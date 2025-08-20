The Globe and Mail сообщила о возможном конце доктрины Трумэна из-за Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

The Globe and Mail предположила, что продолжительные переговоры европейских лидеров и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, направленные на прекращение конфликта на Украине, могут завершить эпоху доктрины Трумэна, пишет ТАСС.

В публикации отмечается, что эта стратегия определяла американскую дипломатию и военную политику с окончания Второй мировой войны до распада Советского Союза в 1991 году.

Газета подчеркивает, что европейские политики наблюдают ослабление гарантий безопасности, долгие годы являвшихся базой внешней политики Вашингтона. Поддержка Украины со стороны США с начала конфликта полностью соответствовала принципам доктрины, однако с приходом Трампа акценты изменились.

В материале напоминается, что в марте 1947 года президент Гарри Трумэн провозгласил курс сдерживания Советского Союза, а дальнейшее развитие событий привело к созданию НАТО и формированию системы коллективной обороны в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что для США могла бы возникнуть действительно опасная ситуация, если бы у него не сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Президент США также отметил, что благодаря этим отношениям угрозы третьей мировой войны больше нет, и планета может спать спокойно.