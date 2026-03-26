Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.
США запретили миру называть рабство преступлением против человечности
Несмотря на возражения США, Израиля и Аргентины, Генассамблея ООН признала трансатлантическую работорговлю одним из самых тяжких преступлений против человечности.
Резолюция была внесена Ганой, пишет The New York Times.
Документ призывал признать трансатлантическую работорговлю «тяжелейшим преступлением против человечности», официально извиниться за нее и создать фонд репараций для потомков порабощенных африканцев. Против проголосовали только США, Израиль и Аргентина, при этом резолюция все же была принята.
Накануне голосования президент Ганы Джон Махама заявил, что американские школы отговаривают от преподавания темы рабства и расизма. Он назвал резолюцию «предохранителем от забвения». Глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква до голосования подчеркивал, что репарации должны получить все люди африканского происхождения, в том числе в виде средств на открытие бизнеса и оплату образования.
Африканский союз объявил период с 2026 по 2035 годы «Десятилетием действий по репарациям», и Гана, где сохранилось одно из крупнейших в мире наследий фортов работорговли, стала одним из лидеров этого процесса. Страна поощряет людей африканского происхождения получать гражданство, а инициатива 2019 года приглашала потомков африканцев жить и работать в Гане в рамках кампании «права на возвращение».
Американские общественные организации и ученые ранее обвиняли президента Дональда Трампа в умалении роли черной истории в США. Он критиковал музеи за излишний, по его мнению, акцент на «том, насколько плохим было рабство», и выступал против преподавания тем вроде «белой привилегии»
Представитель США в Экономическом и Социальном Совете ООН Дэн Негреа назвал резолюцию «крайне проблематичной» и осудил попытку выстроить иерархию преступлений против человечности. Он также заявил, что «президент Трамп сделал для чернокожих американцев больше, чем любой другой президент» и «неустанно работает ради них».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский союз собирается обратиться в Международный суд ООН с требованием репараций за эпоху трансатлантической работорговли.
Еще в 2023 году президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на сессии Генассамблеи ООН заявил о необходимости выплаты США и Западной Европой репараций Африке за работорговлю.
Во время визита в Анголу экс-президент США Джо Байден осудил историю рабства и подчеркнул важность равноправных отношений с Африкой.