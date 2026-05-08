МВД раскрыло новые схемы мошенников в мини-приложениях Telegram
Злоумышленники начали использовать конструкторы ботов для обмана в Telegram
Преступники перешли от создания разовых ботов к использованию полноценных автоматизированных платформ, маскируясь под известные бренды для похищения средств граждан, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Злоумышленники активно осваивают новые инструменты мессенджера, передает Telegram-канал УБК МВД
«Мошенники осваивают мини-приложения Telegram и переходят от разовых ботов к полноценным «конструкторам» для реализации схем прямо внутри мессенджера», – рассказали в ведомстве. Пакетные предложения для аферистов включают готовые шаблоны, домены и механизмы слежки.
Специалисты уже обнаружили крупную инфраструктуру, состоящую из более чем 146 ботов и каналов. Преступники подделывают около 30 известных брендов, среди которых Netflix, Binance и NVIDIA. Жертв привлекают обещаниями легкого заработка, инвестиций или участия в розыгрышах.
Пользователям демонстрируют фиктивный баланс и рост прибыли в реальном времени. Однако при попытке вывести средства система требует внести депозит или пригласить новых участников. Авторизация через личный аккаунт создает у людей ложное чувство безопасности, чем и пользуются злоумышленники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники начали красть аккаунты пользователей через секретные чаты под видом техподдержки.
Аферисты организовали рассылку вредоносных ссылок с предложением проголосовать за различные каналы.
Преступники активно применяют функции ботов для сбора денежных средств.