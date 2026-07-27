В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Жительница Красноармейска рассказала о спасении детей от «Белых ангелов»
Жительница Красноармейска два года прятала детей от «Белых ангелов»
Женщина из Красноармейска была вынуждена скрывать дочерей на съемной квартире, спасая их от принудительной эвакуации, проводимой украинской организацией «Белые ангелы».
Жительница ДНР на условиях анонимности сообщила, что с 2024 года прятала своих детей от украинской организации «Белые ангелы», передает РИА «Новости».
По словам женщины, представители этой структуры вместе с военной полицией угрожали отобрать дочерей в случае отказа от эвакуации.
«С 2024 года. Мы жили с ребенком, малышке на то время было семь лет, моей старшей дочери 19 лет. «Белые ангелы» приезжали, скорее всего, с военной полицией… Я сняла квартиру, чтобы меня не нашли, чтобы у меня детей не забрали. Детей прятала там, в квартире», – рассказала собеседница агентства.
Украинские силовики неоднократно запугивали семью, обещая лишить родителей прав и отправить их в тюрьму. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сотрудники «Белых ангелов» насильно вывозят детей на подконтрольную Киеву территорию. По данным фактам уже возбуждены уголовные дела.
Ранее власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из Славянска и Краматорска.
Активисты организации «Белые ангелы» проводили насильственную эвакуацию мирных жителей в небольших населенных пунктах региона.
В Красноармейске украинская полиция увозила несовершеннолетних в неизвестном направлении без родителей.