраной английского исторического наследия, сделали такой вывод после анализа материальной структуры здания, истории его строителей и метода датировки по годичным кольцам деревьев, пишет ТАСС со ссылкой на GB News.

    История паба начинается в конце XIV века. Монахи картезианского ордена из монастыря Хинтон построили постоялый двор для купцов, приезжавших на монастырские ярмарки. Доход ордену приносила плата за ночлег и хранение товаров.

    В 1668 году в The George Inn останавливался писатель и политик Сэмюэл Пипс. Кроме того, в этом пабе снимались сцены для фильмов «Том Джонс» (1963) и «На исходе дня» (1993).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о снижении налогов на коммерческую недвижимость для поддержки баров и пабов.

    В 2025 году Британская ассоциация пива и пабов спрогнозировала закрытие 378 заведений из-за налогового давления.

    На фоне предновогоднего дефицита пива Guinness неизвестные похитили фуру с 400 бочками стаута, предназначенными для пабов.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Летевший в Эдинбург самолет подал аварийный сигнал и сменил курс на Манчестер

    Пассажирский самолет ЕasyJet подал сигнал бедствия в небе над Британией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Борт авиакомпании ЕasyJet, выполнявший рейс из Амстердама в Эдинбург, подал код общей чрезвычайной ситуации в полете и развернулся в сторону Манчестера.

    Самолет Airbus A319-111 вылетел из Амстердама в 13.47 по московскому времени. Конечной точкой маршрута должен был стать Эдинбург, однако борт сделал несколько кругов над городом и сменил курс на аэропорт Манчестера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Экипаж установил универсальный транспондерный код 7700, который свидетельствует о возникновении общей чрезвычайной ситуации. При этом подача данного сигнала не всегда указывает на непосредственную угрозу авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летевший из Новосибирска самолет авиакомпании S7 подал аварийный сигнал в небе над Казахстаном. На прошлой неделе сразу пять самолетов передали код общей чрезвычайной ситуации во время полета.

    В начале месяца совершавший рейс из Абердина борт передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.

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    27 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    В Британии назвали необоснованными требования бывших колоний о репарациях

    Sky News: Власти Британии отказались платить бывшим колониям за работорговлю

    Tекст: Мария Иванова

    Требования бывших колоний Великобритании о выплате репараций за работорговлю являются необоснованными, заявил британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс.

    «Возможно, есть разница в индивидуальном, то есть семейном, личном богатстве, но в плане отношений между двумя странами, я думаю, это необоснованная просьба», – заявил Рейнольдс в интервью телеканалу Sky News, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что кабинет министров Великобритании никогда не обсуждал вопрос выплаты репараций. По его мнению, современные британцы не должны нести ответственность за действия своих предков.

    «Я понимаю, что люди могут думать о влиянии Великобритании на их страну. Я думаю, мы должны быть открытыми насчет этого. Но я не вижу обоснования для продвижения вопроса репараций», – добавил Рейнольдс.

    В пятницу генеральный секретарь Содружества наций Ширли Ботчвей заявила о желании организации получить извинения за работорговлю от короля Великобритании Карла III и обсудить вопрос финансовых репараций.

    Карл III с 27 октября отправится с визитами на Багамы, в Гайану и Антигуа и Барбуду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Британии Карла III принести официальные извинения за работорговлю в эпоху британского колониализма.

    В начале месяца король Великобритании Карл III решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле во время турне по странам Карибского бассейна.

    В сентябре государства Карибского бассейна запланировали использовать международные законы о расовой дискриминации для получения от Лондона компенсаций за последствия исторической работорговли.

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    27 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Гендиректор разработчика ракет Brakestop попал в российский стоп-лист

    МИД: Главу компании-разработчика ракет Brakestop внесли в российский стоп-лист

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел закрыло въезд в Россию генеральному директору компании Rotron Aerospace Алексу Эдварду Хэду в ответ на враждебный курс Лондона.

    Британский подданный участвует в проекте по созданию дальнобойных ракет Brakestop, говорится в заявлении на сайте МИД России. Всего в ответный список дипведомство включило семь британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию.

    В министерстве подчеркнули, что поставки Украине ракетно-дроновых вооружений и технологий преследуют цель нанесения России максимального урона. Ведомство продолжит работу над расширением стоп-листа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства крылатых ракет Storm Shadow.

    В марте внешнеполитическое ведомство заявило решительный протест послам Британии и Франции в Москве после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об участии специалистов из Британии в атаке на город ракетами Storm Shadow.

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    26 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Британцы скупили фонарики и радиоприемники после призыва готовиться к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Британии массово раскупают радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне, пишет газета The Daily Telegraph.

    Продавцы отмечают пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние дни, продажи фонариков в онлайн-магазине Maplin увеличились на 284% по сравнению с прошлым месяцем, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Кампания под названием Be Ready («Будь готов») началась 22 октября. Британские власти рекомендуют жителям иметь трехдневный запас продуктов питания и воды, хранить дома наличные, копии паспортов, важные номера телефонов, лекарства, переносные зарядки, радиоприемники и фонарики.

    Программа стала частью «национального разговора об устойчивости» гражданского общества, который правительство планирует вести в ближайшие три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр обороны Британии Уэз Стритинг предупредил о необходимости быть готовыми к возможной войне через 1000 дней.

    В тот же день министр финансов Джон Хили спланировал объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о несостоятельности попыток Британии объяснить наращивание военного присутствия в Арктике мнимой угрозой со стороны Москвы.

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    27 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Польша и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Минобороны Польши: Варшава и Лондон подписали оборонный план на три года

    Tекст: Мария Иванова

    Польша и Великобритания заключили трехлетний план сотрудничества в оборонной сфере, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы только что подписали соглашение с господином министром обороны о сотрудничестве и планах по углублению взаимодействия в оборонной сфере на три года», – заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

    По его словам, для защиты Европы необходимо расширить возможности Польши и Соединенного Королевства. Министр отметил важность двусторонних отношений и стремление сделать роль Великобритании «более значимой и актуальной», передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш добавил, что страны сотрудничают в разработке фрегата, создании систем ПВО и производстве 155-миллиметровых боеприпасов. Он также упомянул, что выбор шведских подводных лодок для Польши был сделан в рамках этого сотрудничества. Министр выразил желание запустить круглосуточное серийное производство в оборонной промышленности, чтобы извлечь реальные выгоды из достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной премьер-министры Великобритании и Польши подписали соглашение о разработке боеприпасов и укреплении восточной границы НАТО.

    В прошлом году Великобритания и ряд европейских стран рассмотрели создание фонда совместных оборонных закупок. Лондон и Варшава начали переговоры о новом договоре для противодействия угрозам в Европе.

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    26 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Британский суд дал певцу Брауну условный срок за драку в Лондоне

    Sky News: Певец Браун получил восемь месяцев условно за драку в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский суд приговорил американского певца Криса Брауна к восьми месяцам тюрьмы условно за нападение на музыкального продюсера Абрахама Диау в Лондоне в 2023 году.

    В июле исполнитель признал вину в избиении пострадавшего в столичном клубе Tape, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News. «Криса Брауна приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев, что позволило ему избежать реального тюремного срока», – говорится в сообщении.

    По версии обвинения, Браун и его тренер по вокалу дважды ударили жертву по голове стеклянной бутылкой, а затем продолжили бить ногами. После инцидента продюсер попал в больницу с травмами головы и колена.

    В мае прошлого года полиция задержала исполнителя по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Позднее суд отпустил его под залог в 5 млн фунтов стерлингов (около 6,7 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральный уголовный суд Лондона приговорил кувейтского беженца к 20 годам тюрьмы за подготовку нападения на израильскую дипломатическую миссию.

    Летом двое выходцев с Украины получили тюремные сроки за умышленный поджог недвижимости британского премьера Кира Стармера.

    В прошлом году в деле о нападении на музыкального продюсера в лондонском клубе появился второй обвиняемый.

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    26 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Guardian: Непогода оставила без света около 90 тыс. домов в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Британии около 90 тыс. домов остаются без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло», которые привели к перебоям в работе транспорта и гибели двух человек.

    Штормы «Остин» и «Боэло» вызвали масштабные перебои в работе транспорта, наводнения и отключения электроэнергии, пишет Guardian. Из-за падения деревьев погибли два человека: мужчины в возрасте 60 и около 20 лет.

    В понедельник погода улучшилась, однако в западных прибрежных районах и на всей территории Шотландии ожидается усиление ветров, порывы которых могут достигать 110 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за мощного шторма «Боэло» на территории Британии оказались задержаны более 1,5 тыс. авиарейсов.

    В Британии и Ирландии лишились электроснабжения свыше 57 тыс. домохозяйств.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии остались без света из-за шторма «Остин».

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    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой

    Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира. По мнению экспертов, обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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