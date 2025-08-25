В Турции назвали выход страны из НАТО распадом альянса

Экс-полковник ВВС Турции Сефа: Выход Турции из НАТО приведет к распаду альянса

Tекст: Вера Басилая

НАТО исчерпало себя, а возможный выход Турции из Североатлантического альянса предопределит распад этой организации, заявил бывший турецкий военный атташе Ихсан Сефа, передает РИА «Новости».

По его мнению, Турция играет ключевую роль в альянсе, ее уход станет катализатором для его распада.

Сефа назвал НАТО «злой организацией» и подчеркнул, что альянс не соответствует интересам Турции. Он отметил, что партия Vatan, членом которой он является, выступает за выход Турции из блока. По словам экс-полковника, альянс «исчерпал себя» и более не выполняет своих задач.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что необходимости в существовании НАТО больше нет, так как Россия никому не угрожает.

Vatan придерживается антизападной и антиамериканской позиции и считает для Турции спасением выход из НАТО.

Ранее канадское издание The Globe and Mail допустило, что решения президента США Дональда Трампа по Украине могут означать отказ Вашингтона от доктрины сдерживания России, повлекшей создание НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предсказал крах НАТО на фоне увеличения оборонных расходов альянса.