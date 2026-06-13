Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

Пленный ВСУ рассказал о желании жителей Сумской области войти в состав России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко добровольно сдался в плен бойцам российской группировки войск «Север» и рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области, сообщает РИА «Новости». По его словам, часть местных жителей обсуждала вариант вхождения региона в состав России.

«Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», – сказал Тарасенко.

Он пояснил, что пошел служить в войска территориальной обороны после повестки из военкомата, так как иначе не смог бы содержать мать с отчимом. Пленный добавил, что при попытке уклониться от службы рисковал быть задержанным и отправленным на передовую, чтобы, как он выразился, просто «заткнуть дыру».

Тарасенко добавил, что на фронте в основном занимался рытьем блиндажей в районах Писаревки, Стецковки, Песчаного Верхнего и Песчаного Нижнего. По его словам, возле одного из этих населенных пунктов украинские военные обустроили опорный пункт на 88-90 человек, а в районе Недвигайлова и Коровницы создали укрепление на 800 бойцов. В плен он попал, когда находился в окопе вместе с сослуживцами, и признался, что сам не понимал, зачем они там сидели и чего ждали.

Ранее Тарасенко также рассказал о переводе инженеров-пограничников и экскаваторщиков в штурмовые подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по позициям ВСУ в районе Конотопа, Глухова и Шостки.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о пророссийских настроениях жителей Сум и их ожидании прихода России.