Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.15 комментариев
Вэнс пропустил встречу с Зеленским в Белом доме
Вэнс предпочел прощание с Грэмом переговорам с Зеленским
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не пришел на переговоры главы Белого дома с украинским лидером, отправившись на прощание с сенатором Линдси Грэмом* (внесен в список террористов и экстремистов).
Американская делегация провела переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает РИА «Новости». Пресс-служба Белого дома назвала прошедшую беседу позитивной и продуктивной.
На встрече в Овальном кабинете присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент и вице-президент Джей Ди Вэнс. К ним также присоединились руководитель Пентагона Пит Хегсет и специальный посланник президента Стив Уиткофф.
В то же время Джей Ди Вэнс не появился на переговорах президента США с Владимиром Зеленским. Политик решил выступить на церемонии прощания с умершим сенатором Линдси Грэмом*.
Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского.
Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.
Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ