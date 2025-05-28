  • Новость часаЕС собрался контролировать безопасность в Черном море без участия России
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    Как новый пулемет поможет российским штурмовикам
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    28 мая 2025, 14:35 • Новости дня

    Глава Минобороны Польши впервые публично назвал Россию «врагом»

    Tекст: Александра Юдина

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после прибытия из США впервые публично назвал Россию «врагом».

    Он заявил, что Российская Федерация и ее союзники становятся «все более агрессивными», передает РИА «Новости».

    Также Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России, которые начались на Балтике.

    Глава польского оборонного ведомства добавил, что, вероятно, эти маневры проводятся перед совместными учениями Польши и ее союзников, которые запланированы на начало июня. Он подчеркнул, что Россия направила в регион свой флот и воздушную технику, чтобы продемонстрировать свои возможности.

    В России неоднократно подчеркивали, что страна не угрожает НАТО и не планирует нападать на страны альянса. При этом Москва отмечает, что НАТО под предлогом якобы «агрессивных действий» России продолжает наращивать военное присутствие у границ РФ.

    Ранее Косиняк-Камыш рассказал о намерении реализовать проект транспортировки войск НАТО через балтийские порты страны. В МИД России заявили, что для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться только прекращением огня и остановкой боевых действий.

    26 мая 2025, 10:22 • Новости дня
    Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное»
    Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное»
    @ mk-mednoe.ru

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Польши отправил ноту в МИД России относительно удаления с памятника польского военного кладбища мемориального комплекса «Медное» крестов Virtuti militari и крестов войны 1939 года, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    МИД Польши направил в МИД России официальную ноту из-за удаления, как утверждается, крестов с памятника на польском военном кладбище в мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что с памятника якобы были убраны крест Virtuti militari и крест войны 1939 года.

    Сикорский подчеркнул, что эти кресты должны были остаться на территории кладбища. Польская сторона считает данные изменения поводом для официального дипломатического протеста. В ответ на обвинения Польши в вандализме официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Варшавы неуместной попыткой «преподать урок правильной истории».

    Мемориальный комплекс «Медное» является филиалом Государственного центрального музея современной истории России. На его территории захоронены польские военнопленные, которые были взяты в плен или арестованы на территории Польши в 1939 году.

    Ранее Москва назвала неуместным присутствие флага Польши на мемориальных комплексах России. Руководство Мемориального комплекса «Катынь» сняло польский флаг из-за враждебных действий Варшавы.

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    27 мая 2025, 00:30 • Новости дня
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания, пишет Bild.

    Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    26 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Патрушев: Россия видит угрозу в разрешающих открывать огонь по судам законах Эстонии
    Патрушев: Россия видит угрозу в разрешающих открывать огонь по судам законах Эстонии
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Решения эстонских властей, допускающие задержание и обстрел судов на пути в российские порты, способны спровоцировать усиление сил НАТО на Балтике.

    Законодательные новшества в Эстонии, позволяющие задерживать и даже открывать огонь по судам, следующим в российские порты, могут привести к усилению военного присутствия НАТО на Балтике, заявил помощник президента России Николай Патрушев. Его слова приводит РИА «Новости».

    Патрушев отметил, что эстонские власти под предлогом защиты критически важной подводной инфраструктуры и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания российских судов в своей исключительной экономической зоне. По его информации, новые законодательные нормы также дают Эстонии право открывать огонь по «опасно маневрирующим судам».

    «Подобное законотворчество может стать дополнительным псевдооправданием для провокаций в акватории исключительной экономической зоны Эстонии, усиления военного присутствия НАТО в Балтийском регионе», – подчеркнул Патрушев на совещании по безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга в Ленинградской области.

    Напомним, Эстония совместно с Польшей активизировала борьбу с танкерным флотом, перевозящим российскую нефть. Республика при поддержке сил НАТО попыталась задержать судно, следовавшее в Приморск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у России на Балтийском море наблюдается большой судовой трафик. Собрать весь этот трафик в конвои невозможно, однако можно организовать постоянное дежурство конвойных сил с задачей отслеживать действия Эстонии и сил НАТО.

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    27 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек Марк Рютте считает, что разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен тем, что предстоящий в июне саммит альянса может быть сорван из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По данным издания, Рютте стремится сделать встречу максимально короткой и продуктивной, чтобы избежать публичных разногласий по вопросу будущего Украины. Присутствие Трампа, который не согласен с позицией европейских союзников относительно Украины, усложняет задачу генсека. Киев настаивает на вступлении в НАТО, чему Трамп также противится. Роль Украины на саммите пока окончательно не определена.

    NYT отмечает, что Трамп относится к Зеленскому с пренебрежением, хотя тот, предположительно, тоже будет присутствовать на саммите. При этом, по информации газеты, неизвестно, будет ли Зеленский приглашен на ужин открытия. Некоторые европейские чиновники считают, что в рамках саммита не пройдет заседание Совета Украина – НАТО. Лидеры альянса планируют встретиться на следующий день после открытия для согласования новых целей по оборонным расходам. Рютте выделял этот вопрос в качестве ключевого для встречи.

    Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается участие около 45 глав государств и правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны. Всего на мероприятии будут присутствовать примерно 6 тыс. делегатов.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на июньском саммите НАТО в Гааге может привести к серьезному кризису внутри альянса.

    США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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    28 мая 2025, 08:20 • Новости дня
    В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    Конгресс США обвинил ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены выразили обеспокоенность прозрачностью выборов в Польше и обвинили Евросоюз в двойных стандартах, сообщила газета Politico.

    Издание сообщает, что американские законодатели обвинили Евросоюз в двойных стандартах в отношении президентских выборов в Польше, передает ТАСС.

    Это отражено в письме председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайана Маста главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Документ подписан и другими членами нижней палаты парламента США.

    В письме конгрессмены обратили внимание по поводу сообщений о возможных нарушениях, которые могут поставить под угрозу честность демократических процессов в Польше. Законодатели поставили под сомнение роль ЕС в обеспечении прозрачности выборов и указали на потенциальную одностороннюю поддержку кандидата от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского польскими властями и институтами.

    Кроме того, в публикации Politico отмечается, что речь идет о возможном незаконном зарубежном финансировании кампании Тшасковского, связанном с организациями Джорджа Сороса и Демократической партией США. Письмо стало частью общего интереса республиканцев США к поддержке правых популистских сил в Европе.

    Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм публично поддержала оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого и пообещала помощь, в том числе военное присутствие, если победу одержит политик, готовый сотрудничать с Дональдом Трампом. В первом туре президентских выборов, который прошел в Польше, Тшасковский набрал 31,36%, Навроцкий – 29,54%.

    Второй тур назначен на 1 июня.

    Ранее кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов из-за несогласия с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

    Кароль Навроцкий ранее предложил Рафалу Тшасковскому пройти совместную проверку на наркотики во время теледебатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результаты первого тура президентских выборов в Польше показали, что страна движется вправо, как и прогнозировали эксперты.

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    26 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    В Польше предложили запретить импорт огурцов из России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские производители огурцов выступили за ужесточение мер против импорта российских овощей, сообщает портал O2.

    По данным O2, в марте Россия стала главным поставщиком огурцов для польских потребителей, передает РБК.

    Глава Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала заявил, что решение о возможном запрете импорта российских огурцов могут принять в течение одного-двух месяцев. Он отметил: «С началом войны и политическим решением о поддержке Украины следовало бы запретить ввоз российских товаров на польский рынок, включая те, которые попадают в Польшу через Белоруссию».

    Гвиздала также выразил мнение, что ситуация, когда Польша поддерживает Украину ресурсами, но продолжает покупать сельхозпродукцию из России и Белоруссии, выглядит противоречиво.

    Ранее Минсельхоз России подчеркнул приоритет развития экспорта и обеспечения внутреннего рынка после призывов польских фермеров ввести эмбарго на российские огурцы из-за роста их импорта.

    Сообщалось, что Еврокомиссия изучает возможность ограничения импорта сельхозпродукции России в Евросоюз.

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    27 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    Захарова осудила протест Польши из-за демонтажа барельефов в «Медном»

    Tекст: Мария Иванова

    Российский МИД назвал обвинения Польши по поводу снятия барельефов с мемориала «Медное» лицемерными, напомнив о сносе памятников советским воинам в этой стране.

    Российская сторона получила ноту протеста от Польши по поводу демонтажа барельефов польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге назвала обвинения Варшавы лицемерными, напомнив о долгой политике Польши по уничтожению памятников советским воинам-освободителям.

    Захарова заявила: «Все эти якобы протесты выглядят цинично и лицемерно. Знаете почему? Потому что они ведь последовательно, системно, многие годы уничтожают памятники [советским воинам], делают это со злым умыслом, не случайно, делают не вандалы какие-то отдельно взятые, а даже если этим занимаются вандалы-экстремисты они это делают по где-то гласному, где-то негласному разрешению властей».

    Дипломат подчеркнула, что Россия уже давала комментарии относительно заявлений МИД Польши по этой теме.

    Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что МИД Польши отправил ноту в МИД России по поводу удаления крестов Virtuti militari и крестов войны 1939 года с мемориального комплекса «Медное» на польском военном кладбище.

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    28 мая 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

    Политолог Ткаченко: США начали давить на Еврокомиссию для поддержки консервативных сил в Европе

    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти США заинтересованы в подъеме консервативных сил в Европе и пытаются сдержать неолибералов. Польская кампания станет для них проверкой на эффективность их электоральных сил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США потребовали от ЕС разъяснений о фальсификациях на выборах в Польше.

    «Критика американских законодателей в адрес действующего польского правительства и ЕС абсолютно обоснована и вызвана целым рядом причин», – отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, Еврокомиссия и особенно некоторые отдельные ее представители оказывают давление на европейские политические силы, которые ориентируются на трампистские идеи. В Вашингтоне устали за этим наблюдать и перешли к действиям», – пояснил он.

    «Во-вторых, Белый дом считает, что сейчас Европа – то место, где аккумулируются силы, оппозиционно настроенные к Дональду Трампу. Они, по мнению администрации США, готовят удар на промежуточных выборах в 2026 году и на президентских выборах в 2028 году», – добавил собеседник.

    По его мнению, для Штатов и румынская история, и польская ситуация – это «проверка на эффективность их электоральной деятельности». Впрочем, в случае с выборами в Румынии Вашингтон хоть и высказывал возмущение ходом кампании и их итогами, но не так жестко, как в случае с Польшей.

    «Объясняется это тем, что Варшава – крайне важный союзник для американской стороны. Кроме того, если в Румынии особую роль сыграла Франция – партнер американцев, то в польском кейсе влияние оказывают структуры Джорджа Сороса», – детализировал Ткаченко.

    Политолог сомневается, что письмо конгрессменов кардинально изменит положение дел в Польше. «До второго тура президентских выборов осталось несколько дней. Я думаю, что Кароль Навроцкий может усилить свои позиции на 1-2%. Но по большому счету, для России это не имеет большого значения, поскольку оба кандидата – наши откровенные противники», – рассуждает аналитик.

    При этом происходящее любопытно с точки зрения проверки сил европейцев и американцев на «электоральном поле страны, которое еще пока только формируются как полноценное современное государство», уточнил спикер. «Соединенные Штаты играют в долгую. Они хотят подъема консервативных сил в Европе и сдерживания неолибералов», – подчеркнул эксперт.

    Если администрация Трампа потерпит поражение в этой борьбе, развернувшейся в Польше, то она может признать выборы недействительными. «Другое вопрос, что нет никакого формального механизма, который бы позволил это непризнание превратить во что-то серьезное. Я думаю, что все ограничится заявлением Госдепа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса», – заключил Ткаченко.

    Ранее члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг в связи с сообщениями о возможных фальсификациях на президентских выборах в Польше.

    Американские законодатели считают, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в преддверии голосования.

    Основные претензии касаются использования иностранного финансирования, в частности от структур, связанных с Джорджем Соросом и Демократической партией США, для незаконной поддержки кандидата от правящей «Гражданской коалиции». Также отмечается преднамеренное блокирование государственного финансирования партии «Право и справедливость», несмотря на судебные решения, передает РИА «Новости».

    Как отмечает Politico, происходящие события поднимают сложные вопросы, касающиеся в том числе «роли ЕС в обеспечении честных выборов». В обращении американских законодателей к Урсуле фон дер Ляйен выражена «глубокая тревога в связи с сообщениями о событиях в Польше, которые могут подорвать целостность ее демократических процессов», пишет издание.

    Напомним, второй тур президентских выборов в Польше пройдет 1 июня. Участие в нем примут кандидат от правящей «Гражданской коалиции» мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто из них предпочтительнее для России.

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    28 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Президент Польши Дуда обвинил премьера Туска в политическом хамстве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда резко осудил премьер-министра Дональда Туска за интервью Polsat, назвав его поведение проявлением политического хамства накануне второго тура выборов.

    Анджей Дуда подверг критике премьер-министра Польши Дональда Туска за поведение в последние дни перед вторым туром президентских выборов. Президент назвал действия Туска во время интервью телеканалу Polsat примером политического хамства и отсутствия принципов и «какой-либо чести», передает ТАСС.

    Причиной недовольства президента стало интервью Туска с обвинениями в адрес Кароля Навроцкого, кандидата на пост президента от бывшей правящей партии «Право и справедливость», которого поддерживает Дуда. Дуда также отметил, что подобное отношение он видел в США в отношении Дональда Трампа.

    Второй тур президентских выборов назначен в Польше на 1 июня. Срок полномочий Дуды истекает в августе.

    Ранее результаты первого тура президентских выборов в Польше показали, что страна движется вправо.

    Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов из-за несогласия с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

    Дональд Туск заявил, что поражение кандидата от «Гражданской коалиции» Тшасковского не станет поводом для изменения политических планов правительства.

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    26 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Патрушев заявил о резком росте угроз от НАТО для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы со стороны Североатлантического альянса стремительно возрастают, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

    На совещании по развитию инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море он заявил, что усилиями НАТО была демонтирована архитектура международной безопасности, выстроенная после Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Он отметил: «Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО, усилиями которого демонтирована выстроенная после Второй мировой войны архитектура международной безопасности».

    Патрушев подчеркнул, что разрушены основные договоры по контролю над вооружениями, а военное и разведывательное присутствие сил НАТО, особенно в Балтийском регионе, продолжает увеличиваться.

    Ранее Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. Он также отмечал эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО.

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    26 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Патрушев назвал пиратством действия Эстонии в Финском заливе

    Патрушев назвал пиратством попытку Эстонии задержать судно Jaguar

    Tекст: Евгения Караваева

    Заявление о пиратских действиях Запада прозвучало на совещании по безопасности порта Усть-Луга, где обсуждали растущую угрозу со стороны НАТО.

    Попытка задержания гражданского судна Jaguar с российским грузом в Финском заливе военно-морскими силами Эстонии и авиацией НАТО стала очередным примером пиратских действий Запада, заявил помощник президента России Николай Патрушев, передает ТАСС.

    Патрушев отметил, что в последние месяцы значительно усиливается военно-морское присутствие НАТО в регионе, а также возрастает боевой и разведывательный потенциал альянса, в первую очередь на Балтике. Эти действия, по его словам, создают дополнительные угрозы безопасности российской портовой и транспортной инфраструктуры.

    На совещании по развитию и обеспечению безопасности порта Усть-Луга и диверсификации транспортно-логистических маршрутов Патрушев заявил: «На этом фоне западниками фактически совершаются акты пиратства. Последним примером стала попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова пообещала ответные действия на активность НАТО в Балтийском море. В Эстонии проявили обеспокоенность антироссийскими операциями собственного флота и заявлениями местной оппозиции о потере связи с реальностью у ответственных за безопасность лиц.

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    28 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров связал конфликт на Украине с политикой втягивания страны в НАТО и ростом военного присутствия альянса у границ России.

    Лавров заявил, что курс на вовлечение Украины в НАТО и продолжавшаяся долгие годы экспансия альянса на восток стали главными причинами конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, «спусковым крючком» кризиса безопасности в Европе и самого конфликта стала именно агрессивная политика НАТО, несмотря на предыдущие обещания альянса не расширяться на восток, данные руководству СССР и России. Лавров отметил, что Москва внимательно следит за увеличением военных контингентов НАТО вдоль всей линии соприкосновения с Россией.

    «Мы с тревогой наблюдаем наращивание натовских контингентов вдоль всей линии соприкосновения с Россией», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО может полагаться на Германию при подготовке военной миссии в Литве. Польша решила выделить корабли для участия в миссии НАТО на Балтике. Страны НАТО активно усиливают свое присутствие в акватории Балтийского моря.

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    27 мая 2025, 10:53 • Новости дня
    Глава МВД Литвы попросил ЕС профинансировать укрепление границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Литвы рассчитывают на помощь Евросоюза для модернизации оборудования и усиления мер безопасности на границе с Россией и Белоруссией, где планируется создание 27 парков инженерных средств, заявил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович.

    О намерении Литвы получить финансирование от Евросоюза на модернизацию оборудования на границе с Россией и Белоруссией заявил министр внутренних дел республики Владислав Кондратович, передает ТАСС. По его словам, необходимо инвестировать в современные средства наблюдения для повышения уровня безопасности. Кондратович подчеркнул важность учета этих нужд восточных стран Евросоюза при формировании бюджета ЕС.

    Он отметил, что Литва вместе с Латвией и Эстонией реализует проект по строительству оборонной линии на границе с Россией и Белоруссией. В рамках этого проекта за десять лет Литва намерена выделить 1,1 млрд евро на создание инженерных препятствий для возможного противника.

    На границе появятся 27 парков инженерных средств, где будут храниться бетонные и проволочные заграждения, а также разборные ежи и колючая проволока для быстрого развертывания в случае угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО может полагаться на Германию. Литва подала в суд ООН на Белоруссию, обвинив ее в организации ввоза мигрантов. Страны Прибалтики начали строительство оборонительной линии на границе с Россией и Белоруссией.

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    27 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну

    Вайдель выступила против превращения Германии в сторону конфликта на Украине

    Вайдель обвинила Мерца в намерении втянуть Германию в войну
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель осудила решение о снятии ограничений на дальность поставок западного оружия Киеву, подчеркнув опасность эскалации.

    Заявление Вайдель прозвучало после интервью канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором он подтвердил, что Германия присоединилась к Британии, Франции и США в отмене ограничений на дальность поставляемого Украине вооружения, сообщает РИА «Новости».

    Теперь Киев сможет применять дальнобойное оружие для ударов по территории России. Позднее Мерц уточнил, что решение было принято несколько месяцев назад.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Вайдель подчеркнула: «Снятие ограничений на дальнобойность западного оружия в войне на Украине опасно. Нужно избегать всего, что ведет к эскалации. Мерц не должен делать Германию стороной войны».

    В середине апреля Мерц уже допускал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против такого шага, отметив наличие «множества аргументов» против передачи ракет.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла, что удары немецкими ракетами Taurus по российским объектам будут расцениваться как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для российских вооруженных сил.

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    28 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности Швеции применить ВМС против России

    Посол Беляев сообщил о готовности Швеции применить ВМС на Балтике против России

    Tекст: Вера Басилая

    Швеция не скрывает готовности по команде НАТО использовать свой военно-морской потенциал против России в Балтийском море, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Дипломат отметил, что шведские военные обладают навыками навигации в акватории Балтийского моря с применением катеров, корветов, подлодок и беспилотников собственного производства, передает РИА «Новости».

    «В Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», – заявил Беляев.

    Он подчеркнул, что Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция отправила батальон из 550 военнослужащих в Латвию для поддержки передовых сил НАТО. По словам главы дипмиссии, опыт ВМС Швеции активно применяется в регионе, а страна участвует в патрулировании Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса.

    Беляев также добавил, что руководство морским тактическим штабом CTF Baltic перейдет к шведским офицерам, а Стокгольм патрулирует воды Балтики для отслеживания возможных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга судов, которые европейцы считают «теневым флотом» России.

    Ранее посол Беляев заявил о превращении Швеции в плацдарм для амбиций НАТО.

    Во время учений Swift Response 2025 на шведском острове Готланд прошли боевые стрельбы из американской системы HIMARS с участием морской пехоты США.

    Помощник президента России Николай Патрушев сообщил о планах альянса заблокировать российские порты на Балтике.

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