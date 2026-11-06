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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    14 комментариев
    6 ноября 2026, 08:46 • Новости дня

    Над Россией за ночь уничтожили 142 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты над Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над Черным и Азовским морями, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские силы противовоздушной обороны за день уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией.

    В ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 496 украинских беспилотников самолетного типа над страной.

    В среду российские силы противовоздушной обороны за день уничтожили 46 украинских дронов над территориями 13 регионов России.

    5 ноября 2026, 22:12 • Новости дня
    Киев полностью остался без электричества

    Киев практически полностью остался без электроэнергии

    Киев полностью остался без электричества
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ.

    По данным «Укринформа», улицы Киева сейчас практически в полной темноте. В части правобережных районов Киева действуют экстренные и аварийные отключения света.

    Судя по опубликованным Укринформом кадрам панорамы жилых массивов, Киев обесточен. Свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры, передает РИА «Новости».

    Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что собственная генерация энергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду местные жители перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений электричества.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится под большим вопросом из-за сложных условий функционирования города.

    Украинская столица временно осталась без водоснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры.

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    5 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине

    Американист Дудаков: Победа демократов не спасет Украину от зимы

    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    @ SAMUEL CORUM/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Конгресс США попытается вернуть прямые транши помощи Киеву. Но у Пентагона сейчас дефицит боеприпасов, которые тратятся на иранскую кампанию. Поэтому спасти Украину ближайшей зимой демократы все равно не смогут, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что демократы побеждают республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.

    «Демократы намереваются создавать главе Белого дома Дональду Трампу множество проблем на всех направлениях, включая внешнюю политику», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, инициативы Демпартии будут касаться потенциальных расследований в отношении президента, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт.

    Кроме того, продолжил спикер, претензии демократов затронут самое приоритетное внешнеполитическое направление – Иран и Ближний Восток. «Демократическая партия в Конгрессе попытается блокировать транши, чтобы лишить финансирования ближневосточную кампанию Трампа. Также, вероятно, законодатели примут ряд резолюций и биллей для признания незаконным военного противостояния с Тегераном», – пояснил политолог.

    Украинское направление он назвал менее приоритетным для Вашингтона. «Судя по всему, демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву, которые осуществлялись до 2025 года», – полагает собеседник. Кроме того, уверен он, конгрессмены постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук президента.

    «Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от Ирана», – указал Дудаков.

    Эксперт подчеркнул: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Демократы разгромно победили на выборах, но спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут», – резюмировал американист.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По предварительным данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, в Сенате – 54 против 44, передает CNN.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, Демпартия сможет ограничить его решения по пяти международным трекам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим направлением станет возможное возобновление поддержки Украины. Reuters пишет, что инициативу могут поддержать и многие республиканцы. Это позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертый раздел – ограничение помощи Израилю.

    Отдельный вопрос – усиление контроля над Латинской Америкой. Демпартия может инициировать расследования и слушания по решениям администрации Трампа, включая отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по лодкам.

    В Кремле заявили, что Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Трампа. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max спрогнозировал еще большее ухудшение отношений Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. Это вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США. Да и просто совсем испортит отношения с Кремлем, а их Трамп заносит в свой актив. Так что выбор для него будет крайне непрост», – отметил Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения республиканцев и анализировала предполагаемые решения демократов в Конгрессе.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 13:00 • Новости дня
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США

    Политолог Корнилов: На Украине зря надеются на резкую смену курса США после выборов

    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    @ China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Многие в Киеве приписывают себе заслугу в ослаблении позиций Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс США и рассчитывают решать вопросы напрямую с Конгрессом. Однако говорить о резкой перестройке отношений Вашингтона с Киевом или Москвой не приходится. Внешняя политика по-прежнему остается прерогативой Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «После объявления предварительных результатов промежуточных выборов в США многие в Киеве посчитали, что их задача выполнена. Украинские элиты пребывают в эйфории, приписывают себе заслугу в том, что удалось «сковырнуть» Дональда Трампа. Эти круги уверены: американский лидер превратился в «хромую утку», а значит, все дела теперь можно будет решать напрямую с более лояльным Конгрессом», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    При этом очевидно, что впереди немало проблем, добавил он. «Трамп остается президентом еще на два года. Я очень надеюсь, что глава Белого дома не забудет, какую роль сыграл Владимир Зеленский в избирательной кампании: а именно то, что украинская сторона фактически выступала на стороне демократов против Республиканской партии», – указал собеседник.

    Как полагает политолог, мнение, что с января произойдет резкая перестройка взаимоотношений США и Украины, а также США и России, ошибочно, поскольку внешняя политика Вашингтона пока еще остается прерогативой президента.

    «Мы понимаем, что Трамп не сможет просто так отменить уже введенные антироссийские санкции. Напротив, от него будут требовать введения новых ограничительных мер. При этом глава Белого дома вправе периодически накладывать вето на отдельные рестрикции, и именно это способно стать предметом торга между президентом и обеими палатами Конгресса», – уточнил Корнилов.

    Как бы то ни было, сейчас стоит сосредоточиться на предстоящей встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне, которую лидер США может использовать для подтверждения продолжения своей линии. «При этом значительная часть его ресурсов будет уходить не на реализацию внешнеполитического курса, а на отражение постоянных атак на внутреннем фронте», – заключил эксперт.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, передает CNN. Телеканал CBS News также прогнозирует переход под контроль демократов Сената.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, они смогут ограничить решения главы Белого дома по пяти международным вопросам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов, и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим вопросом станет возможное возобновление поддержки Украины. Как полагает Reuters, инициативу способны поддержать и многие республиканцы, что позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертое направление – ограничение помощи Израилю. Демократы могут сократить или прекратить военную поддержку страны на фоне снижения ее популярности внутри партии из-за войны в секторе Газа.

    Отдельным вопросом станет усиление контроля за политикой в Латинской Америке, говорится в материале. Демпартия может инициировать расследования и слушания о действиях администрации в регионе, включая операцию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары американских военных по лодкам у ее побережья.

    В Кремле заявили, что Трамп продолжает свои полномочия на посту президента США, и Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Вашингтона. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что разгромное поражение партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока капитальным образом не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более. Зеленый упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих друзей-евродегенератов, которые засыпали его деньгами на войну, а Трампу беззастенчиво хамил. Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», – написал он.

    Медведев указал, что американский лидер может в том числе вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки. «Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему. Он парень непредсказуемый, но сейчас не время для экзотики. К тому же маховик импичмента будет раскручиваться при любой погоде», – уточнил зампред Совбеза.

    По санкциям, как подчеркнул Медведев, ситуация сложнее: демократы грозились вернуть более «активную поддержку хохлонацистам», но возвращать придется через закон Линдси Грэма (признан террористом и экстремистом), а это приведет к усилению Трампа. «Хотя, конечно, введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента», – добавил политик.

    Это, по его оценкам, вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США, и совсем испортит отношения с Кремлем, а их глава Белого дома заносит в свой актив. «Так что выбор для него будет крайне непрост. … Трамп, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы, с упорством применяя излюбленное им вето», – допустил Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причина поражения республиканцев и как теперь будут действовать демократы.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 16:27 • Новости дня
    Кличко усомнился в дальнейшей работе систем жизнеобеспечения Киева

    Мэр Киева Кличко поставил под вопрос работу систем жизнеобеспечения города

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится под большим вопросом из-за сложных условий функционирования города.

    Кличко отметил, что Киев в настоящее время функционирует в очень сложных условиях, передает РИА «Новости». «Скажу главное, о чем говорят все эксперты и специалисты… Восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов – под большим вопросом», – заявил он.

    Градоначальник добавил, что городские власти продолжают делать все возможное для обеспечения жизнедеятельности украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинская столица временно осталась без водоснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры.

    В тот же день компания «Укрэнерго» заявила об одном из самых масштабных ударов по энергетике страны.

    В субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о проблемах с водой после попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

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    5 ноября 2026, 15:27 • Новости дня
    Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением

    Аварийное обесточивание привело к отключению воды во всех районах Киева

    Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением
    @ Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за аварийного обесточивания объектов предприятия «Киевводоканал» перебои с водой распространились на все районы украинской столицы.

    Во всех районах украинской столицы начались перебои с водоснабжением, передает ТАСС. «В результате аварийных обесточиваний объектов «Киевводоканала» наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы», – сообщили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в украинской столице зафиксировали масштабные отключения воды в пяти районах города.

    Во вторник Киев временно остался без водоснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры.

    В воскресенье на правом берегу Днепра начались перебои с водоснабжением из-за обесточивания водопроводного объекта.

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    6 ноября 2026, 00:58 • Новости дня
    Кличко заявил о невозможности закрыть потребности Киева генераторами

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям украинской столицы нужно готовиться к любым ситуациям предстоящей зимой на фоне дефицита электроэнергии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    «Крайне важно быть готовым к разным сценариям, даже к плохому», – заявил Кличко в интервью украинским СМИ.

    Мэр отметил, что потребности Киева в 2 ГВт электроэнергии невозможно полностью покрыть генераторами, к тому же они требуют дорогостоящего топлива и обслуживания, передает ТАСС.

    Основной транспортной проблемой остается метрополитен, который не может полноценно функционировать из-за проблем с подачей энергии и разрушения Южного моста, заменить его работу автобусами невозможно, добавил Кличко.

    Кроме того, мэр предложил укреплять висячие мосты столицы опорами вместо строительства новых переправ через Днепр, которые, по его словам, не справятся с нужным объемом транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко усомнился в стабильной работе систем жизнеобеспечения Киева.

    Кличко пожаловался на дефицит водителей автобусов в Киеве.

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    6 ноября 2026, 07:58 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом
    Российские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удар по аккумуляторному парку в Киевской области, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать объекты энергетики Украины и суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В результате удара в Белой Церкви Киевской области был поражен аккумуляторный парк хранения энергии. Этот объект обеспечивал электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Помимо этого, в порту Одессы атакован сухогруз, который доставлял на Украину грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    Во вторник ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.

    В конце октября российские войска поразили объекты ВПК и энергетики Украины, а также сухогруз в Черном море.

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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    5 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Экс-глава военно-морской поддержки Украины осужден в Британии за домогательства к офицеру
    Экс-глава военно-морской поддержки Украины осужден в Британии за домогательства к офицеру
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Бывший командир британского патрульного корабля HMS Tyne, привлекавшегося к наблюдению за российскими военными судами, получил четыре месяца тюрьмы за действия сексуального характера в отношении младшего офицера. Он также был ответственным за военно-морскую поддержку Украины. Инцидент произошел после употребления алкоголя в первый день его командования кораблем.

    Приговор 40-летнему Мартину Мейгеру вынес военный суд в гарнизоне Каттерик в Северном Йоркшире. Ранее офицера признали виновным по одному из двух предъявленных эпизодов, сообщает Daily Mail.

    Инцидент произошел 10 мая 2025 года во время стоянки Tyne в Леруике на Шетландских островах. Моряки посетили пабы и вискикурню, а затем вернулись в корабельную кают-компанию, где Мейгер проводил время с младшими офицерами. Находившийся в состоянии опьянения командир трогал одного из подчиненных за ягодицы и бедра.

    Мейгер признал прикосновения и неуместность своего поведения, но отрицал сексуальный характер действий. По его версии, он подшучивал над весом сослуживца. Потерпевший подал жалобу, после чего Мейгера отстранили от командования спустя всего несколько дней после вступления в должность.

    Судья Том Митчелл подчеркнул, что командир нарушил требования, соблюдения которых сам должен был добиваться от других. Хотя корабль находился у причала и не выполнял оперативных задач, произошедшее отразилось на его работе, поскольку экипаж остался без командира. Судья также отметил, что подобные преступления подрывают доверие между военнослужащими.

    Защита заявила, что приговор тяжело отразился на Мейгере, который связал жизнь с флотом еще в 14 лет, вступив в морской кадетский корпус. По данным газеты, ранее он руководил морской поддержкой Украины со стороны Британии, в рамках этой миссии он консультировал министров, отвечал за 100 привлеченных к миссии военнослужащих и отвечал за бюджет в 100 млн фунтов стерлингов.

    HMS Tyne патрулирует британские воды и находится в эксплуатации с 2003 года. В январе 2025 года он вместе с HMS Somerset наблюдал за российским судном «Янтарь» в Северном море. В июле 2026 года Tyne сопровождал российский «Неустрашимый», проводивший стрельбы примерно в 40 милях от Плимута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нефтяной танкер Sled остановился в Балтийском море из-за неисправности двигателя. Летом из-под стражи освободили российского капитана задержанного ВМС Франции судна Tagor. В прошлом году на военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент.

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    5 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    В ЛНР пять человек погибли и 13 пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу
    В ЛНР пять человек погибли и 13 пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу
    @ Администрация Кировского городского округа/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара украинских боевиков по рейсовому автобусу в ЛНР погибли пять человек и 13 получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Боевики ВСУ прицельно атаковали автобус, следовавший по маршруту Петровка – Луганск, погибли пять человек и 13 пострадали, указал глава региона в Max.

    «Среди раненых – двое подростков 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они под наблюдением медиков», – добавил он.

    Кроме того, противник нанес удар по автомобилю «Газель» на трассе Ребриково – Ровеньки, жертвами которого стали двое мужчин. В районе автовокзала Алчевска атаке подвергся микроавтобус, ранения получил 38-летний местный житель. Следователи Следственного комитета фиксируют последствия обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пасечник сообщал о гибели двух человек в результате атак ВСУ по территории региона.

    Во вторник артист академического симфонического оркестра Луганской филармонии Денис Гончаров погиб при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара беспилотного аппарата по пассажирскому транспорту.

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    5 ноября 2026, 22:38 • Новости дня
    Демократы в США захотели расследовать замедление Starshield на Украине

    CNN: Демократы США расследуют причины замедления работы Starshield на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Представители Демократической партии США после получения контроля над Сенатом намерены выяснить, кто распорядился замедлить работу военной системы спутниковой связи Starshield на территории Украины.

    Сенатский комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в администрацию США для сбора документов перед ожидаемым началом расследования в следующую сессию Конгресса под контролем демократов, передает телеканал CNN.

    Отмечается, что соответствующий запрос был направлен предпринимателю Илону Маску, который владеет системой Starlink. Starshield является военной версией данной спутниковой сети.

    В середине октября Владимир Зеленский жаловался на существенное ограничение работы терминалов связи. Позднее он сообщил о восстановлении функционирования систем Starlink и Starshield на необходимой для украинской армии скорости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия США запланировала ограничить полномочия президента Дональда Трампа в вопросах войн и увеличить помощь Украине.

    Американский предприниматель Илон Маск понес серьезные финансовые потери на промежуточных выборах в Конгресс.

    В октябре генеральный инспектор Пентагона ответил отказом на двухпартийный запрос американских конгрессменов расследовать недавние сбои в работе спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине.

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    5 ноября 2026, 19:26 • Новости дня
    Словакия объявила о решении передать Украине три тепловоза

    Корецкий сообщил о получении от Словакии 500 тыс. евро на генераторы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Братислава предоставит Киеву 500 тыс. евро на закупку генераторов и передаст три тепловоза.

    «Словакия объявила о решении передать для нужд «Укрзализныци» три электровоза. Рассчитываем, что до конца года они выйдут на колею европейского стандарта в Закарпатье. Благодарны за пакет энергетической помощи на сумму 500 тыс. евро. За эти средства до конца месяца на Украину доставят 54 генератора», – приводит ТАСС заявление Корецкого.

    По его словам, Братислава также выделит средства на строительство укрытий и закупку медицинского оборудования. Договоренности были достигнуты по итогам четвертого раунда межправительственных консультаций во Львове с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Кроме того, стороны подписали соглашение о создании двуязычных гимназий в обеих странах, а также обсудили вопросы энергетики, оборонного сотрудничества и транспортной инфраструктуры.

    Ранее Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов.

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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

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