МВД сообщило о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники разработали схему взлома профилей Telegram без паролей и кодов

Tекст: Мария Иванова

Преступники придумали метод захвата профилей в мессенджере без использования пароля и СМС-подтверждения, сообщает МВД.

Специалисты выявили вредоносное программное обеспечение, которое распространяется под видом обновления телеметрии Windows.

После запуска на компьютере этот файл крадет данные активной сессии Telegram для десктопной версии. В результате хакеры получают полный доступ к чужой учетной записи. Заразить устройство можно при скачивании утилит из непроверенных источников.

Для защиты от взлома эксперты рекомендуют загружать приложения только с официальных ресурсов и игнорировать подозрительные ссылки в электронных письмах. Также необходимо регулярно обновлять операционную систему, использовать антивирус и периодически завершать неизвестные подключения в настройках активных сеансов мессенджера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты крадут аккаунты с помощью поддельных предупреждений об удалении профиля.

Злоумышленники используют для обмана граждан полноценные автоматизированные платформы.

Киберпреступники маскируются под службу технической поддержки мессенджера в секретных чатах.