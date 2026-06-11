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    11 июня 2026, 22:00 • В мире

    Украина отправила в отставку министра обороны Британии

    Украина отправила в отставку министра обороны Британии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Министр обороны Британии Джон Хили подал в отставку. Он стал третьим главой этого ведомства, покинувшим пост за время конфликта на Украине. В открытом письме Хили описал мотивы, вынудившие его уйти в отставку: это политический конфликт с премьером и Минфином из-за урезания оборонного бюджета. Как говорят эксперты, частично в нехватке денег у британских военных виноват Киев, а уход Хили с должности спровоцирует развал всего правительства Стармера.

    Министр обороны Британии Джон Хили официально объявил на этой неделе об отставке. Свое заявление политик адресовал премьер-министру Киру Стармеру – текст открытого письма был опубликован в соцсетях. Главная причина демарша, по словам чиновника, – недостаток средств, выделяемых военному ведомству.

    «После того как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», – заявил Хили. Он считает, что предложенный правительством бюджет снижает уровень безопасности страны, особо отметив отклонение плана инвестиций в оборону. Министр потребовал довести расходы на армию до 3% ВВП – вместо предложенных 2,68%.

    Напомним, Хили занял свой пост в кабинете Стармера в июле 2024 года, после победы Лейбористской партии на парламентских выборах. Согласно его письму, за это время правительству «удалось сделать Лондон лидирующим игроком на международной арене в интересах Украины», утвердить Британию «в качестве ведущего представителя Европы в НАТО», а также увеличить инвестиции в оборону до 2,5% ВВП.

    Хили стал третьим министром обороны, уходящим в отставку на фоне острой фазы украинского кризиса.

    Его предшественник Бен Уоллес занимал этот пост с 2019 года и объявил об отставке в августе 2023 года – он объяснил это личными причинами, усталостью от многолетней службы и желанием «посвятить время той части жизни, которой пренебрегал». Уоллеса называли одним из главных архитекторов британской стратегии на украинском направлении. Именно под его руководством формировался курс Лондона, который во многом задавал тон действиям всего западного блока.

    Сменивший Уоллеса Грант Шэппс продержался на посту меньше года. Едва вступив в должность, он дал резонансное интервью газете The Telegraph, заявив, что в ходе визита в Киев обсуждал с Владимиром Зеленским возможность привлечения Королевского военно-морского флота для защиты коммерческих судов в Черном море.

    Эти слова вызвали жесткую реакцию – как на международной арене, так и внутри страны, поскольку отправка кораблей НАТО в зону боевых действий грозила прямым военным столкновением с Россией. Буквально на следующий день тогдашнему премьеру Риши Сунаку пришлось публично дезавуировать заявление своего министра.

    Именно при Шэппсе провалился широко анонсированный «контрнаступ» ВСУ и велся отчаянный поиск остатков техники перед голосованием. В отставку он ушел не по собственной воле – Консервативная партия с треском проиграла всеобщие выборы в июле 2024 года, а сам политик даже потерял место в парламенте. Правительство консерваторов уступило место лейбористам во главе с Киром Стармером, который и назначил на пост главы оборонного ведомства Хили.

    Новый министр тоже не стеснялся в выражениях. В начале этого года во время визита в Киев на вопрос журналистов: «Кого из мировых лидеров вы больше всего хотели бы похитить?» – Хили ответил, что «взял бы Путина под стражу». А в январе он объявил, что Лондон выделяет 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск для участия в миротворческой миссии на Украине после прекращения огня.

    Между тем британский флот после руководства Хили переживает беспрецедентный кризис боеготовности. Согласно расследованиям The Telegraph и The Mail on Sunday, в порту застряли все пять новейших многоцелевых атомных подводных лодок класса Astute, которые выполняют роль «охотников» за субмаринами противника. Из-за поломок, планового техобслуживания и затянувшихся ремонтов ни одна из них не способна прямо сейчас выйти в море.

    На боевом дежурстве остается только критически важная часть флота – стратегические АПЛ класса Vanguard, несущие баллистические ракеты Trident с ядерными боеголовками. Однако и они сильно изношены, из-за чего их боевые дежурства бьют рекорды по длительности. Одна из таких лодок недавно вернулась на базу, проведя под водой почти семь месяцев без перерыва – вместо положенных двух-трех.

    Череда отставок британских министров обороны – Уоллес, Шэппс, теперь Хили – действительно превратила эту должность в «расстрельную». Однако сводить все исключительно к украинскому «пылесосу» британских ресурсов было бы упрощением,

    считает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. По его словам, здесь действует комплекс факторов: все западноевропейские страны десятилетиями экономили на военных расходах, и Британия не исключение. «Когда началась СВО, оборонные ведомства повсеместно столкнулись с острейшим дефицитом и стратегической перегрузкой. Однако почему министр ушел именно в Лондоне, а, скажем, в Германии – нет? Потому что условия задачи разные. Британское правительство сегодня – самое слабое из всех крупных западноевропейских, оно с наибольшей вероятностью падет первым», – рассуждает политолог.

    С момента победы на выборах в июле 2024 года администрацию покинули уже 19 министров. Уходы топ-чиновников разделились на несколько волн – самыми громкими из них стали коррупционные скандалы 2025 года и массовый бунт кабинета в мае этого года.

    Брутер убежден: Хили понимал, на что шел, принимая портфель, но покрутившись внутри нынешнего кабинета, он однозначно осознал – перспектив нет. «Он не верит, что Стармер удержит власть. Это главная причина его отставки, как и большинства подобных кадровых решений: когда люди видят, что власть неудержима, они предпочитают закрыть дверь и уйти самостоятельно, оставляя премьера один на один с кризисом. Зачем ждать, пока они уйдут все вместе, а его прощальное письмо уже никто не прочтет?» – добавляет спикер.

    Этот вывод дополняет Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. По ее словам, не стоит бежать впереди паровоза и записывать именно должность министра обороны в какую-то особо «расстрельную». «Кадровая чехарда в британском правительстве – это давно норма. Дольше всех последние полтора десятилетия на своем посту задерживается разве что министр финансов – около трех лет. Все остальные меняются как перчатки, по любым причинам. Денег в Британии хронически не хватает ни на что: ни на оборону, ни на здравоохранение, ни на социалку. А вариантов их найти всего три: поднять налоги, урезать социальные выплаты или наращивать госдолг. И каждый из этих вариантов для правительства политически убийственен», – отмечает Ананьева.

    В случае с отставкой Хили, акцентирует собеседница, ключевой спор носит сугубо финансово-временной характер. «У нас в СМИ часто фигурирует некорректная цифра в 2,5% ВВП военных расходов. Речь на самом деле идет о плане, который еще даже не опубликован. Хили говорит, что к 2030 году расходы должны достичь 2,68% ВВП, а в перспективе, как того требует президент США Дональд Трамп, к 2035 году военные расходы «на железе» составят 3,5% и еще 1,5% – на логистику, разведку и кибербезопасность. Но проблема в том, что основные вливания Стармер хочет отложить на период после 2030 года. Хили же настаивает: деньги нужны в ближайшие два года. Если премьер сам пугает нападением России на НАТО к концу десятилетия, то где финансирование сейчас? Министр не хочет нести ответственность за провал, который запрограммирован отсрочкой инвестиций, поэтому и уходит».

    Что касается украинского «пылесоса» – он существует, но масштаб его относителен.

    «Британия тратится на восполнение вооружений, но суммы эти не колоссальны. Драма не только в украинских расходах, а в общей невозможности перераспределить бюджет. Почему так происходит? Британское правительство находится в бюджетной «раскоряке». Попытка лейбористов летом прошлого года провести реформу социального обеспечения, чтобы сэкономить, провалилась – против выступили сами же депутаты-лейбористы, имеющие большинство в Палате общин. Сократить пособия или отменить субсидии на отопление для пенсионеров политически немыслимо для «партии трудящихся» – это немедленно заметят избиратели и не переизберут. А рост оборонных расходов рядовой гражданин на себе не чувствует. Треть бюджета уходит на социалку, урезать ее невозможно. Это ловушка, в которой сидели еще консерваторы: Борис Джонсон, чтобы наскрести на оборону, урезал помощь международному развитию, а Стармер, придя к власти, был вынужден сократить ее практически до нуля», – пояснила Ананьева.

    Отсюда и особая роль Британии на международной арене: не имея денег на полноценное материально-техническое лидерство, Лондон делает ставку на политическое и дипломатическое влияние.

    «Возглавлять объединенные экспедиционные силы НАТО, обеспечивать разведку, спецназ, кибервойну – это то, чем можно компенсировать нехватку танков и кораблей. Хили, объявляя об успехах, как раз и фиксирует эту политическую роль. А его уход – это результат простого уравнения: военных амбиций все больше, сроки, отведенные Стармером, нереалистичны, а денег взять неоткуда, потому что социальное государство неприкосновенно. Это не украинский конфликт конкретно «перемалывает» министров – это хроническое недофинансирование и неспособность государства содержать оборонные амбиции при сохранении текущих социальных обязательств», – добавила эксперт.

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов обращает внимание на катастрофическое состояние ведомства, которое Хили оставляет после себя. «Пять атомных субмарин стоят на приколе, единственный авианосец загнан в док, и даже чтобы снарядить один корабль для защиты британской базы на Кипре от иранской угрозы, потребовались титанические усилия. Формально Лондон принимает решения о наращивании численности армии, а де-факто она сокращается – потому что средств не хватает даже на поддержание того, что есть. Это и есть та самая дивергенция: глобальные амбиции при неспособности обеспечить элементарную боеготовность собственного флота», – сказал эксперт. По его мнению,

    Хили громко хлопнул дверью после долгого и безуспешного торга со Стармером за оборонный бюджет.

    «Премьер прекрасно понимал, что денег взять неоткуда. План военных расходов раз за разом откладывали, а когда и на его незначительную часть не нашлось средств, министр осознал: дальше ему делать нечего. Впрочем, я бы не исключал здесь и тонкой политической игры. Хили прекрасно видит, что дни Стармера сочтены. Вполне вероятно, он уже смотрит на следующего лидера лейбористов – Эндрю Бернема, и его нынешняя отставка может быть попыткой дистанцироваться от тонущего кабинета, чтобы на волне критики Стармера в скором времени вновь войти в правительство», – предположил Корнилов.

    В конечном счете, отмечает эксперт, все это – симптом глубочайшего кризиса британской политической системы. «Меняются не только министры обороны – премьер-министры сменяют друг друга еще чаще. Политический класс Великобритании откровенно выродился. Мы не видим там ни одной знаковой, солидной фигуры, которая демонстрировала бы способность управлять страной. И эти процессы, откровенно говоря, можно только приветствовать», – добавил собеседник.

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