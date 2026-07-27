В Красноярском крае нашли останки пропавшей полгода назад студентки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат пропавшей полгода назад 20-летней студентке, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам.

Девушка ушла из квартиры на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января. В тот же день камеры наблюдения зафиксировали ее на автозаправочной станции, откуда она направилась в сторону стадиона «Ветлужанка».

На останках находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом. Также там нашли ее паспорт и мобильный телефон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в подмосковном Красногорске следователи обнаружили расчлененное тело женщины в двух чемоданах.

В июне в квартире многоэтажного дома на востоке Москвы нашли пакеты с фрагментами тела местной жительницы. Главным подозреваемым в жестокой расправе стал ее брат.

В начале июля следователи обнаружили тело пропавшей пятилетней девочки в Ачинске.