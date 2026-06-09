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Украина объявила о принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска
Власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ, сообщили в местной администрации.
Украинская администрация начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска. Местные власти пояснили, что мера затрагивает семьи с детьми, передает РИА «Новости».
«В Донецкой области расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Речь идет об отдельных улицах городов Славянск, Краматорск и поселке Беленькое, а также о всей территории села Приволье и поселка Малотарановка», – заявили в украинской администрации.
Накануне российские войска подошли к окраинам Краматорска на расстояние 11 километров. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение села Рай-Александровка откроет российским подразделениям «восточные ворота» в Славянск.
Ранее сообщалось, что принудительную эвакуацию мирных жителей в славянско-краматорской агломерации осуществляет украинская организация «Белые ангелы».