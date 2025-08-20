  • Новость часаЗахарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных
    Финляндия случайно подсказала Украине отличную идею
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце
    Постпред Ульянов призвал пресекать дискуссии о контингентах на Украине
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»
    Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    20 августа 2025, 04:28 • Новости дня

    Трамп восхитился способностью Путина сохранить к нему расположение

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп допустил действительно опасную для США ситуацию, если бы с российским коллегой Владимиром Путиным у него не сложились бы хорошие взаимоотношения.

    «У меня во время первого президентского срока были хорошие отношения с президентом Путиным. И это несмотря на то, что у нас было с Россией <…>», – цитирует Трампа ТАСС в подкасте Марку Левину.

    Трамп, напомнил, что политические оппоненты распускали заведомо ложные слухи о якобы сговоре американского президента с Россией и ее вмешательстве в выборы. Трамп уверен, не будь между ним и Путиным «понимания друг друга», США «были бы под угрозой».

    «Помните, такое непросто преодолеть, когда он [Путин] видит этих психов. И знает, что это неправда, поскольку он был непричастен. Он знал, что все это выдумка. Он, вероятно, думал, что наша страна совершенно сошла с ума», – предположил Трамп, вспоминая, как США выглядели со стороны, пытаясь с одной стороны, подружиться, как Трамп, а с другой, предъявляя нелепые обвинения.

    Напомним, глава Нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Она сообщила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в действующей администрации США подчеркнули, что Барак Обама предпринимал скрытые шаги в ущерб Дональду Трампу после выборов 2016 года. Кроме того, Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    Трамп назвал скандал со «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.

    19 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Лавров прокомментировал оплату топлива наличными делегацией России на Аляске

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров высказался по поводу информации о необходимости оплаты топлива российской делегацией наличными во время визита на Аляску.

    Министр иностранных дел России заявил, что любая страна оплачивает расходы своей делегации при зарубежных визитах, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет – это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство».

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News сообщил, что российской делегации пришлось платить за топливо наличными из-за невозможности использовать американскую банковскую систему. Проблема возникла на Аляске, где 15 августа на военной базе прошла встреча президентов России и США.

    В переговорах принимали участие Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио и Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции после встречи Путин заявил, что основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Также российский президент пригласил Трампа в Москву и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация оценили свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске. Президент США Дональд Трамп и его команда во время переговоров в Анкоридже проявили искренний настрой на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    19 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского

    WP сравнила прием Трампом президента России Путина и украинского главы Зеленского

    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне президент США Дональд Трамп поприветствовал Владимира Зеленского без торжественной красной дорожки и бомбардировщика B-2, как это было с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

    Американская газета Washington Post сравнила, как президент США Дональд Трамп встречал Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что при встрече с Зеленским Трамп поднял кулак, поприветствовал его рукопожатием и обнял за плечи. Однако издание подчеркивает, что эта встреча не отличалась той помпой, которая сопровождала приезд российского лидера в США.

    На встрече с Путиным для президента России была развернута красная дорожка и был пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме. Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде.

    В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей.

    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    19 августа 2025, 07:33 • Новости дня
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные

    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные из-за санкций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации на Аляске была вынуждена заправлять свои самолеты за наличность из-за санкционных ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.

    По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.

    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    19 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским

    Политолог Минченко: Итогом встречи Трампа с Зеленским стала победа Путина

    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Саммит США, Украины и ЕС примечателен согласием сторон с позицией России о приоритетности долгосрочного мира перед временным прекращением огня в зоне СВО. Другим важным итогом встречи стало принятие Москвой предложения повысить уровень диалога с Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским.

    «Мы наблюдали во многом пристрелочную встречу. Ключевой ее момент заключается в том, что Дональд Трамп проломил и украинскую сторону, и европейцев по их до недавнего времени принципиальной позиции. Они настаивали на том, что сначала должно быть прекращение огня, а только потом переговоры по содержанию. Теперь же в приоритете мысль: не останавливая боевые действия, необходимо готовить реальное мирное соглашение», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Спикер подчеркнул: «Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина». Что касается дальнейшего повышения уровня представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах, то речь, вероятно, может пойти о встречах глав МИД, допускает собеседник.

    «Думаю, имеется в виду перспектива проведения встреч на уровне министров иностранных дел обеих стран – Сергея Лаврова и Андрея Сибиги. Не исключено участие помощника президента России Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова, и соответствующего представительства украинской стороны», – детализировал политолог.

    Такое возможное «повышение» эксперт назвал адекватным. Минченко поддержал ранее звучавшую позицию Москвы, заключающуюся в том, что первые лица России и Украины должны провести итоговую встречу, чтобы только зафиксировать достигнутые ранее договоренности.

    «Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

    Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

    После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

    «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

    Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».

    19 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News подчеркнул, что считает невозможным как возврат Крыма, так и присоединение Украины к НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает невозможными как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, сообщает ТАСС. «Обе эти вещи невозможны», – отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.

    19 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

    Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    19 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    @ REUTERS/Alexander Drago

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп всерьез намерен добиться мирного соглашения, а европейцы, хотя и скрипя зубами, но вынуждены этому следовать. Владимир Зеленский же наблюдает за тем, в чью пользу склонится часа весов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа, Зеленского и представителей европейских стран по Украине.

    «Переговоры в Вашингтоне продвинули ситуацию на Украине к завершению конфликта, но еще не к мирному договору. Дональд Трамп явно старается добиться не только перемирия на фронте, но и подписания итогового соглашения», – говорит германский политолог Александр Рар. И, по его словам, «европейцы скрипя зубами следуют этому».

    «В Европе нет полного взаимопонимания, присутствует скрытое отвержение плана Трампа, неохота разговаривать с Владимиром Путиным. Тем временем Владимир Зеленский смотрит, на чью сторону склонится часа весов. Он понимает, что коллективный Запад хочет конца войны и что достичь этого без серьезных уступок Киева невозможно», – продолжает аналитик.

    «Впрочем, Трамп пробивает свою линию, особенно не считаясь с европейцами. Он против членства Украины в НАТО, пытается свалить все будущие проблемы Киева на Евросоюз. Сам глава Белого дома, судя по всему, теперь завершит свое успешное миротворчество саммитом Путина и Зеленского. При этом европейцы хотят хотя бы косвенно в нем поучаствовать, предлагая одну из европейских стран для исторической встречи», – рассуждает спикер.

    В заключении Рар допустил, что «такая встреча не за горами». «Вся загвоздка в том, согласится ли Украина на территориальные уступки», – резюмировал он.

    «Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

    Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

    После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

    «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

    Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».

    19 августа 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО

    Трамп заявил о правоте СССР и России в недопуске НАТО к своим границам

    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил позицию СССР и России, которые выступали против присутствия НАТО у своих границ, и поддержал их мнение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция СССР и России по вопросу расширения НАТО была обоснованной, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что Россия и Советский Союз еще до президентства Владимира Путина неоднократно выражали несогласие с появлением НАТО у собственных границ.

    По словам Трампа, «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы». Он отметил, что подобная позиция сохранялась у Москвы на протяжении десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным возврат Крыма. Он также отметил, что присоединение Украины к НАТО невозможно.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    19 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    США начали депортацию украинских беженцев

    Служба ICE в США выслала беженцев с Украины и показала фотографии

    США начали депортацию украинских беженцев
    @ @ICEgov

    Tекст: Денис Тельманов

    Иммиграционная служба США впервые опубликовала снимки процесса возвращения украинских беженцев на родину после депортации.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) опубликовала в соцсетях  фотографии с депортацией украинских беженцев, передает ТАСС. На снимках запечатлены первые минуты возвращения украинских иностранцев на родину после высылки из США. В ICE подписали публикацию: «Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США».

    Ранее, 15 августа, издание The Wall Street Journal сообщило, что десятки тысяч украинских беженцев могут быть депортированы из США, если они потеряют временный гуманитарный статус. По информации газеты, речь идет о значительном числе украинцев, находящихся в США на основании специальных виз и разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 120 тыс. украинских беженцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с депортацией, если программа временной правовой защиты не будет продлена. Американские штаты попытались оспорить в суде условия получения федеральных грантов для помощи жертвам преступлений, которые были введены администрацией Трампа.

    19 августа 2025, 12:31 • Новости дня
    Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины

    Госсекретарь США Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины

    Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио назначен руководителем целевой группы, разрабатывающей гарантии безопасности для Украины, в которую войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным WSJ, госсекретарь США Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Решение было принято после консультаций между президентом США и лидерами европейских стран. В группу войдут советники по национальной безопасности и представители НАТО, при этом Вашингтон получит ключевую координирующую роль.

    Европейские чиновники рассказали изданию, что будущие гарантии безопасности будут предусматривать военное присутствие, поставки вооружений, организацию систем противовоздушной обороны и контроль за прекращением боевых действий. По словам источников, «существует ряд способов», которыми США смогут оказать косвенную поддержку европейским миротворцам.

    Как пишет Bloomberg, обсуждаемые соглашения будут строиться на принципах так называемой коалиции желающих. В перспективе возможен вариант с многонациональными вооруженными силами, однако детали и формат будущих гарантий еще обсуждаются.

    Ранее американские и европейские лидеры на встрече в Вашингтоне согласовали начало работы над предоставлением Украине гарантий безопасности и поддержкой ее вооруженных сил.

    Зеленский заявил, Украина не будет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    19 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине

    Рубио заявил о прекращении бесплатных поставок американского оружия Украине

    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине
    @ AARON SCHWARTZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона более не передает киевскому режиму вооружения, а продает их, получая деньги от Европы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги», – заявил Рубио в интервью Fox News, передает РИА «Новости».

    Сейчас США продают Украине вооружения, а за него платят европейские страны через НАТО.

    Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Украина может стать экспортером военной техники для стран Европы в случае увеличения их оборонных расходов.

    Politico отмечало, что частные оборонные компании Словакии нарастили поставки вооружений на Украину, несмотря на официальные заявления главы правительства страны Роберта Фицо о прекращении военной помощи киевскому режиму.

    19 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    Sky News: Путин изменил позицию Трампа по Украине после встречи в Аляске

    Sky News: Трамп изменил приоритеты по Украине после встречи с Путиным

    Sky News: Путин изменил позицию Трампа по Украине после встречи в Аляске
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе последних обсуждений по Украине Дональд Трамп изменил свой курс на перемирие после встречи с Владимиром Путиным в Аляске, что свидетельствует о сильном влиянии Москвы, пишет Sky News.

    Влияние Владимира Путина на переговоры в Белом доме было ощутимо, несмотря на его физическое отсутствие, пишет Sky News.

    Для Москвы сейчас важно удержать Дональда Трампа на своем пути к миру – речь идет о согласовании условий урегулирования конфликта ещё до прекращения огня. Российская сторона уверена, что именно такой подход даст ей наибольшие рычаги влияния, пока боевые действия продолжаются.

    Одним из ключевых моментов стал разговор в Овальном кабинете. Трамп, находясь рядом с Владимиром Зеленским, сказал журналистам: «Я не думаю, что вам нужно прекращение огня». Это стало неожиданным разворотом в позиции Трампа – последние полгода он выступал за немедленное прекращение огня, однако после встречи с Владимиром Путиным на Аляске изменил свою точку зрения.

    Еще одна деталь – изменившийся формат общения. В то время как Владимир Путин в Аляске не отвечал на вопросы журналистов, здесь Зеленский подвергся тщательной проверке на брифинге – как отмечает издание, чтобы убедиться, что он усвоил прошлые уроки. Это подчеркивает особенное отношение Трампа к российскому лидеру.

    Также внимание привлек телефонный звонок Трампа с Путиным, который произошел прямо во время встречи с европейскими лидерами. Как пишет Sky News, этим Трамп будто бы продемонстрировал необходимость сначала согласовать позиции с Путиным, прежде чем продолжить обсуждение с остальными участниками.

    Подробности обсуждаемых условий мирного соглашения пока неизвестны. Однако Sky News отмечает, что все происходящее говорит о том, что документ разрабатывается по сценарию Москвы: формально процесс идет в стенах Белого дома, но «главным архитектором остается Кремль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон более не передает вооружения киевскому режиму, а продает их, получая деньги от Европы. США захотели сделать Украину поставщиком оружия для европейских стран. Украина и Европа оказались в ловушке, созданной политикой бывшего президента Дональда Трампа.

    19 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    @ @WhiteHouse

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», – указывает Белый дом в комментарии к фото в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    На снимке также видно, что в Овальном кабинете присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. 

    19 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры европейских стран и Владимир Зеленский В ходе переговоров с Дональдом Трампом продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров, сообщает The New York Times.

    Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский собрались в Белом доме на встречу с Дональдом Трампом. В ходе переговоров они продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров. Зеленский отличился более формальной манерой поведения по сравнению с прошлым визитом, пошутил о смене имиджа и преподнес письмо от своей супруги для первой леди США, пишет The New York Times.

    Лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объединили усилия в попытке добиться гарантий безопасности для Украины и призыва к немедленному прекращению огня. На переговорах немецкий канцлер Фридрих Мерц особо настаивал на важности перемирия, что заметно охладило настроение Трампа, однако обсуждение продолжилось в конструктивном ключе, пишет издание.

    На протяжении встречи Трамп регулярно упоминал президента России Владимира Путина, заявив, что тот «хочет окончания конфликта» и пообещал проинформировать российского лидера о ходе саммита. По итогам мероприятия Трамп отметил в соцсетях успешное общение с европейскими лидерами.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме сказал Трампу, что выбрал для встречи лучший из своих костюмов.

    Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть Трампа на его поле.


    ТАСС: Хищения при фортификациях привели к прорыву ВСУ в Курскую область
    Сийярто сообщил о восстановлении перекачки по нефтепроводу «Дружба»
    США начали депортацию украинских беженцев
    Львов-Белова сообщила о нововведениях в школах с 1 сентября
    Французский политик назвал фото с Макроном из Белого дома унижением Франции
    Хорватский фридайвер задержал дыхание под водой на рекордные 29 минут
