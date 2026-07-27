Жительница Красноармейска два года прятала детей от «Белых ангелов»

Tекст: Вера Басилая

Жительница ДНР на условиях анонимности сообщила, что с 2024 года прятала своих детей от украинской организации «Белые ангелы», передает РИА «Новости».

По словам женщины, представители этой структуры вместе с военной полицией угрожали отобрать дочерей в случае отказа от эвакуации.

«С 2024 года. Мы жили с ребенком, малышке на то время было семь лет, моей старшей дочери 19 лет. «Белые ангелы» приезжали, скорее всего, с военной полицией… Я сняла квартиру, чтобы меня не нашли, чтобы у меня детей не забрали. Детей прятала там, в квартире», – рассказала собеседница агентства.

Украинские силовики неоднократно запугивали семью, обещая лишить родителей прав и отправить их в тюрьму. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сотрудники «Белых ангелов» насильно вывозят детей на подконтрольную Киеву территорию. По данным фактам уже возбуждены уголовные дела.

Ранее власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из Славянска и Краматорска.

Активисты организации «Белые ангелы» проводили насильственную эвакуацию мирных жителей в небольших населенных пунктах региона.

В Красноармейске украинская полиция увозила несовершеннолетних в неизвестном направлении без родителей.