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В Красноярском крае нашли останки пропавшей полгода назад студентки
В лесном массиве Красноярска обнаружили скелетированные останки 20-летней девушки, которая бесследно исчезла в январе, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.
Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат пропавшей полгода назад 20-летней студентке, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам.
Девушка ушла из квартиры на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры наблюдения зафиксировали ее на автозаправочной станции, откуда она направилась в сторону стадиона «Ветлужанка».
На останках находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом. Также там нашли ее паспорт и мобильный телефон.
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