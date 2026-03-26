США запретили миру называть рабство преступлением против человечности

Tекст: Мария Иванова

Резолюция была внесена Ганой, пишет The New York Times.

Документ призывал признать трансатлантическую работорговлю «тяжелейшим преступлением против человечности», официально извиниться за нее и создать фонд репараций для потомков порабощенных африканцев. Против проголосовали только США, Израиль и Аргентина, при этом резолюция все же была принята.

Накануне голосования президент Ганы Джон Махама заявил, что американские школы отговаривают от преподавания темы рабства и расизма. Он назвал резолюцию «предохранителем от забвения». Глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква до голосования подчеркивал, что репарации должны получить все люди африканского происхождения, в том числе в виде средств на открытие бизнеса и оплату образования.

Африканский союз объявил период с 2026 по 2035 годы «Десятилетием действий по репарациям», и Гана, где сохранилось одно из крупнейших в мире наследий фортов работорговли, стала одним из лидеров этого процесса. Страна поощряет людей африканского происхождения получать гражданство, а инициатива 2019 года приглашала потомков африканцев жить и работать в Гане в рамках кампании «права на возвращение».

Американские общественные организации и ученые ранее обвиняли президента Дональда Трампа в умалении роли черной истории в США. Он критиковал музеи за излишний, по его мнению, акцент на «том, насколько плохим было рабство», и выступал против преподавания тем вроде «белой привилегии»

Представитель США в Экономическом и Социальном Совете ООН Дэн Негреа назвал резолюцию «крайне проблематичной» и осудил попытку выстроить иерархию преступлений против человечности. Он также заявил, что «президент Трамп сделал для чернокожих американцев больше, чем любой другой президент» и «неустанно работает ради них».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский союз собирается обратиться в Международный суд ООН с требованием репараций за эпоху трансатлантической работорговли.

Еще в 2023 году президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на сессии Генассамблеи ООН заявил о необходимости выплаты США и Западной Европой репараций Африке за работорговлю.

Во время визита в Анголу экс-президент США Джо Байден осудил историю рабства и подчеркнул важность равноправных отношений с Африкой.