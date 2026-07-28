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    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    14 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

    2 комментария
    28 июля 2026, 22:26 • Новости дня

    Медведев назвал слухи о мобилизации лживой вражеской «пургой»

    Медведев подчеркнул отсутствие необходимости в мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    России не требуется проводить мобилизацию, слухи о ней являются лживой вражеской «пургой», сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости», – сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию армии контрактниками, комментируя распространяемые в соцсетях слухи.

    Он назвал слухи и публикации о возможной мобилизации «пургой» и вражеской провокацией и подчеркнул, что это часть вражеской пропаганды в преддверии выборов, цель которой – дестабилизировать обстановку и посеять негативные настроения, передает ТАСС.

    По его словам, подобные вбросы исходят от противника, который сам испытывает дефицит людского ресурса.

    «Это проявляется в разных моментах – даже в ряде социальных сетей распространяются публикации», – добавил Медведев, приведя в пример псевдоагитацию идти служить по контракту, «не дожидаясь» призыва.

    Он призвал усилить разъяснительную работу, чтобы граждане представляли реальную ситуацию, и обратил на это особое внимание полпредов президента в федеральных округах, глав регионов, Минобороны и других ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Медведев также заявил об отсутствии необходимости объявлять новую волну мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии на повестке дня вопроса новой мобилизации.

    28 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
    @ mramorn/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», а в порту Николаева поражено килекторное судно, сообщило Минобороны.

    Отечественные подразделения продолжили атаковать порты и морские суда, задействованные в интересах украинских войск, передает Минобороны.

    В северо-западной части акватории Черного моря ударные беспилотники успешно атаковали транспортное судно типа «балкер». Этот сухогруз осуществлял доставку военных грузов для неприятеля.

    Кроме того, точное попадание зафиксировано на территории порта Николаева. Там в результате огневого воздействия было поражено специализированное килекторное судно.

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по портовым объектам Одессы, Черноморска и Николаева.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого российская армия атаковала доставлявшие военные грузы сухогруз и балкер северо-восточнее острова Змеиный.

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    28 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    WSJ: Трамп изменил мнение об успехах ВСУ
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп пересмотрел взгляды на украинский конфликт, выразив оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий ВСУ, пишет Wall Street Journal.

    Президент США изменил свое отношение к ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal.

    В последние недели он выражает оптимизм относительно украинского лидера Владимира Зеленского и действий вооруженных сил страны, отмечает издание.

    Более года в частных разговорах с советниками Трамп настаивал на том, что Украина проигрывает конфликт. Однако теперь его якобы впечатлила стойкость Зеленского на фоне ударов вглубь российской территории.

    Во вторник украинский лидер планирует встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения дальнейшего развития ситуации. Стороны обсудят мирные усилия по разрешению конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее американский лидер назвал президента Украины «мужественным политиком».

    В феврале глава Белого дома выразил желание завершить боевые действия за один месяц.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине

    Польша опровергла планы по установлению контроля над западными регионами Украины

    Польша официально отказалась от территориальных претензий к Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава полностью признает суверенитет и территориальную целостность соседней страны, отрицая любые намерения установить контроль над ее западными регионами, говорится в заявления польского внешнеполитического ведомства.

    Польское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное заявление, в котором категорически отвергло слухи о возможных территориальных притязаниях к соседнему государству, передает РИА «Новости». В документе подчеркивается уважение к существующим границам и суверенитету.

    «Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине. Польша полностью признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины», – отмечается в заявлении дипломатов.

    Подобные разъяснения потребовались на фоне периодически возникающих в международном инфополе обсуждений о якобы существующих планах Варшавы установить контроль над западными областями Украины. Эта тема обладает высокой исторической чувствительностью, поскольку до 1939 года Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и другие города являлись частью Второй Речи Посполитой, а современные границы сформировались только после Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о желании польских политиков присвоить часть территорий соседней страны.

    Представитель канцелярии президента Польши ранее назвал западные украинские области историческим термином «Восточная Малопольша».

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    28 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    В Москве заявили о нереализуемости воздушного перемирия с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива по заключению воздушного перемирия с украинской стороной сопровождается серьезными трудностями, касающимися механизмов контроля и гарантий безопасности, заявил российский дипломатический источник.

    Он выразил сомнения в возможности практической реализации такого плана, передает ТАСС.

    «Эта идея вызывает много вопросов. В первую очередь неясно, кто это все будет контролировать. Украина – по европейским меркам слишком большая страна, чтобы создавать над ней бесполетную зону для беспилотников, не говоря уже о России», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, дипломат подчеркнул отсутствие ясности в вопросе гарантий. По его словам, остается открытым вопрос о том, кто сможет обеспечить соблюдение договоренностей украинской стороной и гарантировать полное прекращение атак по территории России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по воздушному перемирию на Украине.

    В прошлом году Кремль опроверг заключение подобного соглашения с Киевом.

    Президент России Владимир Путин назвал сложным контроль за возможной приостановкой боевых действий.

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    28 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    Минобороны сообщило об уничтожении военных объектов в порту Николаева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары барражирующими боеприпасами и беспилотниками привели в Николаеве к разрушению портовой инфраструктуры и резервуаров с горючим, предназначавшихся для обеспечения украинских войск.

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по объектам, задействованным в интересах украинской армии, передает ТАСС. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    В результате атаки в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Эти мощности использовались для доставки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Также военное ведомство отчиталось о поражении морского судна типа сухогруз на переходе морем. Беспилотные аппараты атаковали корабль, который доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Одессе и Черноморске.

    Днем ранее Вооруженные силы России атаковали задействованную в интересах украинских войск транспортную инфраструктуру.

    В ночь на субботу армия поразила сухогруз с военными грузами в порту Николаева.

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    28 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по двум сухогрузам в порту Николаева, сообщает Минобороны.

    Видеозапись успешного огневого поражения морских транспортных судов в Николаеве опубликовало Минобороны.

    Боевую задачу выполнили расчеты реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер». Удары пришлись ровно по двум сухогрузам, в результате чего процесс их разгрузки был полностью остановлен.

    Накануне российские ударные дроны поразили два сухогруза с военным обеспечением в порту Николаева.

    Днем ранее беспилотники атаковали два балкера в Днепро-Бугском лимане.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили еще одно судно снабжения в николаевской гавани.

    Видео ударов ВС России по сухогрузам в Николаеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    28 июля 2026, 16:34 • Новости дня
    В Германии заявили о полном уничтожении заправок под Харьковом

    Обозреватель Репке заявил о полном уничтожении АЗС под Харьковом

    В Германии заявили о полном уничтожении заправок под Харьковом
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что ни одной уцелевшей автозаправочной станции не осталось на трех основных магистралях между Днепром, Харьковом и Полтавой, пишут украинские СМИ.

    В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов не подтвердил эту информацию, сообщает издание «Страна». Чиновник опроверг сообщения прессы о том, что на автомобильной дороге Харьков – Полтава полностью отсутствуют работающие АЗС.

    Ранее украинские СМИ опубликовали видео об отсутствии целых заправок на дороге из Днепропетровска в Харьков.

    Военный эксперт Юрий Кнутов подтвердил факт ликвидации всех станций на данной трассе.

    Всего за двенадцать дней Вооруженные силы России уничтожили минимум 37 автозаправочных комплексов.

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    28 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Российские реактивные дроны атаковали ТЭЦ-5 в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 28 июля российские реактивные беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры в Киеве, включая ТЭЦ-5, сообщили военкоры.

    Российские реактивные дроны начали ночной налет на ТЭЦ-5 в Киеве и другие объекты критической инфраструктуры, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

    Во время атаки беспилотники действовали в районе объектов энергетики и теплоснабжения. Зафиксировано новое направление запуска реактивных БПЛА – с территории Донецка.

    В середине июля российские военные нанесли серию результативных ударов по ключевым предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Месяцем ранее операторы отечественных беспилотников поразили важные энергетические объекты ВСУ в Киевской области.

    Зимой столичная ТЭЦ-5 уже оказывалась под массированным ударом российских дронов-камикадзе.

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    28 июля 2026, 08:22 • Новости дня
    Гарнизон ВСУ потерпел поражение под Ореховом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская оборона на запорожском направлении стремительно рушится, в населенном пункте Любицкое у Орехова разгромлен гарнизон, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Ситуация для украинских войск в населенном пункте Любицкое Запорожской области стала критической. Оборона на данном участке фронта падает, а местный гарнизон практически полностью разбит, сказал собеседник ТАСС.

    Кроме того, тяжелые потери понес 33-й штурмовой полк под Ореховом. По данным собеседника, это формирование окончательно лишилось боеспособности.

    В окрестных поселениях остаются лишь единицы солдат противника, основные силы ликвидированы как на линии соприкосновения, так и в тыловых районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российская авиация ликвидировала 40 украинских штурмовиков в окрестностях Любицкого.

    Весной военные уничтожили командный пункт противника в этом же населенном пункте.

    В середине июня штурмовые группы внезапным ударом захватили важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении.

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    28 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась час
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским завершились.

    Согласно информации журналистов пула Белого дома, общение политиков заняло около часа, передает ТАСС.

    Украинский лидер покинул резиденцию в 10.52 по местному времени. При этом сама встреча началась в 09.47.

    Напомним, Зеленского провели на встречу с президентом США Дональдом Трампом через боковой вход вместо парадного.

    Ранее в Белом доме заявили о желании завершить украинский конфликт.

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    28 июля 2026, 04:47 • Новости дня
    Мирошник разоблачил ложь Киева при обмене с Россией телами солдат

    Мирошник уличил Киев во лжи при обмене телами солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не способна передать России то количество тел погибших военных, о котором публично заявляет, что свидетельствует о лжи Киева про потери ВС России, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Потери Украины на поле боя колоссальные. И заявления украинских политиков, мол, «смотрите, у русских погибает бешеное количество» – ну давайте посмотрим просто на передачу тел. Для людей думающих станет очень понятно, что если бы Украина могла передать останки погибших военных в таком количестве, поверьте, они бы это сделали, бежали бы впереди паровоза», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинская сторона не в состоянии осуществить передачу тел в декларируемых объемах. В результате Киев ограничивается лишь громкими заявлениями о якобы больших потерях российских войск, оправдывая отсутствие доказательств военной тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады заявил о потере Зеленским контроля над армией. «Северяне» узнали, как солдаты ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Потери ВСУ в зоне СВО за 18 июля составили более 1,5 тыс. военнослужащих.


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    28 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Зеленский попытался привлечь движение MAGA на сторону Киева

    Politico: Зеленский начал кампанию по привлечению сторонников Трампа на сторону Украины

    Зеленский попытался привлечь движение MAGA на сторону Киева
    @ Laura Loomer

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе визита в Вашингтон Владимир Зеленский попытается убедить консервативных республиканцев сохранить поддержку Киева, обсудив новые санкции и поставки систем Patriot, пишет Politico.

    Украинский лидер пытается наладить контакт со сторонниками движения MAGA, чтобы сохранить поддержку США, пишет Politico.

    Недавно консервативная активистка Лора Лумер посетила Киев и заявила о полной поддержке Украины после встречи с Зеленским.

    «Зеленский увидел, что я нахожусь в стране, а затем связался со мной и спросил, не приеду ли я», – рассказала Лумер. Однако многие республиканцы в Конгрессе скептически относятся к ее изменению позиции и по-прежнему выступают за прекращение военной помощи.

    В ходе визита в Вашингтон Зеленский намерен обсудить санкции, поставки беспилотников, системы Patriot и мирные переговоры. Он также планирует использовать аргумент об успехах украинской армии, чтобы убедить Дональда Трампа в возможности победы.

    Белый дом заявил, что Трамп остается привержен завершению конфликта и оптимистично настроен на достижение мирного соглашения. Тем временем Сенат готовится рассмотреть законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер допустил подписание мирного соглашения с Россией на территории США.

    Президент США на саммите G7 предложил поддержать Украину в обмен на помощь европейских стран с Ираном. При этом значительная часть электората движения MAGA категорически отвергает выделение Киеву дополнительной военной помощи.


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    28 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    Российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы во вторник нанесли успешный удар по морской цели в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, беспилотники атаковали транспорт, который следовал с военными грузами.

    «На переходе морем (11 километров восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск», – говорится в сообщении министерства.

    За неделю с 18 по 24 июля российские военные атаковали 27 морских судов украинской армии. В среду армия России поразила два сухогруза на пути в порты Одесса и Черноморск.

    Днем ранее беспилотники нанесли удары по четырем кораблям с военными грузами.

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    28 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Власти Ирака сообщили о задержании работавших на Украину боевиков

    В Ираке задержали работавших на Украину боевиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы Ирака выявили группу лиц, причастных к атакам на местные объекты и действовавших по заданию Киева, сообщил советник премьер-министра страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    Правоохранительные органы в Ираке арестовали членов вооруженных формирований, которые совершали нападения на объекты инфраструктуры страны в интересах украинских заказчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Информацию об этом подтвердил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

    «Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализов разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», – заявил чиновник.

    Аль-Абуди подчеркнул, что расследование подобных инцидентов требует предельно внимательного и тщательного подхода. Но он воздержался от перечня объектов, которые подверглись атакам со стороны задержанных боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму задержали двух местных жительниц за работу на спецслужбы Украины. Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России.


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    28 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Украинский дрон попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области отразили атаку дронов, в городе Чехов беспилотник попал в многоквартирный дом, сообщил глава региона Андрей Воробьев во вторник утром.

    Дрон попал в дом на улице Земской, на месте работают все экстренные и оперативные службы, указал губернатор в Max.

    Информация о пострадавших уточняется.

    Другой БПЛА упал на открытую площадку, загорелись шины, пожарные расчеты ликвидируют возгорание.

    «В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было», – добавил Воробьев.

    В СНТ «Ромашкино» (село Дубна) обломки дрона повредили дачный дом, никто не пострадал.

    Десятки БПЛА уничтожены над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.

    «Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Будем информировать», – заключил губернатор.

    Напомним, за ночь на подлете к Москве уничтожили 73 дрона ВСУ.

    Аэропорты Домодедово и Внуково переводили в ограниченный режим работы.

    20 июля в результате налета украинских беспилотников на Московскую область пострадали 10 человек.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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