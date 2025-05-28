Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
Польша объявила о планах построить «красную дорогу» для НАТО
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о намерении реализовать проект транспортировки войск НАТО через балтийские порты страны.
По его словам, Польша собирается построить так называемую «красную дорогу» для переброски войск НАТО на территорию Европы из портов на Балтике, передает РИА «Новости».
Косиняк-Камыш сообщил, что этот проект предусматривает создание транспортной артерии, способной обеспечить передвижение как товаров, так и союзнических войск.
Он отметил: «Одной из программ, которую мы хотим реализовать – это «красная дорога». Наши порты на Балтике играют все более важную роль не только для транспортировки товаров, но также и с точки зрения безопасности. И должна быть хорошая связь не только с портами на море, а и дороги из портов должны быть такие, которые делают возможной транспортировку товаров, но и также переброску союзнических войск».
Министр подчеркнул, что «красная дорога» должна стать одной из важнейших транспортных артерий, которую планируется построить. Заместитель министра национальной обороны, сопровождавший Косиняка-Камыша, добавил, что Польша стремится стать главным логистическим хабом для переброски американских войск в Европу.
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