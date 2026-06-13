Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
«Герани» уничтожили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области
Дроны «Герань» поразили цех производства украинских БПЛА в Харьковской области
ВС России дронами «Герань» поразили цех производства беспилотников ВСУ в районе Чугуева в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Российские вооруженные силы с помощью беспилотников «Герань» поразили цех по производству украинских дронов в Харьковской области, сообщило в Max Минобороны.
Отмечается, что операция была проведена специалистами войск беспилотных систем в районе Чугуева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российские беспилотники «Герань» поразили цех по изготовлению украинских дронов в районе Катериновки Харьковской области.
В тот же день Вооруженные силы России нанесли массированный удар по заводам по производству беспилотников в Киеве.