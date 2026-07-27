В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
МВД сообщило о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники разработали схему взлома профилей Telegram без паролей и кодов
Хакеры научились перехватывать доступ к Telegram с помощью вредоносной программы, замаскированной под стандартное обновление телеметрии Windows.
Преступники придумали метод захвата профилей в мессенджере без использования пароля и СМС-подтверждения, сообщает МВД.
Специалисты выявили вредоносное программное обеспечение, которое распространяется под видом обновления телеметрии Windows.
После запуска на компьютере этот файл крадет данные активной сессии Telegram для десктопной версии. В результате хакеры получают полный доступ к чужой учетной записи. Заразить устройство можно при скачивании утилит из непроверенных источников.
Для защиты от взлома эксперты рекомендуют загружать приложения только с официальных ресурсов и игнорировать подозрительные ссылки в электронных письмах. Также необходимо регулярно обновлять операционную систему, использовать антивирус и периодически завершать неизвестные подключения в настройках активных сеансов мессенджера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты крадут аккаунты с помощью поддельных предупреждений об удалении профиля.
Злоумышленники используют для обмана граждан полноценные автоматизированные платформы.
Киберпреступники маскируются под службу технической поддержки мессенджера в секретных чатах.