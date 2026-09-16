Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

Когда у нас говорят о самых антироссийских странах мира, Швецию редко упоминают в первом ряду. Объяснить это можно тем, что шведы не отличаются большой любовью к позерским заявлениям и выходкам, как поляки, прибалты или даже англичане. Они по-скандинавски спокойны и сдержаны, и говорят неторопливо и вкрадчиво. Отсюда у нас, привыкших придавать большое значение словам, возникает ощущение, что со Швецией всё не настолько плохо. Однако на деле со скандинавским королевством дело обстоит очень паршиво.

Возьмем историю последних дней. Накануне выборов в Риксдаг, прошедших 13 сентября, в Швеции вспыхнул огромный скандал. Сотрудницу аппарата парламентской фракции правой евроскептической партии «Шведские демократы» обвинили в распространении российской пропаганды. Лидер партии Джимми Окессон пообещал немедленно разобраться с соратницей, а премьер Ульф Кристерссон высокопарно заявил, что «кремлевским нарративам нет места в шведской политике». Полны гнева по этому поводу были и в других партиях.

Эта история уже говорит о том, насколько высок в Швеции уровень русофобии. И если бы дело ограничивалось только такими историями – на них можно было бы не обращать внимание. Однако скандинавское королевство преуспевает и в плане вооружения Украины. Здесь вспоминается факт, что шведские власти осенью прошлого года изъявили желание поставить ВСУ… 150 самолетов. Звучит фантастически, однако в данном случае намерение объясняет очень многое. Перед нами – страна антироссийского авангарда, причем богатая и развитая.

Но и без всяких деклараций о намерениях шведскую опасность ни в коем случае недооценивать нельзя. Страна входит в мировую десятку производителей оружия. За последние 10 лет шведский военный экспорт достиг примерно 3 млрд долларов в год, увеличившись более чем втрое. Если брать показатель вооружения Украины на душу населения, Швеция занимает третье место в мире с 821 долларом. Примечательно, что опережают ее только два близкородственных государства – Дания и Норвегия.

По состоянию на конец первого полугодия 2026 года, Швеция поставила Украине оружия на 12 млрд долларов, войдя по данному показателю в первую десятку. Среди главных помощников ВСУ – шведские компании SAAB и Hagglunds. Шведы уже поставили истребители Gripen, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890, самоходные артиллерийские установки Archer, БТР, БМП, танки, артиллерийские системы, боевые катера, мотоциклы и огромное количество обмундирования.

Почему Швеция настолько вовлечена в дела России и Украины? Частичное объяснение дает крайне тяжелая история наших отношений с этой страной. Русско-шведских войн насчитывается аж 16 – чаще мы не сражались ни с кем. Слово «Полтава» для многих представителей шведской элиты служит синонимом исторического поражения и превращения из империи в сравнительно небольшое государство (пусть и вполне влиятельное на мировой арене). И им хочется взять у России «исторический реванш».

Но сводить всё к поражениям 1709 или 1809 года (когда Швеция уступила России Финляндию) было бы неверно. Шведами движет не только история. Эта страна считает себя «образцом демократии», которую она призвана продвигать по всему миру. Там полагают, что в современной России плохо обстоит дело с правами женщин и секс-меньшинств, не уделяется должное внимание охране окружающей среды. Россия не хочет следовать правилам игры, которые определяют ЕС и НАТО. А раз так – ее необходимо наказать.

Ярким выражением желания Швеции взять реванш стала программа ЕС «Восточное партнерство», главным автором которой стал бывший премьер страны Карл Бильдт. Она сводилась к постепенному отрыву от России и приближению к ЕС Украины, Белоруссии, Молдавии и стран Закавказья. Евромайдан 2013-2014 годов и последующие события стали во многом результатом шведской политики. И не будем забывать, что именно посольство Швеции в России выступает дуайеном всего посольского корпуса в нашей стране.

В России еще с советского времени принято разделять «хороший народ» и «плохую власть». Однако в случае со Швецией это совершенно не так. Власть там предельно близка к народу – в том числе и в вопросах отношения к России. Различные опросы показывали, что до 94% (!) респондентов не питает к нам симпатий, а число русофилов не достигает и одного процента. В этом отношении Швеция опережает даже Британию или Польшу, и вместе с близкой ей Данией может претендовать на первое место в мире в части отсутствия симпатий к нашей стране.

Другое дело, что в плане готовности к военному противостоянию с Россией и по общему уровню воинствующей русофобии шведы в лидерах не находятся. Желающих повоевать с Россией там наберется в пределах статистической погрешности. Вооружение Украины одобряет 75-80% населения, что меньше Британии, Польши, титульных наций стран Прибалтики, Хорватии или Дании. Согласно опросу еще 2019 года, в случае войны России и США поддержать американцев были готовы только 18% шведов, что на порядок ниже цифр по Прибалтике, Польше, Дании или Хорватии.

Таким образом можно говорить, что Швеция действительно стоит скорее во втором ряду антироссийского авангарда – и вперед не стремится. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак. Вероятно, с этим и связан крайне низкий интерес в России к выборам в Риксдаг 13 сентября – нам в Швеции просто не на кого опереться. Однако «нюансы враждебности» всё же надо учитывать. И масштабы шведской военной помощи Украине во многом будут зависеть от того, кто придет к власти в Стокгольме по итогам выборов.

Хуже всего относится к России леволиберальная Партия центра, подозревающая нашу страну чуть ли не в подготовке ядерного удара по Швеции. Она набрала свыше 7% голосов. Велика степень неприязни к нам у Либеральной (по сути, праволиберальной) партии, стремящейся любой ценой затащить Украину в НАТО. У неё более 5%. Почти столь же непримиримы к нам «зелёные» и христианские демократы, набравшие по 6% голосов. Но первые хотя бы выступают против безудержной гонки вооружений, а вторые сосредоточены на сохранении традиционных ценностей, и по данной части Россию не ругают.

Если говорить о крупных партиях, то среди них выделяется программа либерально-консервативной Умеренно-коалиционной партии премьера Кристерссона. Она наиболее подробно из всех политических сил расписала в своих предвыборных документах программу помощи Украине, развития шведского ВПК и противостояния с Россией по всем возможным направлениям. И её тоже можно отнести к непримиримым антироссийским силам, ибо на поддержку Украины они не жалеют ни сил, ни средств. Она набрала неполные 20% голосов, и, скорее всего, со статусом правящей расстанется.

Примерно на среднем по ЕС уровне (или даже чуть ниже) готовы вооружать Украину социал-демократы, выигравшие выборы с 28% голосов. Вероятнее всего, их лидер Магдалена Андерссон вернётся в кресло премьера. Приятного в их программе, конечно, мало, однако они хотя бы не лепят из нас экзистенциальную угрозу, не приписывают безумные планы нападения на Европу, и даже готовы вести с Россией ограниченный диалог. Весь вопрос заключается в том, кто станет их партнёрами по коалиции.

В последние годы наиболее лояльными к России европейскими силами считают правых евроскептиков. Однако это совершенно не относится к партии «Шведские демократы», занявшей третье место с почти 18% голосов. Они однозначно видят в России главную внешнюю угрозу. Кроме того, они ориентированы на развитие региональных форматов внутри балтийского региона и тесное военное сотрудничество со странами Прибалтики, являющимися наиболее мотивированными сторонниками вооружения Украины. Но в то же время партия больше сосредоточена на многочисленных проблемах с мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки, и вооружать Украину намерена ограниченно.

И только Левая партия (левые евроскептики), получившая свыше 8% голосов, выступает за ослабление или даже прекращение военной помощи Украине. Хотя и она Россию ругает, почём зря.

Таким образом, смена власти в Стокгольме для России мало что поменяет. Вооружение Украины продолжится, и весь вопрос только в его объёмах. Запроса на примирение с нами в шведском обществе нет. В то же время наиболее агрессивные антироссийские силы, лепящие из России экзистенциальную угрозу, получили на троих менее трети голосов. А сравнительно умеренные (по шведским меркам, конечно) – свыше половины. Так что непосредственно воевать с нами шведы явно не собираются.

Однако внимание исходящей от Швеции опасности необходимо уделять должное. Она никуда не исчезнет ни при каком правительстве.

Соавтор: Евгения Белоручева



