МВД раскрыло новые схемы мошенников в мини-приложениях Telegram

Злоумышленники начали использовать конструкторы ботов для обмана в Telegram

Tекст: Мария Иванова

Злоумышленники активно осваивают новые инструменты мессенджера, передает Telegram-канал УБК МВД

«Мошенники осваивают мини-приложения Telegram и переходят от разовых ботов к полноценным «конструкторам» для реализации схем прямо внутри мессенджера», – рассказали в ведомстве. Пакетные предложения для аферистов включают готовые шаблоны, домены и механизмы слежки.

Специалисты уже обнаружили крупную инфраструктуру, состоящую из более чем 146 ботов и каналов. Преступники подделывают около 30 известных брендов, среди которых Netflix, Binance и NVIDIA. Жертв привлекают обещаниями легкого заработка, инвестиций или участия в розыгрышах.

Пользователям демонстрируют фиктивный баланс и рост прибыли в реальном времени. Однако при попытке вывести средства система требует внести депозит или пригласить новых участников. Авторизация через личный аккаунт создает у людей ложное чувство безопасности, чем и пользуются злоумышленники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники начали красть аккаунты пользователей через секретные чаты под видом техподдержки.

Аферисты организовали рассылку вредоносных ссылок с предложением проголосовать за различные каналы.

Преступники активно применяют функции ботов для сбора денежных средств.