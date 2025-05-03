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Польша объявила об операции по «защите» неба над Балтийским морем
Польша задействовала новые патрульные миссии самолетов и вертолетов для усиления контроля воздушного пространства над Балтийским морем, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Начальник Генерального штаба, оперативный командующий запланировали и реализовали на прошлой неделе новую миссию», – приводит слова министра РИА «Новости».
Указывается, что операция «связана с безопасностью в воздушном пространстве, особенно над Балтийским морем». К ней привлечены «новые силы и ресурсы в виде патрульных миссий самолетов и вертолетов».
Косиняк-Камыш отметил, что эти меры стали ответом на якобы существующие «угрозы», с которыми сталкиваются Польша, страны Северной Европы и Балтии. Он также сообщил, что операция начата в ответ на якобы имевшее место нарушение польского воздушного пространства российской авиацией.
Одновременно в Балтийском море продолжается военно-морская операция Baltic Sentry, в которой участвуют флоты различных стран НАТО. Как заявляется, основная задача этой операции – защита критической инфраструктуры региона от возможных диверсий. Кроме того, ВМС Польши проводят собственную операцию Zatoka, направленную на мониторинг и обеспечение безопасности польской части Балтийского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Польши заявило о якобы пересечении истребителем ВМФ России воздушного пространства страны над Балтикой. Также сообщалось, что польские военные подняли истребители из-за активности России на Украине. В начале марта польская авиация и союзные силы были приведены в состояние повышенной готовности из-за «подозрительной активности России на Украине», чтобы обеспечить безопасность на граничащих с «уязвимыми районами территориях».