Tекст: Вера Басилая

Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC News признал, что военной победы в текущем противостоянии с Россией достичь не удастся, передают «Вести».

По его словам, из-за колоссальных человеческих потерь победителей в этом конфликте не будет ни с одной из сторон.

«Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь», – заявил Владимир Зеленский.

Политик подчеркнул, что сегодня главной победой для человечества должно стать прекращение боевых действий и сохранение жизней людей. Ранее он придерживался противоположной риторики, заявляя о возможности победы Киева и представляя в Верховной раде план, включавший приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

Зеленский заявил, что Соединенные Штаты рассматривают шаги по снижению интенсивности боевых действий в зимний период.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.



