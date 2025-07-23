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    Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?

    12 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    7 комментариев
    23 июля 2025, 21:54 • Новости дня

    Пресс-секретарь Белого дома обвинила Обаму в саботаже

    Белый дом обвинил Обаму в саботаже передачи власти Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    В администрации подчеркнули, что Барак Обама предпринимал скрытые шаги в ущерб Дональду Трампу после выборов 2016 года.

    Экс-президент США Барак Обама не содействовал мирной передаче власти Дональду Трампу, а занимался саботажем, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, передает ТАСС.

    «Публично делая вид, что участвует в мирной передаче власти, экс-президент Обама в частном порядке пошел на большие и подлые меры, чтобы посеять раздор среди общественности и саботировать своего преемника президента Трампа», – сказала Ливитт.

    По словам представителя Белого дома, действия Обамы противоречили публичной позиции и были направлены на дестабилизацию ситуации в США после победы Трампа на выборах 2016 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выпустил сгенерированный искусственным интеллектом ролик об аресте Барака Обамы. Барак Обама отверг обвинения Трампа в попытке «госпереворота» после выборов 2016 года. Дональд Трамп заявил, что министерство юстиции должно проверить возможное вмешательство Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    21 июля 2025, 13:55 • Новости дня
    Трамп показал «арест» Обамы
    Трамп показал «арест» Обамы
    @ Donald J. Trump

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР.

    Трамп разместил в социальной сети Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В ролике сотрудники ФБР задерживают бывшего президента Барака Обаму, надевают на него наручники и отправляют в тюремную камеру.

    Видео начинается с выступления Обамы, где он заявляет: «Никто, особенно президент, не выше закона». Затем в ролике появляются Джо Байден и Нэнси Пелоси вместе с Обамой. Позже на экране оказываются Трамп и Обама, когда в помещение заходят агенты ФБР и арестовывают бывшего президента.

    В ролике играет песня YMCA группы Village People, которую Трамп традиционно использует на митингах. На протяжении всего видео демонстрируется надпись «никто не выше закона», а финальные кадры показывают Обаму в оранжевом тюремном комбинезоне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

    Комментарии (9)
    23 июля 2025, 10:37 • Новости дня
    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота

    Обама отверг обвинения Трампа в попытке переворота и назвал их абсурдными

    Обама впервые ответил на обвинения Трампа в попытке госпереворота
    @ Mc1 Vanessa White/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Барак Обама публично отверг обвинения Дональда Трампа в попытке «госпереворота» после выборов 2016 года, назвав их попыткой отвлечь внимание.

    Барак Обама впервые публично ответил на призывы Дональда Трампа привлечь его к уголовной ответственности, категорически отвергнув обвинения бывшего президента в попытке организовать «переворот» после выборов 2016 года, передает The Guardian.

    Офис Обамы опубликовал жесткое опровержение: «Из уважения к институту президентства наша команда обычно не реагирует на постоянный поток дезинформации из этого Белого дома. Но эти утверждения настолько возмутительны, что требуют ответа. Эти абсурдные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание».

    В заявлении также опровергаются выводы 11-страничного доклада главы национальной разведки Тулси Габбард, в котором она рекомендовала передать в минюст якобы доказательства «изменнического заговора» со стороны окружения Обамы. Представители Обамы подчеркнули, что «ничто в документе, опубликованном на прошлой неделе, не опровергает общепринятый вывод: Россия пыталась повлиять на выборы 2016 года, но не смогла изменить результаты голосования». Этот вывод был подтвержден докладом двухпартийного комитета сената по разведке в 2020 году под руководством Марко Рубио.

    Ответ Обамы последовал за серией заявлений Трампа на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Трамп напрямую обвинил Обаму в «предательстве» и утверждал, что у Габбард якобы есть «тысячи дополнительных документов» в подтверждение заговора. Он настаивал, что «лидером шайки был президент Обама» и называл происходящее «неоспоримым доказательством попытки переворота», отмечает издание.

    Впрочем, доклад Габбард, по оценке бывшего аналитика ЦРУ Фултона Армстронга, содержит «заранее заданные выводы», смешивает и искажает различные вопросы и пытается дискредитировать оценку разведсообщества 2017 года о вмешательстве России в выборы. Армстронг назвал документ Габбард «поверхностным и манипулятивным», а обвинения в адрес «глубинного государства» – дилетантскими и подрывающими доверие к самому докладу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР. Трамп считает, что министерству юстиции необходимо проверить возможное вмешательство экс-главы США Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Обамы на выборах 2016 года.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 10:31 • Новости дня
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    @ Stefano Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущий «Позднего шоу» (The Late Show) Стивен Кольбер нецензурно выругался в адрес Дональда Трампа в ответ на «радостный» пост президента США по поводу закрытия программы.

    В выпуске шоу после объявления о его закрытии Стивен Кольбер отреагировал на пост Дональда Трампа, который публично порадовался завершению The Late Show и высмеял ведущего. Телеведущий в сатирическом ключе нецензурно выругался в адрес Трампа, сообщает Axios.

    Кольбер также подверг критике компанию CBS – Paramount, заключившую мировое соглашение с Трампом по иску о вмешательстве в выборы на сумму 16 млн долларов. Он назвал выплату «большой, жирной взяткой» и выразил недовольство решением руководства.

    Демократы в Сенате инициировали расследование возможного тайного соглашения между новым владельцем Paramount и Трампом, после сообщений о предполагаемых миллионах долларов для продвижения консервативных инициатив. В компании официально заявили, что шоу закрывают по финансовым причинам, однако эксперты и представители Демократической партии связывают это с политическим давлением и недавней сделкой.

    Ранее CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Дональда Трампа.

    До этого Paramount Global согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа, который обвинял канал во вмешательстве в выборы 2024 года.

    Дональд Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.

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    22 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном

    Bloomberg: Трамп столкнулся с угрозой повторения «афганского сценария» на Украине

    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    США могут столкнуться с риском, что Украина превратится для президента США Дональда Трампа в то же, чем Афганистан стал для Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Хотя США не участвуют в боевых действиях напрямую, а ограничиваются поставками оружия, перед Вашингтоном стоит сложный выбор: углублять вовлеченность или же держаться в стороне, рискуя быть обвиненными в недостаточной поддержке Киева.

    Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Трамп руководит политикой США уже почти шесть месяцев, а война продолжается, и теперь это уже ответственность Трампа». По его мнению, если Россия добьется успеха, это серьезно ударит по репутации американского лидера.

    Сравнения с Афганистаном, отмечает издание, звучат все чаще: там вывод войск и приход к власти талибов также привел к обвинениям в адрес президента.

    Трамп неоднократно подчеркивал, что не несет ответственности за происходящее. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент заявил: «Это была не моя война – это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вывести». Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие событий может изменить общественное восприятие.

    Советник Совета по международным отношениям Майкл Фроман отметил, что поспешное соглашение с Москвой может дорого обойтись Вашингтону. По его словам, если «российская техника будет въезжать в Харьков, это будет не менее позорной картиной, чем американская в Кабуле».

    На прошлой неделе Трамп одобрил новые поставки оружия на миллиарды долларов и пригрозил Владимиру Путину санкциями, если перемирие не будет достигнуто в течение 50 дней. В Белом доме сообщили, что эти шаги призваны остановить кровопролитие, однако часть сторонников Трампа опасается, что рост поддержки Киева может сделать конфликт «войной Трампа».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Команда Трампа в феврале пересмотрела подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев.

    В июле Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    22 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    «У нас возможны многие встречи», – заявил Трамп в ходе беседы с прессой после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом, отвечая на прямой вопрос о вероятности разговора с российским лидером в Пекине, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, и это может произойти довольно скоро. По словам главы США, окончательное решение о визите будет принято в ближайшее время.

    Ранее Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Газета Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США.

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    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

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    22 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, сообщили в Белом доме.

    По словам заместителя представителя Белого дома Анны Келли, ЮНЕСКО поддерживает «разжигающие рознь культурные и социальные цели, которые абсолютно противоречат здравым политическим мерам, за которые американцы проголосовали в ноябре», передает РИА «Новости». Слова Келли приводит издание New York Post.

    Чиновник из администрации сообщил газете, что представители Белого дома критиковали усилия ЮНЕСКО по продвижению программ «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI). Администрация также выразила недовольство «пропалестинской и прокитайской предвзятостью» организации.

    Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы США и Китая, что, по его мнению, является несправедливым.

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    22 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Трамп потребовал расследовать действия Обамы по выборам в США
    Трамп потребовал расследовать действия Обамы по выборам в США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп считает, что министерству юстиции необходимо проверить возможное вмешательство экс-главы США Барака Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что министерству юстиции следует расследовать действия бывшего президента Барака Обамы по манипулированию разведывательными данными о выборах и России, передает ТАСС.

    Во время беседы с журналистами в Белом доме Трампа спросили, кто должен стать объектом особого внимания Минюста в расследовании так называемого российского вмешательства в выборы 2016 года.

    В ответ Трамп отметил: «Основываясь на том, что я читаю, это будет бывший президент Обама». Он заявил, что считает необходимым начать расследование в отношении действий экс-президента.

    Таким образом, Трамп вновь поставил под сомнение объективность данных разведслужб, касающихся вмешательства России в американские выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году, что привело к победе Дональда Трампа.

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    23 июля 2025, 02:06 • Новости дня
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Госдепартамента США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания объявленного 50-дневного, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    «Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», – сказала Брюс на брифинге.

    Так она ответила на вопрос журналиста, есть у США какие-то комментарии по истечении первой недели с момента объявления Трампом о готовности ввести 100-процентные пошлины в отношении партнеров России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, издание Hill заявило, что Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявлял, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

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    23 июля 2025, 07:49 • Новости дня
    Трамп сообщил о крупнейшей торговой сделке с Японией на 550 млрд долларов
    Трамп сообщил о крупнейшей торговой сделке с Японией на 550 млрд долларов
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон заключил с Токио беспрецедентную по объему торговую сделку, предусматривающую инвестиции и значительные изменения в пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп.

    Япония инвестирует 550 млрд долларов в экономику США, а американская сторона получит 90% от прибыли, связанной с этими вложениями, заявил Трамп, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что соглашение станет самым крупным за всю историю между этими странами и обеспечит создание сотен тысяч новых рабочих мест в США. Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая легковые автомобили, грузовики, рис и определенные виды сельскохозяйственной продукции.

    В рамках сделки Япония начнет выплачивать США взаимные пошлины в размере 15% на импортируемые в страну товары. Трамп выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами.

    По официальным данным США, двусторонний товарооборот между странами в 2024 году достиг 227,9 млрд долларов.

    В начале июля Трамп перенес срок заключения торговых соглашений с рядом стран на начало августа. В опубликованном указе представлен перечень стран и их тарифные ставки: Япония (25%), Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%) и другие.

    Комментарии (8)
    22 июля 2025, 07:26 • Новости дня
    Hill: Трамп перешел на угрозы в адрес России после беседы с женой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп стал высказывать угрозы в адрес России под влиянием своей супруги Мелании, заявил член конгресса Дон Бэкон.

    Супруга президента ежедневно рассказывает Трампу о событиях, происходящих на Украине, сказал Бэкон, передает РИА «Новости».

    «Думаю, мы должны сказать ей спасибо», – заявил конгрессмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

    Комментарии (10)
    23 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Трамп объявил о соглашении с Японией по экспорту СПГ с Аляски
    Трамп объявил о соглашении с Японией по экспорту СПГ с Аляски
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США и Япония близки к соглашению о совместном экспорте сжиженного природного газа с Аляски, что может дать новый импульс проекту стоимостью 44 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп объявил о готовности Японии заключить сделку по совместному экспорту сжиженного природного газа с Аляски. По его словам, страны находятся на финальной стадии создания совместного предприятия, однако детали соглашения пока не раскрываются, передает Bloomberg.

    Ожидается, что поддержка проекта может быть обеспечена за счет японского инвестиционного фонда в размере 550 млрд долларов, направленного на финансирование проектов в США, сообщает издание со ссылкой на представителя американской администрации. Согласно этим намерениям, 90% прибыли от вложений фонда будет оставаться в США.

    Реализация проекта Alaska LNG требует строительства 1287-километрового газопровода на территории штата и наличия долгосрочных контрактов, которые пока не заключены. Белый дом и японские представители подтвердили интерес к экспорту СПГ из Аляски, несмотря на отсутствие окончательных соглашений.

    Ранее Трамп заявил, что Япония инвестирует 550 млрд долларов в экономику США, а американская сторона получит 90% от прибыли, связанной с этими вложениями.

    В начале июля Трамп перенес срок заключения торговых соглашений с рядом стран на начало августа.

    В опубликованном указе представлен перечень стран и их тарифные ставки: Япония (25%), Корея (25%), Южная Африка (30%), Казахстан (25%), Лаос (40%), Малайзия (25%), Мьянма (40%) и другие.

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    21 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае

    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае, если президент США туда поедет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет на мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией, передает ТАСС.

    По словам Пескова, российская сторона готовится к поездке в Китай, и эта поездка запланирована в повестке дня главы государства, но в Кремле «не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин».

    Песков добавил, что если Трамп окажется в Пекине, то нельзя исключать обсуждение целесообразности проведения встречи президентов.

    Ранее в Кремле встретили с недоумением сообщение британской The Times о якобы готовящейся встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

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    22 июля 2025, 04:22 • Новости дня
    Hill заявила о сохранении Россией целей спецоперации на фоне угроз Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Hill.

    Как указывает Hill, «Россия продолжает настаивать на своих военных требованиях», несмотря на угрозы со стороны Белого дома ввести санкции, если Москва не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России заявил, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

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    22 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти США изучают возможность поручить разработку системы ПРО «Золотой купол» новым компаниям из-за опасений зависимости от SpaceX и напряженных отношений с Илоном Маском, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает разные варианты для реализации программы противоракетной обороны «Золотой купол», чтобы снизить зависимость от SpaceX Илона Маска, передает ТАСС. Среди альтернатив рассматриваются Project Kuiper от Amazon Джеффа Безоса, а также стартапы Stoke Space и Rocket Lab.

    Ухудшение отношений между Трампом и Маском, вылившееся в их публичную ссору в июне, стало одной из причин поиска новых партнеров.

    По оценке Reuters, «стратегический поворот в сторону от SpaceX Маска» отражает опасения Белого дома из-за доминирования Starlink и Starshield в военной связи США. Пентагон уже предложил Project Kuiper присоединиться к программе, хотя на орбите сейчас только 78 из запланированных 3 тыс. спутников компании.

    Несмотря на новые переговоры, SpaceX по-прежнему обладает значительным опытом и инфраструктурой, включая запуск более 9 тыс. спутников Starlink, что может позволить ей участвовать в ключевых этапах проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил, что Илон Маск покидает пост руководителя департамента эффективности правительства США. Маск заявил, что криптовалюта DOGE может стать образом жизни американского правительства. Помощники Трампа рассматривали возможность расторжения некоторых контрактов с компанией SpaceX, однако большинство соглашений признали жизненно важными.

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