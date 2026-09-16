Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Польские правые политики предложили провести «Марш независимости» во Львове
Правые партии Польши призвали Туска организовать Марш независимости во Львове
Польские политики предлагают провести «Марш независимости» во Львове в День независимости Польши.
Политики праворадикального и националистического толка обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с инициативой провести «Марш независимости» в украинском городе, передает РИА «Новости».
Авторы обращения считают недостаточной помощь польского государства соотечественникам, проживающим на Украине.
«В этой ситуации правительство должно взять на себя конкретную инициативу и организовать во Львове официальное празднование Дня национальной независимости, в том числе Польский марш независимости по улицам города», – подчеркнули инициаторы.
В письме также отмечается, что местные и государственные учреждения в Польше финансируют украинские организации и мероприятия, включая празднование Дня независимости Украины. Документ подписали представители партий «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна и движения «Развитие плюс» Матеуша Моравецкого.
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