Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Зеленский сменил риторику и заявил о невозможности победы в конфликте с Россией
Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику и признал невозможность военной победы в текущем конфликте с Россией из-за колоссальных человеческих потерь.
Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC News признал, что военной победы в текущем противостоянии с Россией достичь не удастся, передают «Вести».
По его словам, из-за колоссальных человеческих потерь победителей в этом конфликте не будет ни с одной из сторон.
«Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь», – заявил Владимир Зеленский.
Политик подчеркнул, что сегодня главной победой для человечества должно стать прекращение боевых действий и сохранение жизней людей. Ранее он придерживался противоположной риторики, заявляя о возможности победы Киева и представляя в Верховной раде план, включавший приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.
Зеленский заявил, что Соединенные Штаты рассматривают шаги по снижению интенсивности боевых действий в зимний период.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.