Telegraph: Российские беспилотники достигли скорости ракет

Tекст: Елизавета Шишкова

Новейшие достижения России в сфере беспилотной авиации существенно повысили эффективность российской армии, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на ТАСС. Некоторые модели беспилотников развивают настолько высокую скорость, что их легко принять за ракеты.

По данным издания, новые реактивные аппараты, такие как «Герань-4», способны разгоняться до 500 км/ч. Эта характеристика позволяет им значительно превосходить возможности украинских дронов-перехватчиков, максимальная скорость которых достигает лишь 350 км/ч.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня беспилотники «Герань-4 сикер» уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск.

В середине прошлого месяца российские дроны поразили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области.

В прошлом году западные эксперты заявляли о неэффективности украинской ПВО против реактивной модификации «Герань-3».