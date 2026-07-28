Медведев назвал слухи о мобилизации лживой вражеской «пургой»

Медведев подчеркнул отсутствие необходимости в мобилизации

Tекст: Антон Антонов

«Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости», – сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию армии контрактниками, комментируя распространяемые в соцсетях слухи.

Он назвал слухи и публикации о возможной мобилизации «пургой» и вражеской провокацией и подчеркнул, что это часть вражеской пропаганды в преддверии выборов, цель которой – дестабилизировать обстановку и посеять негативные настроения, передает ТАСС.

По его словам, подобные вбросы исходят от противника, который сам испытывает дефицит людского ресурса.

«Это проявляется в разных моментах – даже в ряде социальных сетей распространяются публикации», – добавил Медведев, приведя в пример псевдоагитацию идти служить по контракту, «не дожидаясь» призыва.

Он призвал усилить разъяснительную работу, чтобы граждане представляли реальную ситуацию, и обратил на это особое внимание полпредов президента в федеральных округах, глав регионов, Минобороны и других ведомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Медведев также заявил об отсутствии необходимости объявлять новую волну мобилизации.

Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии на повестке дня вопроса новой мобилизации.