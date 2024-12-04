Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.6 комментариев
Байден в Анголе осудил историю рабства в Африке
Президент США Джо Байден во время визита в Анголу осудил историю рабства и подчеркнул важность равноправных отношений с Африкой.
Байден посетил Анголу в рамках своей единственной президентской поездки на Африканский континент, передает Washington Post..
В ходе визита он осудил историю рабства на континенте и подчеркнул необходимость создания равноправных партнерских отношений между Соединенными Штатами и странами Африки.
Байден отметил трагичность истории торговли людьми и призвал к развитию отношений, которые бы учитывали прошлые ошибки и жестокость, но были бы направлены на инвестиции и равенство.
«Мы не должны забывать о прошлом, но должны стремиться к лучшему будущему», – заявил Байден, обращаясь к представителям Анголы и других стран.
Он указал, что США видят большие перспективы в укреплении экономических связей с Африкой, что должно быть выгодно и для американских, и для африканских народов.
Байден призвал к сотрудничеству в различных сферах, включая технологии и инфраструктуру.
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