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Карибские страны захотели взыскать с Британии репарации за работорговлю
Telegraph сообщила о планах стран Карибского бассейна засудить Британию
Государства Карибского бассейна планируют использовать международные законы о расовой дискриминации, чтобы через суд заставить Лондон выплатить компенсации за последствия исторической работорговли, пишет Telegraph.
Страны Карибского бассейна готовятся подать иск против Британии в Международный суд ООН, требуя репараций за работорговлю. Юридические эксперты рассматривают возможность иска на основании договоров ООН, касающихся расизма, пишет Telegraph.
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли на конференции по стратегиям получения компенсаций заявила: «Пришло время перестать быть защитниками в движении и стать защитниками в деле». Она отметила, что активисты могут найти подход к судам. Британия ранее была защищена от судебных исков благодаря оговорке, освобождающей ее от разбирательств по событиям до 1987 года.
Однако активисты рассматривают рабство, отмененное в 1834 году, как преступление с продолжающимися последствиями, такими как экономическая отсталость и современный расизм. Они считают отказ от выплаты репараций нарушением Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Комитет ООН в августе рекомендовал распространить конвенцию на исторические несправедливости. Моттли назначила технический комитет для сбора экономических доказательств ущерба Барбадосу. Репарации могут включать помощь в развитии и здравоохранении, а их выплата может занять несколько поколений. Тема репараций будет обсуждаться на встрече глав правительств Содружества в ноябре, где ожидается присутствие короля Карла III.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский союз запланировал обращение в Международный суд ООН за репарациями из-за трансатлантической работорговли.
Британский король Карл III подвергся критике за фотографию с карибской делегацией на фоне портрета предка-работорговца.