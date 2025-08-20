Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Стало известно о возможном завершении действия доктрины Трумэна из-за Трампа
Канадская газета The Globe and Mail допустила, что решения президента США Дональда Трампа по Украине способны ознаменовать отказ США от доктрины сдерживания России, действовавшей десятилетиями.
The Globe and Mail предположила, что продолжительные переговоры европейских лидеров и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, направленные на прекращение конфликта на Украине, могут завершить эпоху доктрины Трумэна, пишет ТАСС.
В публикации отмечается, что эта стратегия определяла американскую дипломатию и военную политику с окончания Второй мировой войны до распада Советского Союза в 1991 году.
Газета подчеркивает, что европейские политики наблюдают ослабление гарантий безопасности, долгие годы являвшихся базой внешней политики Вашингтона. Поддержка Украины со стороны США с начала конфликта полностью соответствовала принципам доктрины, однако с приходом Трампа акценты изменились.
В материале напоминается, что в марте 1947 года президент Гарри Трумэн провозгласил курс сдерживания Советского Союза, а дальнейшее развитие событий привело к созданию НАТО и формированию системы коллективной обороны в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что для США могла бы возникнуть действительно опасная ситуация, если бы у него не сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным.
Президент США также отметил, что благодаря этим отношениям угрозы третьей мировой войны больше нет, и планета может спать спокойно.