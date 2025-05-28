Польша объявила о планах построить «красную дорогу» для НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Польша собирается построить так называемую «красную дорогу» для переброски войск НАТО на территорию Европы из портов на Балтике, передает РИА «Новости».

Косиняк-Камыш сообщил, что этот проект предусматривает создание транспортной артерии, способной обеспечить передвижение как товаров, так и союзнических войск.

Он отметил: «Одной из программ, которую мы хотим реализовать – это «красная дорога». Наши порты на Балтике играют все более важную роль не только для транспортировки товаров, но также и с точки зрения безопасности. И должна быть хорошая связь не только с портами на море, а и дороги из портов должны быть такие, которые делают возможной транспортировку товаров, но и также переброску союзнических войск».

Министр подчеркнул, что «красная дорога» должна стать одной из важнейших транспортных артерий, которую планируется построить. Заместитель министра национальной обороны, сопровождавший Косиняка-Камыша, добавил, что Польша стремится стать главным логистическим хабом для переброски американских войск в Европу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о начале операции по «защите» неба над Балтийским морем. НАТО готовит силы к возможному нападению на Россию в Балтийском море. Польша решила выделить свои корабли для участия в миссии НАТО в регионе.