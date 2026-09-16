Польские правые политики предложили провести «Марш независимости» во Львове

Правые партии Польши призвали Туска организовать Марш независимости во Львове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Политики праворадикального и националистического толка обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с инициативой провести «Марш независимости» в украинском городе, передает РИА «Новости».

Авторы обращения считают недостаточной помощь польского государства соотечественникам, проживающим на Украине.

«В этой ситуации правительство должно взять на себя конкретную инициативу и организовать во Львове официальное празднование Дня национальной независимости, в том числе Польский марш независимости по улицам города», – подчеркнули инициаторы.

В письме также отмечается, что местные и государственные учреждения в Польше финансируют украинские организации и мероприятия, включая празднование Дня независимости Украины. Документ подписали представители партий «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна и движения «Развитие плюс» Матеуша Моравецкого.

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