Байден в Анголе осудил историю рабства в Африке

Tекст: Александра Юдина

Байден посетил Анголу в рамках своей единственной президентской поездки на Африканский континент, передает Washington Post..

В ходе визита он осудил историю рабства на континенте и подчеркнул необходимость создания равноправных партнерских отношений между Соединенными Штатами и странами Африки.

Байден отметил трагичность истории торговли людьми и призвал к развитию отношений, которые бы учитывали прошлые ошибки и жестокость, но были бы направлены на инвестиции и равенство.

«Мы не должны забывать о прошлом, но должны стремиться к лучшему будущему», – заявил Байден, обращаясь к представителям Анголы и других стран.

Он указал, что США видят большие перспективы в укреплении экономических связей с Африкой, что должно быть выгодно и для американских, и для африканских народов.

Байден призвал к сотрудничеству в различных сферах, включая технологии и инфраструктуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция получила от Африки очередную пощечину.