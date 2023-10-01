  • ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Где истоки ереванской самоуверенности

    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    22 комментария
    1 октября 2023, 14:44

    Сунак исключил возможность отправки британских военных на Украину во время конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия не собирается направлять собственных военнослужащих на Украину, пока конфликт не завершится Как заявил премьер-министр страны Риши Сунак, планы по отправке британских инструкторов касаются долгосрочного периода сотрудничества между странами.

    Как сказал Сунак в эфире канала Sky News, ни один британский солдат не будет направлен, чтобы принять участие в нынешнем конфликте, передает ТАСС.

    Он уточнил, что высказывания министра обороны Британии Гранта Шэппса об отправке инструкторов на Украину касались только «долгосрочной перспективы».

    Ранее Шэппс заявил, что Великобритания хочет направить военных на Украину, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО.

    30 сентября 2023, 19:27
    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева

    Украинские СМИ опубликовали видео с места обрушения моста в центре Киева

    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликована видеозапись с места обрушения нескольких пролетов Дегтяревского моста в историческом районе Киева, обломки рухнули на автомобильную парковку.

    На кадрах видно, как разрушена парковка, которая находится под мостом, а также поврежденные машины, передает радио Sputnik со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Отмечается, что у Дегтяревского моста в Киеве рухнули опоры, обрушились несколько недавно капитально отремонтированных пролетов, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    По данным украинских СМИ, ремонт обойдется в 920 млн гривен (2,4 млрд рублей).

    Дегтяревский мост в Киеве построен в 1963 году. В 2020 году был проведен ремонт после того, как от него откололся кусок бетона и упал на автомобиль.

    Коментарии (39)
    30 сентября 2023, 18:18
    Эксперт назвал крылатые ракеты, которые не видит украинская ПВО

    Эксперт Кнутов: Удары по Николаеву могли наноситься новейшими ракетами для Су-57

    Эксперт назвал крылатые ракеты, которые не видит украинская ПВО
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для ударов по Николаеву Россия могла применить новейшие крылатые ракеты, которые были разработаны для истребителя Су-57. В ходе таких ударов проверяется эффективность нового оружия и отрабатываются действия самолета-носителя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. О нескольких атаках Николаева неизвестным типом ракет сообщил мэр города Александр Сенкевич.

    «Существует вероятность, что для ударов по Украине Россия начала применять новейшие крылатые ракеты, которые были разработаны для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Они компактные, помещаются внутрь самолета и в чем-то сопоставимы с британо-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    Однако эксперт сомневается, что речь может идти о массовом применении новейших вооружений, основная ставка по-прежнему делается «на наши классические ракеты». «Есть вероятность, что последние удары по Николаеву наносились для проверки эффективности новейших ракет и отработки действий самолетов-носителей. Но это станет понятно только после официальной информации Минобороны России, либо противник установит что-нибудь по найденным обломкам», – считает собеседник.

    Кнутов полагает, что основная причина того, что на Украине заявили о применении ВС РФ нового типа ракет, кроется в новой тактике российских военных. В качестве носителей ракет теперь используется не стратегическая дальняя авиация, которую противник «тут же видел и остро начинал реагировать», а, например, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и наземные установки «Бастион». «Новая тактика позволяет нам наносить атаки, которые фактически не фиксируются украинской ПВО», – пояснил полковник в отставке.

    Украинская ПВО крайне слабая и малоэффективная, добавляет эксперт. «Если крылатая ракета идет на малой высоте, то украинские РЛС просто не засекают ее», – пояснил Кнутов.

    Украинским ПВО труднее всего засекать российские ракеты «Оникс» из-за огромной скорости, которая в момент нанесения удара может достигать 2,6 маха. «За счет этого ни одна украинская система ПВО не в состоянии перехватить ракету «Оникс», – подчеркнул Кнутов.

    Об атаке Николаева неизвестным типом ракет сообщил в субботу мэр города Александр Сенкевич. Так он ответил на вопрос, почему в последние дни воздушная тревога звучит уже после обстрелов. По его словам, неизвестный тип российских ракет не видят украинские средства ПВО. По данным Сенкевича, на этой неделе было три таких атаки – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.

    Коментарии (17)
    30 сентября 2023, 16:25
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО
    Мэр Николаева: Россия применила неизвестный для ВСУ тип ракет, которые не видит ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России атаковали Николаев неизвестным типом ракет, которые не видит украинское ПВО, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

    Мэра спросили, почему в Николаеве воздушная тревога в последние дни звучит уже после обстрелов. По его словам, это связано с тем, что ВС России атаковала город неизвестным типом ракет, которые не видят ПВО, пишут украинские СМИ.

    По его словам, таких атак на этой неделе было уже три – сначала были взрывы, большие разрушения и пожар, а потом раздавались сирены.

    Ранее ВС России нанесли мощный ракетный удар, который повредил объект инфраструктуры в Николаеве на Украине.

    Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.

    Коментарии (42)
    30 сентября 2023, 19:40
    Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет

    Минобороны: Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж Су-35С ВКС России в воздушном бою уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Министерстве обороны России.

    Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С патрулировали заданный район, прикрывая российские бомбардировщики и штурмовики, а также вертолеты армейской авиации, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Во время очередного вылета летчики ВКС своевременно обнаружили и уничтожили самолет противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Российские Воздушно-космические силы за неделю поразили пять украинских боевых самолетов.

    Коментарии (39)
    30 сентября 2023, 20:57
    Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

    Официальный представитель МИД Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре

    Захарова назвала циничной ложь Блинкена о Бабьем Яре
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен цинично соврал, что якобы в СССР забыли о расстреле фашистами украинского населения в урочище Бабий Яр, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к «зачисткам». Только за 29-30 числа немецкие фашисты зверским образом уничтожили 34 тыс. человек», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, «самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: «Советы похоронили (в значении – замалчивали) эту историю». Захарова заявила, что ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз.

    Дипломат напомнила, что в марте 1945 года было принято постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП(б)У № 378 «О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра», в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв немецко-фашистских оккупантов. Он был открыт 2 июля 1976 года на территории, впоследствии названной Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий яр» в Киеве.

    По ее словам, Бабий Яр для советского народа, такая же кровоточащая рана как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом. Этой трагедии посвятили свои произведения всенародно известные и признанные творцы: советский писатель Анатолий Кузнецов, режиссер Марк Донской, композитор Дмитрий Шостакович.

    «Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии!», – возмутилась Захарова, отметив, что «самый влиятельный еврей в мире» не осудил чествование нациста в канадском парламенте.

    «Что мы все хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение финансировать нацистский режим в Киеве, прославлявший коллаборационистов Бандеру и Шухевича? Что мы хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение голосовать против резолюции ГА ООН , осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию?» – заявила Захарова.

    В конце представитель МИД отметила, что отчим Блинкена – Самуэль Пизар – прошел несколько лагерей смерти, Аушвиц и Дахау, до конца жизни с благодарностью вспоминал о роли СССР и вкладе советского солдата в Победу над нацизмом.

    «Интересно, что бы он сегодня сказал на ложь своего пасынка», – задалась вопросом она.

    Ранее Блинкен опубликовал в своем аккаунте в X(бывший Twitter, заблокирован в России) комментарий, в котором по непонятным причинам заявил, что Советская власть «похоронила» историю с убийством тысяч евреев в Бабьем Яру, он также обвинил Москву в манипуляции этой истории для «прикрытия нарушений» на Украине.

    Коментарии (35)
    30 сентября 2023, 17:16
    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины

    Экс-разведчик США Риттер: Россия присоединит пять областей освобожденной Украины

    Американский разведчик предсказал присоединение Россией еще пяти областей Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау», заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

    Эксперт предположил, что конфликт на Украине не закончится, пока Россия «не возьмет» еще пять регионов. По его прогнозам, Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы будут освобождены от Украины, передает РИА «Новости».

    Риттер заявил, что Украину разделят в стиле «плана Моргентау», когда ключевые производственные районы перейдут под международный контроль, а тяжелая промышленность будет ликвидирована. Он также считает, что правительство Зеленского будет свержено, а остатки ВСУ будут уничтожены.

    Ранее Риттер заявил, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями военных ведомств Франции и Британии только приблизили крах ВСУ.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше.

    Коментарии (23)
    1 октября 2023, 00:22
    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ

    Минобороны России опубликовало видеозапись ударов по эшелону с бронетехникой ВСУ и местам скопления украинских бригад

    Опубликовано видео удара по эшелону с бронетехникой ВСУ
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Антонов

    Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и поразили места скопления двух украинских бригад, сообщают информационные агентства со ссылкой на Минобороны России.

    Ведомство опубликовало видео нанесения удара с характерными мощными взрывами. Указывается, что ракеты запустили ОТРК «Искандер», передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что уничтожен «пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области».

    Также «ракетным ударом уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Напомним, сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины в Николаевской области.

    Коментарии (47)
    1 октября 2023, 01:44
    Взрывы произошли в Киеве и Харькове

    Взрывы произошли в Киеве, Харькове и Черкасской области Украины

    Взрывы произошли в Киеве и Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве произошли взрыв и пожар, в Харькове также прогремели взрывы, в столице Украины воздушная тревога не объявлялась, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ со ссылкой на соцсети сообщают «о сильном взрыве и пожаре в Киеве, на Лесном массиве», передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы произошли в городе Умань в Черкасской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Днепропетровской областях, а также в тех районах Херсонской области, которые контролируют вооруженные силы Украины.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «мощнейшие удары нанесены по целям в Харькове и других регионах». «Серия ударов баллистическими ракетами по объектам в районе Харькова. Также взрывы в Запорожье и «Герани» на юге в сторону одесских портов», – говорится в сообщении.

    Позднее украинские СМИ подтвердили, что серия взрывов прогремела в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

    Напомним, сообщалось, что серия взрывов прогремела в Одессе.


    Коментарии (16)
    1 октября 2023, 07:58
    Партия Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах в Словакии

    Партия Smer экс-премьера Словакии Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах

    Партия Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах в Словакии
    @ Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После обработки данных с 98,13% участков на парламентских выборах в Словакии лидирует партия экс-премьера страны Роберта Фицо Smer (Smer – socialna demokracia, «Курс – социальная демократия»), сообщило статистическое управление страны.

    Smer набирает 23,42% голосов избирателей. Второе место занимает Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») с 16,75%, третьей идет партия Hlas – socialna demokracia («Голос – социальная демократия») с 15,07%. Эксперты предсказывают создание правительственной коалиции социал-демократами.

    Всего в парламент проходят семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек, передает ТАСС.

    Напомним, экзитпол предсказывал победу Progresivne Slovensko, но Smer вышла в лидеры сразу после начала подсчета голосов избирателей. На Западе Фицо, который критикует поставки оружия Украине, изображают «агентом Кремля», СМИ заявляют об угрозе прихода к власти «дружественных» России партий.

    Коментарии (11)
    1 октября 2023, 10:43
    В Австрии назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard

    Полковник армии Австрии Райснер: ВСУ потеряли не менее трети танков Leopard

    В Австрии назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard
    @ David Smith/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до трети поставленных западными странами танков Leopard, заявил DPA полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

    Как указал полковник, эффективность танков типа Leopard 2 оказалась ниже, чем ожидалось. По его словам, из примерно 90 поставленных танков Leopard не менее трети были уничтожены или повреждены, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    Райснер добавил, что союзники Украины частично выполнили свои обещания по поставкам военной техники.

    Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные за сентябрь уничтожили в ходе СВО более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5, заявив о том, что они нуждаются в ремонте.

    Коментарии (7)
    30 сентября 2023, 18:50
    Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском

    МВД Украины: Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском

    Взрыв на нефтепроводе произошел под Ивано-Франковском
    @ @blacklist2477

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины произошел взрыв с возгоранием из-за прорыва нефтепровода, сообщило МВД Украины.

    Прорыв нефтепровода диаметром 150 мм привел к разливу нефтепродуктов на площади 100 кв. м и горением, в результате сгорел частный дом, пострадали три человека, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве под Ивано-Франковском.

    Напомним, украинский премьер Шмыгаль заявил об уничтожении Россией 40 оборонных предприятий на Украине.

    Коментарии (10)
    1 октября 2023, 11:06
    Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков

    Российский офицер: Украинские штурмовики используют тактику британского спецназа

    Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Группы украинских военных на линии боевого соприкосновения используют тактику британского спецназа SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба), заявил офицер инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Аид».

    Как указал офицер, логика действий ВСУ заключается в том, что они малыми группами «прощупывают» в разных местах оборону. По его словам, украинская армия использует тактику спецназа Британии SAS. Он добавил, что Украина работает боевыми четверками или тройками, передает РИА «Новости».

    Офицер подчеркнул, что ВСУ «на всех рубежах «выхватывают» очень отличненько так», поэтому им приходится отступать.

    Он рассказал, что ему приходилось сталкиваться с польскими наемниками. По его мнению, тактика, выбранная Киевом, используется потому что украинские военные обучались специалистами из SAS.

    Ранее британский министр обороны Грант Шэппс завил о планах разместить военных на Украине, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО.

    Коментарии (10)
    30 сентября 2023, 19:49
    Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    NYT: Китайские производители дронов резко сократили поставки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за новых правил экспорта, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что китайские поставщики сократили свои продажи из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту компонентов для дронов, передает ТАСС.

    Теперь китайские производители требуют от украинцев сложную систему посредников для поставки беспилотников, поэтому «некоторые украинцы были вынуждены провозить контрабандой необходимые компоненты для восстановления числа подбитых дронов».

    Отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно, а ВСУ теряют порядка 10 тыс. БПЛА в месяц.

    Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.

    Коментарии (27)
    1 октября 2023, 11:21
    Медведев гневно высказался в адрес западных чиновников
    Медведев гневно высказался в адрес западных чиновников
    @ Ekaterina Shtukina/AP/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр обороны Британии Грант Шэппс, который высказался о планах разместить военных на Украине, и глава комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман, требующая немедленно поставить Киеву ракеты Taurus, толкают Россию к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, решение министра обороны Британии перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины превращает инструкторов в легальную цель для ВС России. По его словам, Британия понимает, что все инструкторы будут «безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты».

    Медведев также прокомментировал призыв главы комитета по обороне ФРГ о немедленных поставках ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения российской армии. По ее словам, это соответствует международному праву. Он уточнил, что тогда и удары по заводам Германии, где эти ракеты производят, будут полностью соответствовать международному праву. «Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой», – резюмировал зампред Совбеза.

    В воскресенье британский министр обороны Грант Шэппс заявил о планах разместить военных на Украине, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО.

    Накануне председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) выступила за скорые поставки Киеву крылатых ракет Taurus, подчеркнув, что их использование с стороны ВСУ является обоснованным.

    Коментарии (55)
    30 сентября 2023, 17:54
    В США отметили важную деталь в заявлениях жены Зеленского

    Tекст: Кристина Цыцура

    Речь Елены Зеленской во время ответа на вопрос о втором президентском сроке ее мужа свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

    «Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Также Риттер отметил, что концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет.

    Ранее Елена Зеленская выразила сомнения в том, что муж будет принимать участие в президентских выборах, но пообещала поддержать его в любом случае.

    Коментарии (4)
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    Появилось видео с места обрушения моста в центре Киева
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    «Чтобы вы не замерзли»: Почему Украина лжет о транзите газа в Европу

    На Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть? Подробности

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    У безвизового режима с Китаем есть один недостаток

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    История Новороссии вернула ее в состав России

    30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности

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    Пожертвует ли Байден поддержкой Украины во избежание шатдауна

    За считанные часы до шатдауна Байден все-таки подписал документ, определяющий временное финансирование американского правительства на полтора месяца. Вместе с тем судьба американской помощи Украине остается неясной. Удастся ли Штатам принять бюджет на новый финансовый год и какова судьба поддержки Киева в этих условиях? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    • Венгры лишают Зеленского денег

      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

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